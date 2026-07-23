Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Lors du premier incident, un homme aurait proféré des insultes racistes et homophobes devant Fugitive Books. Il est revenu plus tard dans la journée, est entré dans la librairie et a saisi son propriétaire, Dani, à la gorge. Une semaine plus tard, une nouvelle altercation a éclaté devant l’établissement. Dani a cette fois reçu un coup de poing au visage et a eu le nez cassé.

D'après le média local OOG Groningen, Fugitive Books se présente comme une librairie anarchiste. Elle vend notamment des livres et des revues consacrés à la Palestine, au changement climatique, aux questions LGBTQI+ et à l’antiracisme. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) indique que les deux attaques étaient directement liées à cette sélection et aux valeurs défendues publiquement par la librairie.

Les organisations professionnelles soutiennent Fugitive Books

La Koninklijke Boekverkopersbond, syndicat, qui représente les libraires néerlandais, a condamné les violences : « Une librairie n’est pas simplement un magasin, mais un lieu où nous entrons en contact avec différentes voix, visions du monde et expériences de vie. La librairie doit donc être un lieu sûr, tant pour les clients que pour les employés » ont-ils déclaré.

La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a soutenu l’établissement : « Les librairies sont des espaces essentiels au débat démocratique, où les personnes peuvent échanger dans le respect avec des idées et des points de vue divers. La violence ne peut jamais se substituer au dialogue », a souligné son président, Fabian Paagman.

L’Association internationale des éditeurs (IPA) a également réagi : « La liberté de lire est une composante essentielle d’un trio de libertés comprenant la liberté d’expression et la liberté de publier. Les librairies sont indispensables à ce trio de libertés », a rappelé Jessica Sänger, présidente du comité pour la liberté de publier de l’IPA.

La Fédération des éditeurs européens (FEP) a exprimé sa solidarité avec Fugitive Books. Sa directrice, Anne Bergman-Tahon, a estimé que : « les librairies doivent être des espaces de liberté d’expression, des lieux où l’on peut débattre, échanger et apprendre les uns des autres. C’est fondamental pour préserver notre démocratie européenne ».

Crédits : photo d'illustration - Ksenia Chernaya - Pexels

Par Ewen Berton

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