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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Dans ces 10 romans, partir en vacances était une très mauvaise idée

Partir, disait Edmond Haraucourt, c’est mourir un peu. Il ne précisait pas que l’on pouvait aussi perdre la mémoire, exhumer un meurtre, découvrir que son conjoint ment comme il respire ou se retrouver assigné à résidence avec des diplomates nazis. Les poètes négligent parfois les détails pratiques.

Le 23/07/2026 à 13:01 par Nicolas Gary

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Publié le :

23/07/2026 à 13:01

Nicolas Gary

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Les brochures promettent des plages heureuses, des hôtels accueillants et des îles propices au repos. La littérature, cette agence de voyages administrée par des gens raisonnablement mal intentionnés, fournit une version plus complète du programme. Le dépaysement existe, certes. Le mensonge conjugal, l’amnésie, la noyade et le diplomate nazi aussi. 

Publiés en français entre janvier et juin 2026, ces dix romans empruntent des routes variées : littérature générale, polar, anticipation climatique, romance, roman queer, fiction historique et merveilleux livresque. La sélection privilégie les maisons indépendantes et les structures de taille moyenne, sans s’y limiter exclusivement. Quant au repos, il a annulé sa réservation.

Le Nord à contre-jour, d’Aude Seigne (Zoé)

Une femme, son compagnon et leurs trois enfants, nés de deux histoires précédentes, prennent le train pour le Danemark. Dix jours de vacances doivent prouver que leur famille recomposée fonctionne. Sur le papier, l’ambition est belle. Sur place, il faut composer avec les différences éducatives, les jalousies, la fatigue, les repas négociés et cette délicieuse obligation contemporaine de fabriquer des souvenirs réussis.

La narratrice cherche la bonne distance avec les enfants de son compagnon, élevés autrement que sa propre fille. Elle aimerait tout dire ; lui préfère préserver les plus jeunes. Les paysages défilent, les tensions s’installent et le séjour devient une expérience grandeur nature sur la possibilité même de vivre ensemble.

Aude Seigne ne déclenche aucune catastrophe spectaculaire — ce serait presque reposant. Elle observe plutôt les fissures minuscules : une remarque mal reçue, une place contestée, une alliance qui se déplace. Le Danemark survivra. Le modèle familial, lui, demandera quelques travaux.

Un été sans fin, de Joseph d’Anvers (Rivages)

Paul Sinner se réveille dans un hôtel de Perasma, île grecque apparemment paradisiaque. Un accident de voiture lui a retiré la mémoire. Avantage immédiat : il ne se souvient plus de ses problèmes. Inconvénient différé : ses problèmes, eux, se souviennent parfaitement de lui.

À mesure que des fragments remontent, Paul tente de comprendre ce qui l’a conduit sur l’île et ce que les habitants de Perasma savent de son passé. Le décor méditerranéen se referme autour de lui comme une carte postale plastifiée trop près du visage.

Joseph d’Anvers joue avec un fantasme de vacancier épuisé : tout oublier, recommencer, devenir quelqu’un d’autre. Puis il examine les frais de dossier. Certaines existences ne se réécrivent pas sans ratures, ni dommages collatéraux.

Une pension en Italie, de Philippe Besson (Julliard)

Au milieu des années 1960, une famille française séjourne dans une pension de Toscane. Chaleur écrasante, repas en terrasse, piscine et paysages italiens : tous les ingrédients du souvenir élégamment patiné sont réunis. Il ne manque qu’un événement irréversible. Le roman, prévenant, s’en charge.

En quelques jours, les vies basculent et un secret s’impose, appelé à traverser les générations. Bien plus tard, un écrivain tente de reconstituer ce qui s’est réellement joué durant cet été.

Philippe Besson associe enquête familiale, désir et mémoire. Le soleil toscan ne révèle pas uniquement les collines : il éclaire également ce que chacun avait pris soin de conserver derrière les volets clos.

