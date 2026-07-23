La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le cas n'a pas été trop complexe, pour le tribunal de commerce de Bobigny. En avril dernier, la SARL Hors Cadres, spécialisée dans l'événementiel, la production musicale, vidéo et photographique ainsi que la direction artistique, assigne les Éditions Faces cachées pour obtenir le règlement d'une facture de 17.169,54 €.

Cette somme correspond, selon Hors Cadres, aux opérations de coédition liées à l'ouvrage de Drive et Ismaël Mereghetti, J'étais là, par ailleurs disponible au format poche depuis novembre 2023 chez Points. Cette participation à l'édition du titre est attestée, souligne le tribunal dans un jugement consulté par ActuaLitté, avec des courriels, des documents budgétaires ou encore « des justificatifs de règlements de frais d'impression ».

La couverture du titre fait par ailleurs apparaitre le logo de Hors Cadres, en face de celui de Faces cachées Éditions. Un précédent titre avait fait l'objet d'une coédition, faisant lui aussi intervenir une légende méconnue du rap français : Manu Key, rappeur fondateur de la Mafia K' 1 Fry (Les Liens sacrés, novembre 2020). Notons que la société Hors Cadres, pour sa part, est dirigée par le rappeur Rocé, dont les débuts de carrière furent accompagnés, justement, par un certain Manu Key...

Concernant le litige, il porte sur une facture émise le 25 mars 2025 par Hors Cadres à l'attention de Face cachées, suivie par des relances et par un courrier de Boubakary Sakho (ou Bakary Sakho), le président-fondateur de Faces cachées, dans laquelle il annonce la mise en paiement de la facture litigieuse. Celle-ci ne sera de toute évidence pas effectuée, mais la lettre permet au tribunal d'affirmer que la créance est « certaine, liquide et exigible ».

À LIRE - Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

Appelée par le tribunal, la société Faces cachées n'a pas comparu et n'a ainsi fait valoir « aucun moyen de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la créance invoquée », observe le tribunal de commerce de Bobigny. Ce dernier a donc condamné la maison à régler 17.169,54 € à Hors Cadres, somme assortie de pénalités de retard et de frais de recouvrement, ainsi que de 2000 € au titre des frais de justice, en plus des dépens.

Nous avons tenté de joindre Faces cachées Éditions ainsi que la défense de la SARL Hors Cadres, sans succès.

Photographie : J'étais là, de Driver et Ismaël Mereghetti, Faces cachées Éditions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com