Margherita Sarfatti, la lionne et ses ruines

Signora Sarfatti est un livre de friction. D’un côté, Margherita, critique d’art, femme de pouvoir, amante du Duce, qui transforme le réel en tableau et sa propre vie en légende. De l’autre, Giovanni Battista, jardinier du Soldo, survivant de la Grande Guerre et compagnon de Roberto, le fils mort au front. Elle pense en formes et en figures historiques ; lui se souvient des corps, de la boue et des vies brisées. À ses yeux, « la guerre tue physiquement les hommes, les villes, les paysages. Elle tue aussi les psychismes… »

Un jardin où le rouge ne sèche jamais

La prose d’Airoldi procède par nappes, reprises, listes, brusques éclats. Les fleurs sont nommées avec gourmandise, les tableaux regardés jusque dans leurs pigments, puis le rouge des façades devient celui des chairs ouvertes. L’écriture épouse la culture visuelle de Margherita pour la retourner contre elle. L’art demeure son dernier refuge : « L’Art, toujours, avait été son ami. » Mais cette fidélité ne lave rien. Elle éclaire et, parfois, elle masque.

Le roman ne confond jamais intelligence et lucidité. Margherita comprend les œuvres, les artistes, les jeux de pouvoir ; elle demeure incapable de regarder jusqu’au bout sa propre responsabilité. Airoldi refuse la rédemption facile et l’innocence rétrospective. Son héroïne souffre et vieillit, mais continue de retailler l’Histoire à sa mesure.

Baroque, charnelle, mordante, la langue produit des images vigoureuses. Mussolini y est ramené à son corps, ses poses et sa virilité grotesque. La charge réjouit lorsqu’elle tranche net, moins lorsqu’elle insiste. À force de métaphores animales, de listes injurieuses et de variations sur la boursouflure du dictateur, le texte affaiblit parfois son propre venin. Le coup est porté ; quelques pages continuent néanmoins de cogner.

40 ans de silence, puis la déflagration

Le cœur du livre se trouve dans l’affrontement entre Giovanni Battista et sa patronne. Revenu du mausolée de Roberto, il brise enfin le silence dans lequel il s’est muré. « Vous avez trop souvent imaginé ce qui devait être. » La phrase touche juste : Margherita a moins habité le monde qu’elle ne l’a sommé de correspondre à sa vision. Puis vient l’accusation, nue, irrévocable : « C’est vous et vos idées qui l’ont précipité dans la tombe. »

Cette longue scène possède une réelle force théâtrale. Le jardinier ne demande ni pardon ni réparation. Il exige que les faits soient dits, que la guerre cesse d’être une abstraction et que les morts pèsent enfin. Le passage frôle parfois le dossier historique récité à voix haute : interventionnisme, futurisme belliqueux, Matteotti, lois raciales, compromissions d’après-guerre. La documentation affleure trop visiblement lorsque le personnage devient le porte-voix d’un réquisitoire exhaustif.

Le roman retrouve toute sa puissance dès qu’il revient au concret : une photographie perdue, une mèche de cheveux, un cornouiller planté pour Roberto, un Beretta jamais utilisé. Là, l’Histoire devient une matière collée aux mains.

L’oubli comme dernière politique

La cruauté du livre tient à ce que Margherita ne formule jamais la faute. Dans ses mémoires : « Pas de Mussolini, donc. Pas de fascisme. Pas de mention de sa propre sœur Nella. » Le silence n’est pas une lacune, mais une stratégie. Effacer, contourner, réordonner : sa dernière manière d’exercer le pouvoir.

Le récit se prolonge jusqu’en 1978, auprès d’un Giovanni Battista vieillissant, hanté par les violences anciennes et nouvelles. Son « Rien ne changera jamais » répond au « Rien n’a changé » initial. Chez elle, la formule protégeait un empire intérieur. Chez lui, elle constate le retour des haines et des emballements collectifs. L’écho est puissant, même si les dernières pages étirent légèrement un dénouement déjà acquis.

Dense, érudit, sensuel, parfois surchargé, Signora Sarfatti convainc surtout lorsqu’il laisse le passé se déposer dans un corps, un paysage ou une phrase retenue trop longtemps. Serge Airoldi ne cherche ni à absoudre Margherita Sarfatti ni à la transformer en monstre commode. Il accomplit plus délicat : la rendre intelligible sans jamais la disculper.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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