Le roman a reçu, en juillet 2026, le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs. Sa présence constitue donc l’exception la plus exposée de cette sélection, mais son adéquation au thème est difficilement contestable : jamais pension italienne n’aura aussi mal porté son nom.

Les Fantômes de Shearwater, de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin - Gaïa)

Dominic Salt et ses trois enfants gardent Shearwater, une île isolée de l’océan Austral. Autrefois occupée par des chercheurs, elle abrite une banque de graines désormais menacée par la montée des eaux. Les scientifiques ont évacué les lieux ; la famille attend son tour.

Puis une femme est retrouvée inconsciente sur le rivage. Dans un roman, la naufragée mystérieuse constitue rarement une amélioration des conditions de séjour.

Son arrivée fait remonter les secrets de la famille tandis qu’une tempête approche et que l’île elle-même menace de disparaître. Charlotte McConaghy combine anticipation climatique, huis clos domestique et suspense, avec ce rappel utile : toute destination présentée comme « sauvage et préservée » mérite une lecture attentive des petites lignes.

Le roman a reçu plusieurs distinctions en 2026, dont le Prix des libraires et le Grand Prix des lectrices Elle. Il compte donc parmi les titres les plus visibles de cette liste, sans que des données publiques permettent pour autant de le qualifier automatiquement de best-seller.

Hôtel Avallon, de Maggie Stiefvater (trad. Héloïse Esquié - Seuil)

En 1942, June Hudson dirige l’Avallon, établissement thermal luxueux des Appalaches. Tandis que l’Europe brûle, l’hôtel poursuit son commerce de calme, de soins et de privilèges. Jusqu’au jour où le gouvernement américain décide d’y installer des diplomates des puissances de l’Axe, retenus sous surveillance.

Le personnel doit désormais servir des hommes liés aux pays que les États-Unis combattent. L’Avallon devient une enclave sous tension, traversée par les fidélités contradictoires, les secrets et une présence surnaturelle attachée aux eaux de la région. Le service d’étage avait connu des périodes plus simples.

Maggie Stiefvater transforme l’hôtel en monde miniature : propriétaires fortunés, employés que personne ne regarde, prisonniers de luxe et guerre arrivée sans réservation. La villégiature subsiste, mais avec agents fédéraux dans les couloirs et ennemis au petit-déjeuner.

Au fond du lac, de Jacopo De Michelis (trad. Anatole Pons-Reumaux - HarperCollins)

En 1992, Pietro Rota revient à Montisola, île du lac d’Iseo qu’il avait quittée douze ans auparavant. Journaliste milanais relégué dans un tabloïd peu glorieux, il espérait probablement retrouver les paysages de son enfance. Il découvre surtout un meurtre.

L’enquête l’oblige à exhumer des souvenirs familiaux et des événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Le présent rouvre les dossiers mal refermés du passé, avec la ponctualité toute particulière des traumatismes transmis.

Comme souvent dans les romans insulaires, le lac n’isole pas uniquement les personnages du continent : il concentre les rancœurs, les fidélités et les silences jusqu’à rendre l’air difficilement respirable. Le paysage reste admirable. Les habitants, moins recommandables.

Vacances en famille, de Shalini Boland (trad. Étienne Gomez - Le Livre de poche)

Beth vit dans le Dorset avec son mari Niall, écrivain à succès, et leurs deux fils. Lorsque celui-ci propose un échange de maisons avec une famille installée sur la côte amalfitaine, le projet paraît excellent. Une villa luxueuse en Italie contre un cottage anglais : pour une fois, internet semble avoir tenu ses promesses.

À leur arrivée, les inquiétudes de Beth se dissipent. Puis les incohérences s’accumulent. Les propriétaires paraissent étranges, Niall ne dit pas tout et la parenthèse italienne prend cette couleur particulière des vacances où l’on commence par chercher la crème solaire avant de finir par vérifier les serrures.

