À regarder la mer : un voyage musical le long du littoral

Au volant de son van, une guitare à portée de main, Jean René suit le littoral français d’une extrémité à l’autre. Ce voyage nourrit un récit composé d’observations, de souvenirs et de réflexions sur les nuages, les huîtres, la création ou encore la marche sur les galets. Au fil du parcours, l’auteur s’interroge sur ce que la contemplation de la mer peut changer dans notre manière de regarder le monde.

Le texte est accompagné de quinze chansons que Jean René réinterprète à la guitare. Barbara, Alain Souchon, Georges Brassens, Alain Chamfort ou Charles Trenet rythment notamment ce voyage. Un QR code intégré au livre permet d’écouter les morceaux sur les plateformes musicales.

Les éditions Noire pointée vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1953, Jean René vit dans les Monts du Lyonnais. D’abord enseignant, il a ensuite mené pendant plusieurs décennies une carrière de chanteur pour enfants. Il a enregistré une vingtaine de disques et donné plusieurs milliers de spectacles dans le monde francophone.

En 2010, il crée chez Flammarion les éditions Bulles de savon. Douze ans plus tard, il réalise Pierre Ducrozet, variations d’un écrivain, son premier film documentaire. En 2026, il fonde Noire pointée, une maison d’édition consacrée aux liens entre littérature et musique.

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Par Clotilde Martin

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