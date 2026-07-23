Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.
Le 23/07/2026 à 15:54 par Clément Solym
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23/07/2026 à 15:54
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Paramount peut racheter Warner Bros. Discovery. Du moins à Bruxelles. Et pas avant d’avoir défait une alliance jugée devenue trop encombrante avec Universal Pictures. La Commission européenne a autorisé, mercredi 22 juillet, l’acquisition de Warner par Paramount Skydance, sous réserve du respect intégral des engagements présentés par ce dernier. L’accord signé le 27 février prévoit 31 $ par action, soit 81 milliards $ pour le capital de Warner et environ 110 milliards $ en incluant sa dette.
Le régulateur européen n’a pas identifié de problème suffisant dans la production de films et de programmes, le streaming ou les chaînes payantes destinées aux enfants. Son inquiétude se concentrait ailleurs : sur la distribution des longs métrages dans les salles européennes.
Paramount et Universal possèdent ensemble United International Pictures, ou UIP, une société chargée de distribuer leurs films dans plusieurs pays. Une coopération avantageuse lorsque deux studios partagent leurs moyens ; beaucoup moins anodine lorsque l’un d’eux s’apprête à absorber Warner, autre poids lourd d’Hollywood.
Dans cette nouvelle configuration, UIP aurait pu faire circuler les productions et certaines informations commerciales de plusieurs groupes théoriquement concurrents. La Commission redoutait notamment que le rapprochement réduise la compétition entre distributeurs de films dans l’Espace économique européen.
Paramount devra donc céder sa participation dans les activités européennes d’UIP au plus tard treize mois après la réalisation de l’acquisition. Pendant dix ans, le groupe ne pourra conclure de nouvel accord de distribution en salles avec Universal dans cette zone.
Les engagements prévoient également que les films de Warner ne soient pas intégrés à un système de distribution commune avec les productions d’Universal ou de Disney. Un mandataire indépendant sera chargé d’en surveiller l’exécution.
Bruxelles ne délivre donc pas un satisfecit général à la concentration des catalogues. Elle estime seulement que ces mesures corrigent les problèmes de concurrence repérés dans le périmètre qu’elle a examiné. La nuance manque peut-être de superhéros, mais elle fait toute la décision.
Pour le monde du livre, l’affaire ne se limite pas à la taille des plateformes. Warner Bros. Discovery contrôle DC Comics et exploite plusieurs univers nés dans les rayonnages ou étroitement liés à l’édition, de Harry Potter à Game of Thrones.
Paramount a, de son côté, lancé en avril Paramount Global Publishing, un label consacré aux ouvrages imprimés, numériques et audio. Sa mission : prolonger les franchises du groupe, mais aussi créer de nouvelles propriétés intellectuelles susceptibles, à leur tour, de circuler entre les pages et les écrans.
L’opération réunirait ainsi studios, plateformes, chaînes, personnages de bande dessinée, droits d’adaptation et activité éditoriale. Le catalogue ne désigne plus simplement une réserve de films à proposer aux abonnés : il devient une matière première susceptible d’être publiée, adaptée, déclinée et exploitée sur plusieurs supports.
ActuaLitté avait suivi les étapes successives de cette recomposition, depuis l’offensive de Paramount face à Netflix jusqu’à l’accord finalement conclu avec Warner. Le ministère américain de la Justice a ensuite clos son enquête sans contester l’acquisition, retirant un obstacle fédéral sans rendre l’opération juridiquement inattaquable.
La Californie et onze autres États ont saisi la justice pour tenter de bloquer le rapprochement, estimant qu’il pourrait réduire la concurrence, provoquer des suppressions d’emplois et renforcer le pouvoir du nouvel ensemble face aux salles.
Une juge fédérale a ordonné à Paramount et Warner de suspendre l’acquisition jusqu’au 3 août, date à laquelle elle examinera une éventuelle prolongation de cette interdiction. Les deux groupes doivent, jusque-là, demeurer séparés et ne peuvent commencer à intégrer leurs activités. La décision ne tranche pas encore le fond du recours.
La Writers Guild of America mène parallèlement sa propre bataille. Le syndicat des scénaristes redoute qu’un studio de moins ne signifie aussi un acheteur de textes en moins. Il invoque à ce titre le précédent du rachat empêché de Simon & Schuster par Penguin Random House, lorsque la justice américaine avait considéré que la concentration risquait d’affaiblir le pouvoir de négociation des auteurs.
Illustration : CreativeCanvasShop
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.
18/07/2026, 15:23
Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.
18/07/2026, 13:26
Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant.
18/07/2026, 09:30
Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.
18/07/2026, 09:00
La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.
17/07/2026, 16:44
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
17/07/2026, 16:41
Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.
17/07/2026, 16:10
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
17/07/2026, 12:13
Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
17/07/2026, 11:25
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