Shalini Boland transforme l’échange de logements en piège domestique. Après les plateformes de location, le thriller psychologique propose une nouvelle règle de prudence : avant de remettre ses clés à des inconnus, vérifier les commentaires, l’état des lieux et, dans la mesure du possible, l’absence de meurtre annoncé.

La Librairie des rêves les plus fous, de Gracie Page (trad. Maud Desurvire - Robert Laffont)

Un séjour au bord de la mer conduit l’héroïne vers une librairie aussi improbable qu’attirante, où les livres semblent capables de déplacer les trajectoires. Le voyage ne tourne pas au bain de sang — la sélection avait besoin de laisser un minimum de clientèle aux offices de tourisme — mais il dérègle suffisamment les projets pour mériter sa place.

Gracie Page mêle romance, merveilleux livresque et remise en question personnelle. Le danger ne prend ici ni la forme d’un assassin ni celle d’une tempête : il réside dans la possibilité qu’un lieu, un livre ou une rencontre rende impossible le retour à la vie que l’on avait soigneusement organisée.

Une librairie au bord de l’eau devrait constituer l’endroit le plus sûr du monde. C’était compter sans les romanciers, parfaitement conscients qu’un rayon de fiction sentimentale provoque parfois davantage de dégâts qu’une falaise mal signalée.

Pas perdu, de Benoît Coquil (Rivages)

La ferme familiale est au bord de la faillite. Pour éviter la fermeture, Marlon, bientôt 18 ans, imagine une attraction estivale : transformer un champ de maïs en labyrinthe géant et faire payer l’entrée.

L’idée fonctionne. Visiteurs et curieux affluent dans ce dédale végétal installé à quelques mètres de la départementale. Mais l’été caniculaire devient également celui du désir, de l’affirmation de soi et d’une menace qui grandit à mesure que les chemins se compliquent.

Marlon aime la peinture classique, les anagrammes et les hommes, ce qui lui pose davantage de questions que sa passion pour les labyrinthes. Benoît Coquil reprend le mythe antique pour raconter l’émancipation queer, la crise agricole et la recherche d’une sortie dans un monde qui distribue volontiers les impasses.

Les familles venues passer l’après-midi pensaient acheter une promenade champêtre. Elles entrent dans une fable écologique et politique. Le billet ne précisait pas tout.

L’Adieu à Venise, de Thierry Brunello (La Martinière Littérature)

Venise, 1938. Angelo aime en secret Luca, un policier énigmatique, tandis que son frère Marino rejoint la milice fasciste. Le séjour italien n’a pas véritablement commencé que l’Histoire a déjà envahi la chambre.

Angelo fuit aux États-Unis, où il devient cinéaste. Trente ans plus tard, un film inspiré de sa jeunesse est sélectionné à la Mostra. Le retour à Venise l’oblige à retrouver la ville, les mensonges familiaux et cet amour que la politique avait rendu dangereux.

Thierry Brunello mêle romance queer, cinéma, exil et mémoire du fascisme. Venise conserve ses palais, ses canaux et son aptitude millénaire à transformer tout déplacement en labyrinthe. Certains reviennent sur les lieux de leur jeunesse pour retrouver leurs souvenirs. Angelo découvre qu’ils l’attendaient.

Une valise, dix décisions discutables

Alors, certes : rester chez soi ne garantit certes rien. Les canalisations peuvent céder, les voisins organiser un karaoké et la rentrée littéraire débarquer avec plusieurs centaines de nouveautés au moment précis où l’on avait décidé de terminer les précédentes.

Mais partir expose à d’autres complications : famille recomposée sous tension, amnésie grecque, secret toscan, naufrage austral, diplomates fascistes, meurtre lacustre, villa piégée, librairie existentielle, labyrinthe de maïs et retour vénitien.

