Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

L’annonce a eu lieu devant plusieurs centaines de pèlerins réunis pour la célébration annuelle de sainte Sunniva. La messe était organisée dans les ruines du monastère bénédictin de Selja, fondé autour de l’an 1100. L’île a par ailleurs accueilli le premier siège épiscopal de Norvège et occupe une place ancienne dans l’histoire du christianisme du pays.

Fredrik Hansen a précisé avoir engagé les travaux nécessaires pour que la cause soit « officiellement ouverte à l’automne prochain », explique Vatican News. Cette étape permet d’ouvrir une enquête locale, susceptible de durer plusieurs années avant une éventuelle transmission du dossier à Rome.

Pour motiver son initiative, l’évêque a cité la conversion de l’écrivaine, son opposition au nazisme et ses engagements personnels. Il affirme notamment qu’elle a manifesté « une attention constante et concrète envers les pauvres ». Il mentionne également les soins apportés à sa fille et l’influence religieuse qu’il attribue à ses livres.

La première phase doit permettre de rassembler des textes, des archives et des témoignages. Le diocèse examinera la vie de Sigrid Undset, l’ensemble de ses écrits et sa réputation auprès des fidèles. Le dossier ne pourrait être étudié au Vatican qu’après la fin de ce travail local.

Des premiers romans à la reconnaissance internationale

Sigrid Undset est née le 20 mai 1882 à Kalundborg, au Danemark, puis a grandi à Kristiania, l’actuelle Oslo. Son père, l’archéologue Ingvald Undset, l’a familiarisée très tôt avec l’histoire et le Moyen Âge. Cet intérêt devait ensuite occuper une place centrale dans plusieurs de ses livres.

Elle publie son premier roman, Fru Marta Oulie, en 1907, intitulé en français Marta Oulié et ses voisines, publié aux Éditions de la Paix en 1952 dans une traduction de Marthe Metzger et Thekla Hammar. Son nom s’impose plus largement dans le paysage littéraire norvégien avec Jenny, paru en 1911 puis en 1929 en France aux Éditions Saint-Michel avec une traduction de Gaston Bataille.

La reconnaissance internationale arrive avec Kristin Lavransdatter, trilogie publiée entre 1920 et 1922, puis en France chez les éditions Stock entre 1936 et 1938, traduits par Étienne Avenard, Thekla Hammar et Marthe Metzger. L’ensemble, consacré à la vie dans la Norvège médiévale, devient son œuvre principale. En 1928, le prix Nobel de littérature lui est décerné pour ses descriptions de la société scandinave du Moyen Âge.

À partir de 1919, Sigrid Undset vit à Bjerkebæk, à Lillehammer, où elle écrit plusieurs de ses ouvrages majeurs. La maison est aujourd’hui transformée en musée et rattachée au musée de Maihaugen. Sa place dans la vie littéraire norvégienne se traduit aussi par son élection à la présidence de l’Association norvégienne des écrivains, fonction qu’elle exercera de 1935 à 1940.

Une écrivaine dans les débats de son époque

Le 1er novembre 1924, Sigrid Undset entre dans l’Église catholique à la chapelle Saint-Torfinn de Hamar. Cette décision arrive après plusieurs années d’étude du catholicisme et du christianisme médiéval. Sa conversion provoque de nombreuses réactions dans une Norvège alors marquée par de fortes réticences envers le catholicisme, selon la biographie publiée par le diocèse d’Oslo.

Après sa conversion, elle intervient régulièrement dans les débats consacrés à la religion, à l’histoire et à la culture. Elle défend ses positions dans ses livres, mais aussi dans des essais, des conférences et des prises de parole publiques. En 1928, elle rejoint également le tiers ordre dominicain tout en poursuivant son travail d’écrivaine.

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Undset prend par ailleurs position contre le nazisme avant la Seconde Guerre mondiale. Après l’invasion allemande de la Norvège en 1940, elle se réfugie aux États-Unis, y donne des conférences, publie des articles et participe à des actions d’information en faveur de la Norvège et des valeurs démocratiques. L’écrivaine meurt le 10 juin 1949 à Lillehammer.

Crédits photo : Aage Remfeldt / Aage Rasmussen (1889-1983) - domaine public

Par Ewen Berton

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