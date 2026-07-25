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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Insolite

Rentrée littéraire : “Lisez, mais laissez donc les lecteurs lire, bordel !”

Pour les lectrices et les lecteurs, la rentrée littéraire commencera fin août. Mais les maisons d’édition, les calendriers sont arrêtés, les services de presse expédiés et les titres à enjeu entourés de soins attentifs. Dans les rédactions, les plis s’empilent et les lectures ont débuté depuis des semaines. Avant même que le public ne découvre les 461 romans annoncés entre août et octobre, une première hiérarchie se dessine et Monsieur Morris s’inquiète de voir les idoles de la fin de l’été, consacrées mi-juillet...

Le 25/07/2026 à 09:35 par Nicolas Gary

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Publié le :

25/07/2026 à 09:35

Nicolas Gary

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ActuaLitté

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, proposée par ActuaLitté. Car en chaque grand homme, y'a un Monsieur Morris qui s'agace doucement, mais sûrement...

Notre rendez-vous erratique avec le plus sympathique de nos invités est à écouter dans cette nouvelle émission, ci-dessous :

ActuaLitté : Monsieur Morris, vous tombez bien. Nous préparons la rentrée littéraire.

Monsieur Morris : Pardon ? Vous préparez quoi ?

ActuaLitté : Ben, la rentrée litt…

Monsieur Morris : Ça alors ! Anticiper une rentrée avant même que les vacanciers aient fini d’épousseter le sable de leurs maillots ? Et pourquoi pas commenter le beaujolais nouveau avant les vendanges ? Robe prometteuse, nez puissant, finale audacieuse et gros potentiel de bandeau rouge qui tache.

ActuaLitté : C’est que tout est déjà en ordre de marche…

Monsieur Morris : Et voilà ! Tu me navres, petit… Les romans au pas ! Les attachés de presse, baïonnette entre les dents ! La garde des commerciaux qui meurt mais ne se rend pas ! Et l’artillerie lourde des auteurs bankables. Bref, la littérature en campagne !

ActuaLitté : Ah, c’est le jeu : les rédactions reçoivent les livres en amont pour avoir le temps de les lire.

Monsieur Morris : Encore heureux ! Tu ne vas pas attendre le 20 août pour faire ton boulot ? Découvrir les sorties avant le public, c’est très bien ! Mais moi, je m’inquiète d’en voir certains distribuer les auréoles avant même que la procession ait commencé.

ActuaLitté : Pardon ?

Monsieur Morris : Combien en liras-tu ? Cinquante ? Cent ? Deux cent cinquante ? Très bien. Parle-moi de ceux-là. Défends-les, critique-les, aime-les, déteste-les. Mais garde à l’esprit qu’ils ne constituent pas toute la rentrée.

ActuaLitté : Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité…

Monsieur Morris : Encore heureux ! Sauf que la petite musique s’insinue ! Enfle ! S’emballe !!!
Un livre revient dans trois conversations ? Il est « à suivre ». Une attachée de presse le défend avec conviction ? Le voilà « très attendu ». Deux libraires l’ont aimé ? Il devient « incontournable ». Un juré sourcille quand, au déjeuner, on lui en parle ? Hop, il est habillé pour novembre.
À la mi-juillet, ces textes n’ont pas encore croisé leur premier acheteur qu’ils possèdent déjà une destinée.

ActuaLitté : Mais qu’est-ce qu’un titre « à enjeu », selon vous ?

Monsieur Morris : C’est un malheureux qui vient au monde avec un plan de carrière !
Il n’est pas encore sur une table de librairie qu’on lui demande des chiffres de vente.
Ça doit mettre une pression terrible sur les autres. Pauvres petits qui nourrissent l’extravagant espoir d’être lus…

ActuaLitté : Tous les livres sont publiés pour être lus.

Monsieur Morris : Et tous les bulletins électoraux servent à élire un président de la République. Ne joue pas à l’innocent, gamin.

Dès le mois de mai, les avant-programmes circulent et les argumentaires s’échauffent. On annonce « le grand retour » d’un écrivain qui a publié dix-huit mois plus tôt. On découvre une « nouvelle voix » dont le communiqué de presse a déjà choisi le timbre et la tessiture.

ActuaLitté : Vous pensez que la promotion détermine les choix de la presse ?

Monsieur Morris : Pas mécaniquement : les journalistes ne sont pas des truites remontant le courant. Parfois des poissons rouges et/ou des moutons, je dis pas…

Mais la visibilité fabrique de la visibilité.

Un livre circule beaucoup ? On le lit. Puisqu’on le lit, on en parle. Puisqu’on en parle, d’autres le lisent. Puisque d’autres le lisent, il devient LE livre dont il faut parler. Une présence qui devient une caution.

