Dans ces 10 romans, partir en vacances était une très mauvaise idée

Les brochures promettent des plages heureuses, des hôtels accueillants et des îles propices au repos. La littérature, cette agence de voyages administrée par des gens raisonnablement mal intentionnés, fournit une version plus complète du programme. Le dépaysement existe, certes. Le mensonge conjugal, l’amnésie, la noyade et le diplomate nazi aussi.

Publiés en français entre janvier et juin 2026, ces dix romans empruntent des routes variées : littérature générale, polar, anticipation climatique, romance, roman queer, fiction historique et merveilleux livresque. La sélection privilégie les maisons indépendantes et les structures de taille moyenne, sans s’y limiter exclusivement. Quant au repos, il a annulé sa réservation.

Le Nord à contre-jour, d’Aude Seigne (Zoé)

Une femme, son compagnon et leurs trois enfants, nés de deux histoires précédentes, prennent le train pour le Danemark. Dix jours de vacances doivent prouver que leur famille recomposée fonctionne. Sur le papier, l’ambition est belle. Sur place, il faut composer avec les différences éducatives, les jalousies, la fatigue, les repas négociés et cette délicieuse obligation contemporaine de fabriquer des souvenirs réussis.

La narratrice cherche la bonne distance avec les enfants de son compagnon, élevés autrement que sa propre fille. Elle aimerait tout dire ; lui préfère préserver les plus jeunes. Les paysages défilent, les tensions s’installent et le séjour devient une expérience grandeur nature sur la possibilité même de vivre ensemble.

Aude Seigne ne déclenche aucune catastrophe spectaculaire — ce serait presque reposant. Elle observe plutôt les fissures minuscules : une remarque mal reçue, une place contestée, une alliance qui se déplace. Le Danemark survivra. Le modèle familial, lui, demandera quelques travaux.

Un été sans fin, de Joseph d’Anvers (Rivages)

Paul Sinner se réveille dans un hôtel de Perasma, île grecque apparemment paradisiaque. Un accident de voiture lui a retiré la mémoire. Avantage immédiat : il ne se souvient plus de ses problèmes. Inconvénient différé : ses problèmes, eux, se souviennent parfaitement de lui.

À mesure que des fragments remontent, Paul tente de comprendre ce qui l’a conduit sur l’île et ce que les habitants de Perasma savent de son passé. Le décor méditerranéen se referme autour de lui comme une carte postale plastifiée trop près du visage.

Joseph d’Anvers joue avec un fantasme de vacancier épuisé : tout oublier, recommencer, devenir quelqu’un d’autre. Puis il examine les frais de dossier. Certaines existences ne se réécrivent pas sans ratures, ni dommages collatéraux.

Une pension en Italie, de Philippe Besson (Julliard)

Au milieu des années 1960, une famille française séjourne dans une pension de Toscane. Chaleur écrasante, repas en terrasse, piscine et paysages italiens : tous les ingrédients du souvenir élégamment patiné sont réunis. Il ne manque qu’un événement irréversible. Le roman, prévenant, s’en charge.

En quelques jours, les vies basculent et un secret s’impose, appelé à traverser les générations. Bien plus tard, un écrivain tente de reconstituer ce qui s’est réellement joué durant cet été.

Philippe Besson associe enquête familiale, désir et mémoire. Le soleil toscan ne révèle pas uniquement les collines : il éclaire également ce que chacun avait pris soin de conserver derrière les volets clos.

Le roman a reçu, en juillet 2026, le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs. Sa présence constitue donc l’exception la plus exposée de cette sélection, mais son adéquation au thème est difficilement contestable : jamais pension italienne n’aura aussi mal porté son nom.

Les Fantômes de Shearwater, de Charlotte McConaghy (trad. Marie Chabin - Gaïa)

Dominic Salt et ses trois enfants gardent Shearwater, une île isolée de l’océan Austral. Autrefois occupée par des chercheurs, elle abrite une banque de graines désormais menacée par la montée des eaux. Les scientifiques ont évacué les lieux ; la famille attend son tour.

Puis une femme est retrouvée inconsciente sur le rivage. Dans un roman, la naufragée mystérieuse constitue rarement une amélioration des conditions de séjour.

Son arrivée fait remonter les secrets de la famille tandis qu’une tempête approche et que l’île elle-même menace de disparaître. Charlotte McConaghy combine anticipation climatique, huis clos domestique et suspense, avec ce rappel utile : toute destination présentée comme « sauvage et préservée » mérite une lecture attentive des petites lignes.

Le roman a reçu plusieurs distinctions en 2026, dont le Prix des libraires et le Grand Prix des lectrices Elle. Il compte donc parmi les titres les plus visibles de cette liste, sans que des données publiques permettent pour autant de le qualifier automatiquement de best-seller.

Hôtel Avallon, de Maggie Stiefvater (trad. Héloïse Esquié - Seuil)

En 1942, June Hudson dirige l’Avallon, établissement thermal luxueux des Appalaches. Tandis que l’Europe brûle, l’hôtel poursuit son commerce de calme, de soins et de privilèges. Jusqu’au jour où le gouvernement américain décide d’y installer des diplomates des puissances de l’Axe, retenus sous surveillance.

Le personnel doit désormais servir des hommes liés aux pays que les États-Unis combattent. L’Avallon devient une enclave sous tension, traversée par les fidélités contradictoires, les secrets et une présence surnaturelle attachée aux eaux de la région. Le service d’étage avait connu des périodes plus simples.

Maggie Stiefvater transforme l’hôtel en monde miniature : propriétaires fortunés, employés que personne ne regarde, prisonniers de luxe et guerre arrivée sans réservation. La villégiature subsiste, mais avec agents fédéraux dans les couloirs et ennemis au petit-déjeuner.

