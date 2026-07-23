L’IA avale désormais 50.000 livres par mois chez les éditeurs

L’intelligence artificielle n’a pas lu 50.000 livres en juin. Elle en a plutôt absorbé l’équivalent en caractères, avant de corriger des épreuves, produire des métadonnées, traduire des manuscrits ou fouiller dans des catalogues. La nuance évite de prêter à la machine une bibliothèque personnelle, sans rendre le chiffre beaucoup moins impressionnant.

Veristage, l’entreprise américaine à l’origine de la plateforme Insight, assure que ses clients traitent désormais chaque mois un volume de texte comparable à plus de 50.000 livres de longueur moyenne. Son analyse porte sur l’activité de juin 2026 : plus de 80 maisons d’édition, implantées dans 15 pays, auraient alors utilisé le service.

D’après ces statistiques internes, son usage a augmenté de 28 % par rapport à mai et a presque été multiplié par sept depuis février. L’entreprise ne publie toutefois ni le nombre de mots retenu pour définir un ouvrage moyen ni le détail des volumes associés à chaque opération. Les données indiquent donc une progression, mais ne permettent pas d’en mesurer indépendamment toute l’ampleur.

Des métadonnées avant les manuscrits

Les tâches les plus fréquentes n’ont, à en croire Veristage, rien d’un concours de romans rédigés en quelques secondes. En juin, les éditeurs se seraient surtout servis d’Insight pour créer ou enrichir les métadonnées de leurs titres, interroger leurs propres livres et catalogues, corriger des documents et effectuer des traductions.

La plateforme n’est pas inconnue de nos lecteurs : présentée dès janvier 2024, elle était alors décrite comme un assistant capable d’analyser des textes, de générer des résumés, des mots-clés, des éléments promotionnels ou des descriptions d’images. Le nouvel indicateur communiqué par Veristage ne marque donc pas son apparition, mais un changement d’échelle revendiqué.

« Les éditeurs qui utilisent Insight dépassent rapidement la phase d’expérimentation », affirme Thomas Minkus, cofondateur et responsable commercial de l’entreprise. Selon lui, les outils sont désormais mobilisés « à presque toutes les étapes de leurs processus de travail ».

Le presque conserve ici toute son utilité. Insight intervient dans la préparation et le traitement des fichiers, mais l’entreprise soutient que les décisions finales restent du ressort des équipes éditoriales.

Le service fabrication prend la main

La progression annoncée accompagne l’arrivée de fonctions plus techniques. L’outil de correction, lancé en janvier, accepte désormais les documents Word et PDF, afin d’intervenir à différents moments de la fabrication. Les fichiers sont restitués avec commentaires et suivi des modifications, charge ensuite à l’utilisateur d’accepter ou non les propositions.

Insight peut aussi appliquer des balises ou des styles Word à un manuscrit avant sa mise en pages, extraire du texte mis en forme depuis un PDF numérisé, créer un index ou traduire un livre entier. À cela s’ajoutent la production de descriptions alternatives d’images et la remise en conformité de fichiers EPUB.

PIRATAGE - Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

« Les capacités de nos outils ont fait un bond cette année », avance Hannah Johnson, directrice de la relation clients. Elle attribue cette évolution aux progrès des modèles, mais également aux retours des maisons utilisatrices : « Les éditeurs nous expliquent davantage leur manière de travailler et leurs besoins, afin que nous développions des outils qui s’intègrent à leurs processus, et non l’inverse. »

Veristage assure que les contenus confiés à Insight ne servent pas à entraîner les grands modèles de langage utilisés par le service. Son site indique également que la société est certifiée ISO 27001 et que les documents sont traités au moyen d’interfaces professionnelles assorties d’accords excluant leur réemploi pour l’entraînement. Ces garanties relèvent des engagements déclarés par le fournisseur.

De la bibliothèque pirate au catalogue autorisé

La question n’est pas tout à fait accessoire. Le 20 juillet 2026, une juge fédérale américaine a approuvé l’accord de 1,5 milliard $ conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de 482.460 ouvrages récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror.

Le règlement clôt le volet consacré au piratage dans l’affaire Bartz v. Anthropic, sans régler plus largement la question de l’entraînement des modèles à partir d’œuvres protégées. Il intervient surtout au terme d’un processus exactement inverse de celui que Veristage met en avant : d’un côté, des fichiers obtenus sans autorisation pour constituer une bibliothèque d’entraînement ; de l’autre, des livres et des données chargés par leurs détenteurs afin d’accomplir une tâche déterminée.

Cette différence ne fournit aucun certificat automatique de fiabilité aux productions d’Insight. Elle précise cependant qui choisit les contenus, dans quel but ils sont traités et à quel moment un résultat peut rejoindre une chaîne éditoriale.

Le fonds apprend à répondre

Veristage observe également une hausse du nombre de clients qui importent leur fonds afin d’en renouveler les métadonnées ou de l’interroger en langage naturel. La recherche associe le contenu intégral des ouvrages aux informations déjà enregistrées dans les bases commerciales.

Une maison pourrait ainsi demander quels romans sentimentaux de son catalogue se déroulent dans une petite ville, ont paru en 2024 et dépassé un certain niveau de ventes. L’outil croise alors les données chiffrées avec des éléments repérés dans les textes, y compris lorsque les anciens résumés ou codes thématiques ne les mentionnent pas.

Pour les éditeurs disposant de plusieurs décennies de publications, l’intérêt est immédiat : retrouver des titres correspondant à un sujet, une campagne ou une demande de libraire sans dépendre uniquement de notices parfois sommaires. La pertinence des réponses, elle, reste tributaire de la qualité des fichiers, des métadonnées disponibles et des vérifications humaines.

L’accessibilité comme accélérateur

L’entrée en application de l’Acte européen sur l’accessibilité, le 28 juin 2025, fournit enfin un puissant moteur à ces investissements. La directive couvre notamment les livres numériques, les liseuses et le commerce électronique. Les éditeurs doivent pouvoir proposer des EPUB structurés, navigables et compatibles avec les technologies d’assistance. Lorsque des images portent une information, elles doivent également être accompagnées de descriptions adaptées.

Insight promet de prendre en charge une partie de ce travail en série : analyse des fichiers, production de textes alternatifs et corrections techniques des EPUB. Les résultats peuvent ensuite être téléchargés, modifiés puis réimportés. Une automatisation massive, certes, mais dont Veristage rappelle elle-même que la dernière validation demeure entre les mains de l’éditeur.

Crédits photo : cDuBBy CC 0

Par Nicolas Gary

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