Cela ne signifie pas que les livres « promotionnés » qui émergent sont mauvais. Prendre systématiquement le succès « un peu provoqué » pour une preuve de médiocrité, c’est encore une manière d’être con.

ActuaLitté : Les jurés des prix doivent eux aussi travailler en amont.

Monsieur Morris : Évidemment. Ils ne vont pas découvrir les romans au moment de remettre leur récompense.

Ce qui m’amuse, c’est la vitesse avec laquelle le reste du milieu commence à deviner leurs choix. On ne demande plus seulement si un roman est bon. On se demande s’il est « goncourable ».

ActuaLitté : Oh, c’est surtout un terme commode pour les médias.

Monsieur Morris : Et qui me démange comme un érythème.
À ce régime, la critique littéraire ressemble à une émission de pronostics hippiques, avec autant de subordonnées relatives que de crottin sur l’hippodrome.

ActuaLitté : Les lecteurs apprécient quand même de savoir quels livres compteront.

Monsieur Morris : Mais scrogneugneu : compter pour quoi ? Pour qui ? Pour l’éditeur qui s’inquiète d’atteindre les cinquante mille ventes attendues ? Pour le juré bousculé dans ses certitudes ? Pour la librairie qui cherche à quels lecteurs le confier ? Pour la lectrice parce qu’une phrase lui arrive au bon moment ?

Toutes ces raisons sont légitimes. Le problème commence quand elles se prennent pour une vérité générale.

ActuaLitté : Et vous, alors, Monsieur Morris, avez-vous commencé vos lectures de rentrée ?

Monsieur Morris : Évidemment.

ActuaLitté : Combien de romans ?

Monsieur Morris : Suffisamment pour comprendre qu’on n’a pas que des chefs-d’œuvre.

ActuaLitté : C’est une manière élégante de ne pas répondre.

Monsieur Morris : Et toi, une manière pesante de poser deux fois la même question.
J’ai commencé. Lentement. Un livre après l’autre. Figure-toi que je tourne les pages dans l’ordre. Je ne commence pas par le bandeau, je ne saute pas directement à la biographie de l’auteur pour savoir s’il est assez jeune, assez vieux, assez cabossé ou suffisamment reconverti pour fournir un bon portrait.
De fait, je lis.

ActuaLitté : Votre discours rappelle un coup de gueule qu’on avait publié en 2018 : « Lisez… Mais lisez, bordel ! »

Monsieur Morris : Excellente année pour les bordels et les impératifs. Mais l’époque a changé : il ne suffit plus de rappeler qu’on ne parle pas sérieusement d’un livre sans l’avoir lu.

Aujourd’hui, les professionnels lisent, parfois jusqu’à l’épuisement, des titres lestés de ce qu’ils sont supposés devenir. Moi, je réclame qu’on leur accorde quelques heures d’anonymat.

ActuaLitté : Une lecture vierge de toute influence ?

Monsieur Morris : N’exagérons rien. Nous sommes tous sous l’influence d’une couverture, d’un nom, du conseil d’un libraire ou de l’enthousiasme d’une amie. Ce n’est pas grave. Quand le vacarme remplace la musique qu’un texte produit en nous, alors là, je sors ma tronçonneuse.

ActuaLitté : Les avant-critiques servent justement à faire entendre des lectures singulières avant la grande vague médiatique.

Monsieur Morris : Et c’est une bonne chose. Tu vois, j’arrive encore à prononcer une phrase aimable. Note la date.

ActuaLitté : Et les libraires ?

Monsieur Morris : Les bons libraires remettent heureusement du désordre dans le programme.
Ils prennent un livre auquel personne n’avait assigné de destin, le lisent, l’aiment et le placent entre les mains d’un lecteur. C’est presque subversif : un être humain recommande un livre à un autre être humain.

ActuaLitté : Vous idéalisez un peu la librairie.

Monsieur Morris : Mais pas du tout. À coup sûr, certains empileraient les annuaires si un diffuseur promettait un joli présentoir publicitaire rempli de bouquins, avec la remise qui va avec, valable jusqu’à Noël, et les guirlandes lumineuses.

Mais tant d’autres savent qu’un roman absent de toutes les listes peut attendre son heure à vingt centimètres d’un phénomène annoncé.

ActuaLitté : Et le public dans tout cela ?

Monsieur Morris : Il ignore le plus souvent que le champ de bataille est jonché de cadavres. On lui sert les 10 romans à ne pas rater, les 5 à connaître « absolument ». Les 3 révélations de la rentrée ! Les quatre favoris des prix !! Le phénomène qu’on s’arrache !!! La surprise qui n’en est plus une à force de figurer dans tous les suppléments littéraires !!! Et l’OVNI !!! N’oublie pas l’OVNI…

Heureusement, les lectrices et les lecteurs font parfois n’importe quoi. Et c’est magnifique.

