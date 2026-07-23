Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.
Le 23/07/2026 à 16:33 par Ewen Berton
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23/07/2026 à 16:33
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Lors du premier incident, un homme aurait proféré des insultes racistes et homophobes devant Fugitive Books. Il est revenu plus tard dans la journée, est entré dans la librairie et a saisi son propriétaire, Dani, à la gorge. Une semaine plus tard, une nouvelle altercation a éclaté devant l’établissement. Dani a cette fois reçu un coup de poing au visage et a eu le nez cassé.
D'après le média local OOG Groningen, Fugitive Books se présente comme une librairie anarchiste. Elle vend notamment des livres et des revues consacrés à la Palestine, au changement climatique, aux questions LGBTQI+ et à l’antiracisme. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) indique que les deux attaques étaient directement liées à cette sélection et aux valeurs défendues publiquement par la librairie.
La Koninklijke Boekverkopersbond, syndicat, qui représente les libraires néerlandais, a condamné les violences : « Une librairie n’est pas simplement un magasin, mais un lieu où nous entrons en contact avec différentes voix, visions du monde et expériences de vie. La librairie doit donc être un lieu sûr, tant pour les clients que pour les employés » ont-ils déclaré.
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a soutenu l’établissement : « Les librairies sont des espaces essentiels au débat démocratique, où les personnes peuvent échanger dans le respect avec des idées et des points de vue divers. La violence ne peut jamais se substituer au dialogue », a souligné son président, Fabian Paagman.
L’Association internationale des éditeurs (IPA) a également réagi : « La liberté de lire est une composante essentielle d’un trio de libertés comprenant la liberté d’expression et la liberté de publier. Les librairies sont indispensables à ce trio de libertés », a rappelé Jessica Sänger, présidente du comité pour la liberté de publier de l’IPA.
La Fédération des éditeurs européens (FEP) a exprimé sa solidarité avec Fugitive Books. Sa directrice, Anne Bergman-Tahon, a estimé que : « les librairies doivent être des espaces de liberté d’expression, des lieux où l’on peut débattre, échanger et apprendre les uns des autres. C’est fondamental pour préserver notre démocratie européenne ».
Crédits : photo d'illustration - Ksenia Chernaya - Pexels
Par Ewen Berton
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Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant.
18/07/2026, 09:30
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.
17/07/2026, 16:44
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
17/07/2026, 16:41
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
17/07/2026, 12:13
Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
17/07/2026, 11:25
À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.
17/07/2026, 10:53
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