Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

Paramount peut racheter Warner Bros. Discovery. Du moins à Bruxelles. Et pas avant d’avoir défait une alliance jugée devenue trop encombrante avec Universal Pictures. La Commission européenne a autorisé, mercredi 22 juillet, l’acquisition de Warner par Paramount Skydance, sous réserve du respect intégral des engagements présentés par ce dernier. L’accord signé le 27 février prévoit 31 $ par action, soit 81 milliards $ pour le capital de Warner et environ 110 milliards $ en incluant sa dette.

Le régulateur européen n’a pas identifié de problème suffisant dans la production de films et de programmes, le streaming ou les chaînes payantes destinées aux enfants. Son inquiétude se concentrait ailleurs : sur la distribution des longs métrages dans les salles européennes.

Universal prié de quitter la séance

Paramount et Universal possèdent ensemble United International Pictures, ou UIP, une société chargée de distribuer leurs films dans plusieurs pays. Une coopération avantageuse lorsque deux studios partagent leurs moyens ; beaucoup moins anodine lorsque l’un d’eux s’apprête à absorber Warner, autre poids lourd d’Hollywood.

Dans cette nouvelle configuration, UIP aurait pu faire circuler les productions et certaines informations commerciales de plusieurs groupes théoriquement concurrents. La Commission redoutait notamment que le rapprochement réduise la compétition entre distributeurs de films dans l’Espace économique européen.

Paramount devra donc céder sa participation dans les activités européennes d’UIP au plus tard treize mois après la réalisation de l’acquisition. Pendant dix ans, le groupe ne pourra conclure de nouvel accord de distribution en salles avec Universal dans cette zone.

Les engagements prévoient également que les films de Warner ne soient pas intégrés à un système de distribution commune avec les productions d’Universal ou de Disney. Un mandataire indépendant sera chargé d’en surveiller l’exécution.

Bruxelles ne délivre donc pas un satisfecit général à la concentration des catalogues. Elle estime seulement que ces mesures corrigent les problèmes de concurrence repérés dans le périmètre qu’elle a examiné. La nuance manque peut-être de superhéros, mais elle fait toute la décision.

DC Comics et Paramount passent sous le même toit

Pour le monde du livre, l’affaire ne se limite pas à la taille des plateformes. Warner Bros. Discovery contrôle DC Comics et exploite plusieurs univers nés dans les rayonnages ou étroitement liés à l’édition, de Harry Potter à Game of Thrones.

Paramount a, de son côté, lancé en avril Paramount Global Publishing, un label consacré aux ouvrages imprimés, numériques et audio. Sa mission : prolonger les franchises du groupe, mais aussi créer de nouvelles propriétés intellectuelles susceptibles, à leur tour, de circuler entre les pages et les écrans.

L’opération réunirait ainsi studios, plateformes, chaînes, personnages de bande dessinée, droits d’adaptation et activité éditoriale. Le catalogue ne désigne plus simplement une réserve de films à proposer aux abonnés : il devient une matière première susceptible d’être publiée, adaptée, déclinée et exploitée sur plusieurs supports.

ActuaLitté avait suivi les étapes successives de cette recomposition, depuis l’offensive de Paramount face à Netflix jusqu’à l’accord finalement conclu avec Warner. Le ministère américain de la Justice a ensuite clos son enquête sans contester l’acquisition, retirant un obstacle fédéral sans rendre l’opération juridiquement inattaquable.

Feu vert européen, feu orange américain

La Californie et onze autres États ont saisi la justice pour tenter de bloquer le rapprochement, estimant qu’il pourrait réduire la concurrence, provoquer des suppressions d’emplois et renforcer le pouvoir du nouvel ensemble face aux salles.

Une juge fédérale a ordonné à Paramount et Warner de suspendre l’acquisition jusqu’au 3 août, date à laquelle elle examinera une éventuelle prolongation de cette interdiction. Les deux groupes doivent, jusque-là, demeurer séparés et ne peuvent commencer à intégrer leurs activités. La décision ne tranche pas encore le fond du recours.

La Writers Guild of America mène parallèlement sa propre bataille. Le syndicat des scénaristes redoute qu’un studio de moins ne signifie aussi un acheteur de textes en moins. Il invoque à ce titre le précédent du rachat empêché de Simon & Schuster par Penguin Random House, lorsque la justice américaine avait considéré que la concentration risquait d’affaiblir le pouvoir de négociation des auteurs.

Illustration : CreativeCanvasShop

Par Clément Solym

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