Ils choisissent un livre parce qu’une couverture les attire, parce qu’une première phrase les retient ou qu’un libraire insiste. Ils déjouent les plans, déplacent les hiérarchies, laissent mourir certains événements annoncés et offrent une vraie vie à des romans que personne n’avait joués placés.

Ils rappellent à toute la profession un détail fâcheux : un livre n’existe pas seulement parce que nous en parlons.

ActuaLitté : Un conseil aux lecteurs qui découvriront les nouveautés à partir du mois d’août ?

Monsieur Morris : De se méfier de moi, d’abord. De toi aussi, et de tes collègues. Et puis de tous les autres.

Qu’ils écoutent les conseils, lisent les critiques, regardent les sélections, mais qu’ils conservent le droit merveilleux de s’orienter vers le livre que personne ne leur avait désigné.

ActuaLitté : Et aux journalistes, jurés, libraires et autres professionnels ?

Monsieur Morris : Continuez à lire.

ActuaLitté : C’est tout ?

Monsieur Morris : Non, gamin, tu te doutes bien. Qu’ils n’oublient pas : choisir revient à admettre qu’on ne peut pas tout lire. Certainement pas que le reste n’a aucun mérite.

Ne confondez pas le privilège que confère votre métier avec un droit à dicter le bon goût.

Et laissez une chaise vide pour le livre que personne n’avait vu venir.

ActuaLitté : Et vous, Monsieur Morris ?

Monsieur Morris : Fous-moi la paix. Je lis.

ActuaLitté : Et après ?

Monsieur Morris : Après, je te dirai lesquels m’ont plu. Les lecteurs, eux, nous diront lesquels restent.

ActuaLitté : Je vous souhaite de bonnes vacances de lecture.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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02/02/2026, 16:23

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Pierre Bordage, “une histoire profondément humaine”

Avec L’Arche de Mère, Pierre Bordage signe un space opera ample et habité, où l’aventure cosmique se double d’une interrogation grave sur l’amour, la foi et la survie collective. À la librairie La Dimension Fantastique, Julien revient sur une lecture marquante : un roman qui embrasse le spectaculaire sans jamais renoncer à l’intime, et qui rappelle combien la science-fiction peut encore parler au cœur autant qu’à l’esprit  

31/01/2026, 18:39

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“C’est une expérience profondément personnelle”

Ni méthode clé en main ni discours théorique : 12 ateliers d’écriture créative, d’Isabelle Mercat-Maheu, propose une approche sensible et progressive de l’écriture. À travers le regard de Louise, libraire au Rêve du papillon, le livre se révèle comme un outil d’accompagnement, pensé pour lever les blocages et remettre la pratique au centre.

24/01/2026, 11:55

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Dans les coulisses de l’édition scolaire, le métier invisible qui relie enseignants et livres

Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.

19/01/2026, 17:00

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Agnès Desarthe : “Ce livre aurait été presque impossible à écrire”

Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.

13/01/2026, 14:38

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Dans l’arène de Mélissa Da Costa : Fauves, un texte “crépitant”

Sous le chapiteau de Fauves, la violence ne disparaît pas : elle change de forme. Jordan, libraire à la librairie Albin Michel, raconte la force du roman de Mélissa Da Costa.

05/01/2026, 17:35

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“Contrairement à l’image du post-apocalyptique, il reste de l’espoir”

Présent dans la dernière sélection du prix BD Fnac France Inter 2026, Silent Jenny de Mathieu Bablet déploie une science-fiction grave, traversée par la perte et l’éco-anxiété. À travers le parcours de Jenny, le récit interroge ce qu’il reste à transmettre quand le monde d’avant a déjà disparu.

02/01/2026, 16:44

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“Je ne sais pas comment on peut dessiner la musique, mais eux, ils ont réussi.”

Sélectionnée dans la dernière liste du prix BD Fnac France Inter 2026, Soli Deo Gloria serait un roman graphique qu’on ne mesure qu'en l’ouvrant, nous assure Cédric, libraire à la Fnac Lille. Une fresque sombre et lumineuse où la musique s’invente en images, portée par le destin de deux jumeaux arrachés à la misère.

02/01/2026, 16:35

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“Un électrochoc” : dans Sibyline “la violence n’est pas là où on l’attend”

À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.

02/01/2026, 16:27

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“On s’attend à une BD classique, et on se trompe complètement”

À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.

02/01/2026, 16:23

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“Aborder la peur des femmes d'être des femmes”, un roman graphique libérateur

Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.

02/01/2026, 16:21

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