Après L’Odyssée de Nolan, Ulysse revient à la télévision

Odysseus n’aurait « pas de lien » avec L’Odyssée, le film de Christopher Nolan, précise Deadline. Tanweer, qui distribue ce long-métrage en Grèce, produit la série depuis Athènes. Tectonic est une société américaine récemment créée, tandis qu’USATV est une structure américano-arménienne.

Karl Gajdusek, directeur de la série, a été producteur délégué de la première saison de Stranger Things. Sean Finegan, Scott Windhauser, Noah Lang et Blake Hoss ont écrit l’épisode pilote. Roel Reiné, quant à lui, a notamment travaillé sur Washington, Black Sails, Halo et Wu Assassins.

La production déléguée réunit Vaagn Sarkissian, Jordan Dykstra, Denisa Juhos, Karl Gajdusek, Sean Finegan, Scott Windhauser, Noah Lang, Blake Hoss, Roel Reiné et Dionyssis Samiotis.

Le récit homérique ramené aux conflits de l’âge du bronze

La série doit privilégier les guerres, la navigation, les trahisons et les efforts des personnages pour survivre. Le voyage d’Ulysse sera relié aux bouleversements qui ont précédé l’effondrement de l’âge du bronze. Cette période sert de cadre aux événements qui ont ensuite nourri le récit attribué à Homère.

« Il y a quelque chose d’immense à aborder cette histoire épique de la manière la plus réaliste possible, en tenant compte des rapports de force politiques. », déclare Karl Gajdusek. Le directeur de série considère les étapes mythiques du voyage d’Ulysse comme des cheminements métaphoriques vers soi-même. Sous ces épisodes, il veut retrouver les choix, les vies et les amours perdus ou sauvés.

Jordan Dykstra situe le début du développement près de cinq ans avant l’annonce du projet et précise que l’histoire a été pensée pour un récit récurrent à la télévision. « Notre souhait est d’offrir au public une représentation authentique et captivante de la Grèce hellénique antique », ajoute-t-il. Les producteurs espèrent que la série pourra ensuite donner naissance à d’autres programmes situés dans le même univers.

Crédits photo : Papyrus de Médinet Ghoran (Fayoum, Égypte), faisant partie d'un ensemble constituant la plus ancienne copie connue de passages de l'Odyssée (chants IX et X), exemplaire d'étude dans une écriture peu soignée. IIIe siècle av. J.-C. Institut de papyrologie de la Sorbonne. Par Zunkir — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com