L’industrie touristique omet curieusement ces prestations dans ses campagnes. À sa décharge, ces dix romans rappellent surtout que le voyage désastreux constitue une excellente matière littéraire. Les personnages souffrent, les lecteurs prennent l’air. Et, pour une fois, les frais d’annulation ne dépassent pas le prix du livre.

Crédits photo : Alexas_Fotos CC 0

 

 
 

Par Nicolas Gary
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Le nord à contre-jour

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Houaria : Oran, ses femmes et ses fantômes

Houaria, roman de l'auteure algéro- syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-crée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Par Ghozlène Benabi.

26/06/2026, 17:44

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Les Crimes de la Maison Bleue… et il n’en resta plus qu’un ?

Un groupe d’étudiants se rend à Tsunojima, pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour ce rendez-vous : un an auparavant, l’île est devenu la scène de crime d’un quadruple meurtre. Une famille assassinée dans leur demeure. Seiji Nakamura, son épouse Kazié, leur domestiques. Un épisode sanglant, à ce jour encore inexpliqué, malgré quelques théories… Pourtant, ce n’est que le début.

26/06/2026, 17:18

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Le Poids des os : c’est quoi, le prix d’une belle vie ?

D’un côté, il y a ces personnes pour qui tout va bien, à qui la vie sourit dès leur premier souffle sur cette Terre. Une existence proche d’un long fleuve tranquille, sans soubresaut. De l’autre côté, il y a le reste de l’humanité : une part, certainement plus importante, qui se démène pour atteindre un idéal, parfois impossible, et un bonheur qui leur glisse entre les doigts, encore et toujours. Le Poids des os, ce sont 25 nouvelles, entre rêve et réalité.

25/06/2026, 16:46

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La Nuit gagnera l’océan : la fantasy aquatique de Nadia Coste

Quand un messager halve, englué dans une matière noire, échoue près de l’Acropora, Discrète pressent que l’équilibre de son peuple vient de céder. Gardienne dakhana capable de lire l’avenir dans les nuages, elle doit quitter le récif et rejoindre les peuples de la forêt. Avec La Nuit gagnera l’océan, publié chez Scrineo, Nadia Coste compose une fantasy aquatique inventive, dense et portée par une héroïne qui apprend à agir sans attendre d’être délivrée de ses peurs.

25/06/2026, 11:29

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Le chef d’oeuvre oublié

Avec La Vierge jaune, Foucauld Duchange signe un premier roman d’une étonnante maturité, à la fois récit de filiation, méditation sur l’art et exploration du manque maternel. Publié dans la toute récente collection “Aventures” (éditions Gallimard), le livre s’inscrit dans cette tradition française du roman de mémoire où l’écriture tente moins de raconter une vie que de recomposer une présence disparue.

24/06/2026, 10:52

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Le Seul Gouffre du monde : vivre avec, vivre sans…

« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue. 

23/07/2026, 12:59

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Margherita Sarfatti, la lionne et ses ruines

À la fin de l’été 1947, Margherita Sarfatti revient au Soldo après neuf ans d’exil. Mussolini est mort, le fascisme s’est effondré, l’Italie porte encore les blessures de la guerre. Elle, pourtant, contemple son domaine et se répète : « Rien n’a changé. » Le roman de Serge Airoldi naît de cette formule. Elle dit le déni, l’orgueil, le besoin de remettre le passé à sa place pour continuer à régner, ne serait-ce que sur un jardin, une fenêtre, ses souvenirs. Les présentations ont lieu ce 21 août.

23/07/2026, 12:58

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Les Bâtisseurs : les tontons flingueurs ont des moustaches

Une souris pousse la porte d’un bar. Cache-poussière, chapeau vissé sur le crâne, œil mort et assez de rancune pour faire sauter un royaume. Cinq ans après une guerre perdue et une trahison mal digérée, le Capitaine rappelle ses anciens compagnons : Bonsoir, hermine française aussi bavarde que létale ; Boudicca, opossum tireuse d’élite ; Cinnabar, salamandre bardée de revolvers ; Orge, blaireau repenti que le goût du sang n’a jamais tout à fait quitté. Le programme tient en trois mots : « On y retourne. » La construction débute ce 20 août.