Au fond du lac, de Jacopo De Michelis (trad. Anatole Pons-Reumaux - HarperCollins)

En 1992, Pietro Rota revient à Montisola, île du lac d’Iseo qu’il avait quittée douze ans auparavant. Journaliste milanais relégué dans un tabloïd peu glorieux, il espérait probablement retrouver les paysages de son enfance. Il découvre surtout un meurtre.

L’enquête l’oblige à exhumer des souvenirs familiaux et des événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Le présent rouvre les dossiers mal refermés du passé, avec la ponctualité toute particulière des traumatismes transmis.

Comme souvent dans les romans insulaires, le lac n’isole pas uniquement les personnages du continent : il concentre les rancœurs, les fidélités et les silences jusqu’à rendre l’air difficilement respirable. Le paysage reste admirable. Les habitants, moins recommandables.

Vacances en famille, de Shalini Boland (trad. Étienne Gomez - Le Livre de poche)

Beth vit dans le Dorset avec son mari Niall, écrivain à succès, et leurs deux fils. Lorsque celui-ci propose un échange de maisons avec une famille installée sur la côte amalfitaine, le projet paraît excellent. Une villa luxueuse en Italie contre un cottage anglais : pour une fois, internet semble avoir tenu ses promesses.

À leur arrivée, les inquiétudes de Beth se dissipent. Puis les incohérences s’accumulent. Les propriétaires paraissent étranges, Niall ne dit pas tout et la parenthèse italienne prend cette couleur particulière des vacances où l’on commence par chercher la crème solaire avant de finir par vérifier les serrures.

Shalini Boland transforme l’échange de logements en piège domestique. Après les plateformes de location, le thriller psychologique propose une nouvelle règle de prudence : avant de remettre ses clés à des inconnus, vérifier les commentaires, l’état des lieux et, dans la mesure du possible, l’absence de meurtre annoncé.

La Librairie des rêves les plus fous, de Gracie Page (trad. Maud Desurvire - Robert Laffont)

Un séjour au bord de la mer conduit l’héroïne vers une librairie aussi improbable qu’attirante, où les livres semblent capables de déplacer les trajectoires. Le voyage ne tourne pas au bain de sang — la sélection avait besoin de laisser un minimum de clientèle aux offices de tourisme — mais il dérègle suffisamment les projets pour mériter sa place.

Gracie Page mêle romance, merveilleux livresque et remise en question personnelle. Le danger ne prend ici ni la forme d’un assassin ni celle d’une tempête : il réside dans la possibilité qu’un lieu, un livre ou une rencontre rende impossible le retour à la vie que l’on avait soigneusement organisée.

Une librairie au bord de l’eau devrait constituer l’endroit le plus sûr du monde. C’était compter sans les romanciers, parfaitement conscients qu’un rayon de fiction sentimentale provoque parfois davantage de dégâts qu’une falaise mal signalée.

Pas perdu, de Benoît Coquil (Rivages)

La ferme familiale est au bord de la faillite. Pour éviter la fermeture, Marlon, bientôt 18 ans, imagine une attraction estivale : transformer un champ de maïs en labyrinthe géant et faire payer l’entrée.

L’idée fonctionne. Visiteurs et curieux affluent dans ce dédale végétal installé à quelques mètres de la départementale. Mais l’été caniculaire devient également celui du désir, de l’affirmation de soi et d’une menace qui grandit à mesure que les chemins se compliquent.

Marlon aime la peinture classique, les anagrammes et les hommes, ce qui lui pose davantage de questions que sa passion pour les labyrinthes. Benoît Coquil reprend le mythe antique pour raconter l’émancipation queer, la crise agricole et la recherche d’une sortie dans un monde qui distribue volontiers les impasses.

Les familles venues passer l’après-midi pensaient acheter une promenade champêtre. Elles entrent dans une fable écologique et politique. Le billet ne précisait pas tout.

L’Adieu à Venise, de Thierry Brunello (La Martinière Littérature)

Venise, 1938. Angelo aime en secret Luca, un policier énigmatique, tandis que son frère Marino rejoint la milice fasciste. Le séjour italien n’a pas véritablement commencé que l’Histoire a déjà envahi la chambre.

Angelo fuit aux États-Unis, où il devient cinéaste. Trente ans plus tard, un film inspiré de sa jeunesse est sélectionné à la Mostra. Le retour à Venise l’oblige à retrouver la ville, les mensonges familiaux et cet amour que la politique avait rendu dangereux.

Thierry Brunello mêle romance queer, cinéma, exil et mémoire du fascisme. Venise conserve ses palais, ses canaux et son aptitude millénaire à transformer tout déplacement en labyrinthe. Certains reviennent sur les lieux de leur jeunesse pour retrouver leurs souvenirs. Angelo découvre qu’ils l’attendaient.

Une valise, dix décisions discutables

Alors, certes : rester chez soi ne garantit certes rien. Les canalisations peuvent céder, les voisins organiser un karaoké et la rentrée littéraire débarquer avec plusieurs centaines de nouveautés au moment précis où l’on avait décidé de terminer les précédentes.

Mais partir expose à d’autres complications : famille recomposée sous tension, amnésie grecque, secret toscan, naufrage austral, diplomates fascistes, meurtre lacustre, villa piégée, librairie existentielle, labyrinthe de maïs et retour vénitien.

L’industrie touristique omet curieusement ces prestations dans ses campagnes. À sa décharge, ces dix romans rappellent surtout que le voyage désastreux constitue une excellente matière littéraire. Les personnages souffrent, les lecteurs prennent l’air. Et, pour une fois, les frais d’annulation ne dépassent pas le prix du livre.

Crédits photo : Alexas_Fotos CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com