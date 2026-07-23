Les Bâtisseurs : les tontons flingueurs ont des moustaches

Daniel Polansky ne masque pas son jeu. Les Bâtisseurs (trad. Merry) est un western de vengeance en modèle réduit. Des rongeurs se prennent pour des héros de Sergio Leone, les tavernes sentent le whisky, les armes dépassent des bottes et les cadavres s’empilent avec méthode. L’auteur possède surtout un sens aigu de l’entrée en scène, de la silhouette et du détail qui tue. Un blaireau peut ainsi avancer « d’un pas lourd mais aussi gracieux que celui d’un danseur ». Ici, le burlesque ne désamorce jamais la menace : il lui lime les dents.

Bonsoir, tout le monde

Chaque membre de la troupe est saisi par quelques gestes, deux répliques et une réputation assez mauvaise pour vider un saloon. Le chef économise les mots comme les scrupules. Bonsoir, lui, occupe tout l’espace disponible, puis déborde sur celui des autres. Face à un joueur dépouillé, l’hermine conclut : « Ça, c’est parce que tu es particulièrement mauvais au poker, dit-il, le museau orné d’un grand sourire, et que moi, je suis Bonsoir. »

Sa fatuité, son goût du monologue et son patriotisme de caricature fournissent au livre une large part de son comique. Ils ne le rendent pas moins dangereux. C’est même tout l’art de Polansky : faire sourire une seconde avant que quelqu’un perde une main, une tête ou toute perspective d’avenir.

La traduction de Merry restitue avec allant les dialogues coupés au couteau, les effets de contraste et les apartés goguenards. L’auteur affectionne les chutes sèches, comme celle-ci : « Son ton était déplaisant. C’est un trait commun aux voix qui préfèrent s’élever de derrière des judas. » Une phrase, et le décor, le personnage ainsi que la plaisanterie sont en place. Le livre ne court pas : il dégaine.

Une retraite très provisoire

Sous la parodie remue pourtant quelque chose de plus sombre. Ces tueurs ont vieilli. Certains se sont rangés, d’autres ont seulement appris à boire avec leurs fantômes. Orge, devenu épicier, assure : « Je ne tue plus. Je ne tuerai plus. Tout ça, c’est fini pour moi. » Son ancien supérieur entreprend aussitôt de lui démontrer le contraire, avec une cruauté presque pédagogique.

L’amitié existe bien entre ces vétérans, mais elle ressemble à une cicatrice : ancienne, solide et toujours prête à se rouvrir. La revanche ne répare rien. Elle réveille ce que chacun avait tenté d’enterrer. « Pour faire renaître le tueur en toi », explique le Capitaine. Toute sa méthode est là, et peut-être aussi le véritable sujet du texte : l’impossibilité, pour certaines créatures, d’échapper à ce qu’elles ont été.

La poudre plutôt que la profondeur

La brièveté du format impose cependant ses limites. La troupe est si nombreuse que plusieurs figures demeurent des silhouettes, brillamment dessinées mais à peine creusées. La première partie reproduit plusieurs fois le même mouvement : retrouvailles, refus plus ou moins convaincu, démonstration de force, retour dans l’équipe. L’efficacité est réelle, mais la mécanique finit par se voir.

Les adversaires, volontiers grotesques, offrent également davantage de cibles que de véritable résistance morale. La surenchère de bons mots, de sang et de morts spectaculaires rend certaines séquences prévisibles. À force de cligner de l’œil vers le lecteur, le texte frôle parfois la pose. On aurait aimé que la mélancolie des anciens combattants, très perceptible par instants, dispose d’un peu plus d’espace avant le prochain coup de feu.

Polansky assume néanmoins pleinement la caricature. Son univers tient comme un décor de cinéma : une façade superbe, quelques planches derrière, et assez de poudre pour que personne ne songe à vérifier. Il connaît la valeur d’un silence avant la fusillade et celle d’une réplique après le carnage. Lorsque vient la question de savoir qui reconstruira le pays dévasté, la réponse tombe : « Nous ne sommes pas des bâtisseurs. »

Tout le livre se cachait dans ce titre mensonger. Ces animaux ne fondent rien, ne guérissent personne et ne sauvent aucun royaume. Ils reviennent seulement terminer le travail — avec panache, férocité et une remarquable absence de remords.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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