23/07/2026, 12:18

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Le drag la pousse à remettre son couple et son identité en jeu

Nour et ses ami·e·s vivent en exil à Paris depuis plusieurs années. Lors d’une soirée, Nour rencontre Laurent qui vient ébranler ses certitudes et raviver des questionnements sur son couple et sa propre identité. Il l’introduira également à la pratique du drag, porte d’entrée vers un monde mis en suspens : celui où l’on peut croire aux légendes, se métamorphoser ou simplement être soi.

23/07/2026, 09:00

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Rose-Marie Lagrave défend le droit de choisir sa mort

Dans cette enquête autobiographique d’une grande ambition scientifique et littéraire, Rose-Marie Lagrave livre une réflexion sensible et critique sur la maladie, la vieillesse et la mort : des réalités réputées universelles, mais éminemment sociales et politiques. 

23/07/2026, 08:00

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En Zambie, une femme sans père ni mari n’est jamais vraiment libre

Sali est une jeune femme cultivée et indépendante. Pourtant, à vingt-huit ans, elle vit encore chez ses parents – pas par choix. Car dans son pays, la Zambie, surtout quand on est fille de pasteur, on ne vit pas sans un père ou un mari… Des années plus tard, Sali est accusée du meurtre de son époux. Au fil du procès, ce sont trois générations de femmes qui nous sont données à voir : Sali, donc, mais aussi sa mère et sa fille.

23/07/2026, 07:00

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Le Bal des foudroyés : quand Louis XIV cesse de jouer au roi

Camille Pascal ouvre Le Bal des foudroyés au chevet de Mazarin, le 7 février 1661, et referme son théâtre politique neuf mois plus tard, au moment où la monarchie se donne un héritier. Entre ces deux dates, un jeune souverain cesse d’attendre que l’autorité lui revienne : il la saisit, l’organise et l’exerce. Le roman ne raconte donc pas seulement la chute de Fouquet. Il met en scène la naissance d’un règne personnel, avec ses sourires, ses détours, ses séductions et cette froideur qui finit par tenir lieu de méthode. La première danse sera le 27 août.

22/07/2026, 20:29

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La guerre de Troie n’a toujours pas eu lieu

Avec La guerre éternelle, Olivier Rolin revient à Troie pour constater qu’elle ne s’est jamais vraiment éloignée. De l’Iliade à Sarajevo, de Smyrne aux Dardanelles, de Dresde à Gaza, l’écrivain suit la même fumée au-dessus des villes détruites. Une traversée érudite, charnelle et mélancolique, parfois trop ample, mais portée par une prose qui sait que les ruines parlent encore. Le conflit débutera le 20 août.

22/07/2026, 20:25

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Comment Paul et Virginie a transformé l'île Maurice en mythe littéraire ?

Découvrez comment le roman de Bernardin de Saint-Pierre (1788) a transformé l'île Maurice en véritable mythe littéraire.

 

22/07/2026, 19:31

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Quand Vichy jugeait Léon Blum

22/07/2026, 18:20

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Arbre pleure

22/07/2026, 16:30

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Mordre l’orage : les livres ne guérissent pas, ils empêchent de tomber

Un appel de notaire, une morte, une maison dont personne ne veut : il n’en faut pas davantage pour que l’existence de Fanny Delambre se déboîte. Isabelle Pandazopoulos ne raconte pas une réparation bien ordonnée, mais une femme qui court derrière elle-même, trébuche, mord, repart. Dans ce récit ample et nerveux, la filiation, l’abandon et la transmission se heurtent aux textes, ces refuges qui ne sauvent pas de tout, mais évitent parfois le pire. L'éclair frappera le 19 août.

22/07/2026, 11:20

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Cinq heures pour retrouver la femme qu’il aimait dix ans plus tôt

Avec Shanghai, cinq heures quarante, publié le 19 août 2026 aux éditions Calmann-Lévy, Ada Walter signe un premier roman consacré à un homme en escale dans la métropole chinoise. Menacé d’arrestation, il traverse la ville en taxi, hanté par le souvenir d’une femme qu’il a aimée dix ans plus tôt.

22/07/2026, 08:23

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La Vie avant nous, une jeunesse moscovite à la fin des années 1980

La Vie avant nous, premier roman de Kristina Gorcheva-Newberry, traduit de l’anglais américain par Karine Lalechère, paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité. Inspiré de La Cerisaie d’Anton Tchekhov, le livre suit quatre adolescents dans la périphérie de Moscou, à la fin des années 1980, alors que l’URSS traverse ses derniers bouleversements.

22/07/2026, 07:14

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Anne Percin rallume le feu sous les bombes

Un cahier d’écolier, cinquante-deux pages couvertes d’une écriture nerveuse, une morte dont la famille a presque perdu jusqu’au prénom : Anne Percin ne reçoit pas un héritage, plutôt une énigme. Eugénie sous les bombes déplie ce legs minuscule pour restituer l’existence d’Eugénie et de Charles, couple vosgien emporté par le premier XXe siècle, puis par la Grande Guerre. Entre enquête généalogique, fiction historique et méditation sur le pouvoir des mots, le passé revient avec ses odeurs, ses ridicules, ses élans et ses plaies mal refermées. Rendez-vous le 20 août.

21/07/2026, 11:42

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Une vague rouge a emporté Messi : la finale du Mondial en trois livres

Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.

 

21/07/2026, 11:01

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White River : une tragique ruée vers l'or au cœur du Grand Nord canadien

Le récit — détaillé et documenté — d'une expédition calamiteuse au Canada au XVIIIᵉ siècle : quand la fièvre de l'or s'empare des trappeurs et les pousse aux pires décisions. White River de Ian McGuire Traduction de l'anglais Sophie Aslanides.

 

21/07/2026, 09:12

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Une famille doit répondre d’avoir délaissé une mourante

Par une journée froide de novembre, quelques personnes sont réunies dans une petite chapelle pour mettre en terre une parente. Le pope frigorifié se hâte de chanter l’office, les fossoyeurs s’enivrent et les invités silencieux se perdent dans leurs pensées. 

21/07/2026, 09:00

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Qui était là en premier, le dinosaure ou la poule ?

La poule intrépide a un secret renversant : elle descend des dinosaures… et aucun renard ne fera d’elle son festin !

21/07/2026, 08:00

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La réunion de famille vire au carnage dans les Pyrénées

Dans une ferme isolée au fin fond d’une vallée pyrénéenne, une famille dysfonctionnelle se réunit pour veiller un patriarche agonisant. Secrets enfouis et rancœurs anciennes remontent à la surface.

21/07/2026, 07:00

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Le sens de nos pas

20/07/2026, 13:09

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Maman, le loup m’emporte : aux racines d’un féminicide

C'est un terrible assassinat de l'an 1840 qui fait la "Une" du troisième numéro de la série "L'affaire qui ..." aux éditions de L'Aube. Florence Medina interroge le profil de ce féminicide avant l'heure tout comme ses propres motivations et peut-être les nôtres à nous passionner ainsi pour l'affaire de l'enfant de la Villette. Sortie ce 21 août.

20/07/2026, 11:53

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Les mortes aussi soulèvent le monde : Douce Dibondo fait danser le deuil

Kaya est morte, mais sa voix circule encore. Depuis l’éther, elle accompagne Kem, sa jumelle, tandis qu’un carnet bleu ramène leurs proches vers les derniers mois de la disparue. Avec Le Mouvement, publié chez Rivages, Douce Dibondo entraîne l’intime dans la rue, de la France au Kongo. Un récit incandescent, charnel et politique, qui touche juste lorsqu’il laisse parler les blessures — quitte à laisser parfois le manifeste déborder la fiction. La cause ne s'arrête pas : elle se poursuit ce 19 août. 

20/07/2026, 11:37

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À nos Marques : deux adolescents en guerre sous le même toit

Élaïa fend l’eau pour oublier le vitiligo que ses camarades lui renvoient au visage. Lucien parade pour cacher l’énurésie, les paris sportifs et la peur de perdre sa mère. Quand leurs parents les installent sous le même toit, la guerre éclate. Dans À nos Marques, Calouan et Bénédicte Rousset livrent un roman jeunesse énergique et chaleureux, très juste dans l’intime, plus fragile dans ses raccourcis. Départ donné le 27 août.

20/07/2026, 11:00

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Les Ensablés - Une saison dans la vie d'Emmanuel, de Marie-Claire Blais

Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais  (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.

19/07/2026, 09:00

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Fanny à la folie : Émilie de Turckheim raconte les souvenirs d'une femme de 82 ans

Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.

18/07/2026, 10:01

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Comment l’IA transforme la guerre de l’information

L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.

18/07/2026, 08:00

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Un vétérinaire découvre que son symptôme n’est pas isolé

Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.

18/07/2026, 07:00

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Parle-moi de chez nous : les racines prennent l’avion

Un téléphone sonne, une femme tombe, trois générations retrouvent la parole. Entre Porto Rico et les États-Unis, Jeanine Cummins remonte les silences d’une lignée de femmes. Parle-moi de chez nous (trad. Christine Auché) est une saga généreuse, traversée d’images splendides, qui pèche surtout lorsqu’elle explique ce qu’elle vient de si bien faire sentir.

17/07/2026, 16:23

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Septentrionale : Karim Kattan fait de l’amour le dernier moteur du monde

Un pays jamais nommé s’effondre derrière eux ; devant, toutes les routes filent vers le nord. Dans Septentrionale, Karim Kattan lance Maryam et Joseph à travers une nuit de guerre, de prodiges et de souvenirs. Porté par les trajectoires queer de ses deux protagonistes, ce roman de l’exil mêle argot, visions cosmiques et tendresse sans édulcorer les violences héritées. Une traversée saisissante, parfois freinée par des symboles trop appuyés. Sortie le 4 septembre.

17/07/2026, 10:37

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Elle le mangerait : la grande Frédé a les crocs

Frédérique a 35 ans, quelques centimètres de trop selon les autres, un ex qu’une mesure d’éloignement lui interdit d’approcher et une faim d’amour impossible à rassasier. Lorsque Gabriel la défend dans la rue, elle ne rencontre pas un homme : elle invente un couple. Avec Elle le mangerait, Nicolas Robin signe une comédie noire nerveuse, drôle dans son aveuglement, glaçante dans sa logique. À table, le 27 août.

17/07/2026, 10:37

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Que reste-t-il des idéaux quand un attentat se prépare ?

Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.

17/07/2026, 09:00

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Saurez-vous distinguer l’auteur de l’intelligence artificielle ?

Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications.  En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde. 

17/07/2026, 08:00

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La prochaine guerre mondiale pourrait commencer par l’eau

L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.

17/07/2026, 07:00

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Les Carnivores : Guillaume Nail écrit un futur qui a les crocs

Après une série de contaminations venues du vivant, les bêtes ont presque disparu, la viande se rationne et le Sanum organise un monde d’interdits, de protocoles et de surfaces désinfectées. Augustin, enfant rescapé d’une forêt interdite, croise Vadim, bureaucrate carniste, masculiniste et futur Guide d’une communauté hors contrôle. Avec Les Carnivores, publié chez Denoël, Guillaume Nail signe un roman brutal, organique, parfois saturé, mais traversé d’une vraie puissance de vision.

16/07/2026, 17:31

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