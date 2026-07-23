Une bibliothèque qui ouvre à 7h30 et sert le petit-déjeuner aux enfants

Le livre se consomme volontiers au petit-déjeuner. À Yotsukaidō, il sera même possible de prendre les deux au même endroit — du moins pendant quatre matinées d’août. La bibliothèque municipale organise cet été une nouvelle édition de son asa-katsu toshokan, que l’on pourrait traduire par « bibliothèque des activités matinales ».

Les élèves du primaire au lycée peuvent y entrer dès 7h30, du 21 au 24 juillet 2026, puis du 25 au 28 août. Jusqu’à 8h50, les salles de référence et de littérature jeunesse leur sont ouvertes pour lire, avancer leurs devoirs de vacances ou suivre de courtes animations, prévues lors de la seconde session. L’accès est gratuit, sans inscription préalable, et les parents peuvent accompagner les participants, précise la Ville de Yotsukaidō.

À partir du 25 août, l’établissement changera légèrement de menu. L’opération sera doublée d’une asameshi toshokan, littéralement une « bibliothèque du petit-déjeuner ». Les jeunes présents et leurs accompagnateurs pourront recevoir des boulettes de riz, de la soupe miso et une boisson, dans la limite des quantités disponibles.

Un onigiri entre deux chapitres

L’affaire ne consiste pas seulement à tolérer quelques miettes près des collections. Les repas sont préparés par des habitants et des partenaires du territoire, tandis que la matinée rassemble lecture, travail scolaire, activités et rencontres. La municipalité entend ainsi créer de nouveaux liens entre les jeunes et leur environnement local.

Le programme 2026 est également associé à un parcours reliant des cantines pour enfants et différentes initiatives communautaires. Les participants pourront recueillir des tampons au fil des lieux visités et obtenir de petites récompenses. La bibliothèque devient ainsi l’une des étapes d’un réseau local, plutôt qu’un équipement isolé auquel chacun rendrait visite de son côté.

Le procédé est simple : ouvrir plus tôt, mettre des tables à disposition et offrir aux jeunes un espace où commencer leur journée. Pas de grande révolution bibliothéconomique, donc, mais un déplacement concret des usages. Le lieu de lecture sert aussi d’appui aux devoirs, de point de rencontre et, quelques jours durant, de salle de petit-déjeuner.

Retrouver le rythme avant la rentrée

L’expérience a déjà été menée à Yotsukaidō. Du 27 au 30 août 2024, une précédente édition avait accueilli 209 personnes en quatre jours, parmi lesquelles des élèves du primaire au lycée ainsi que des parents. Des boulettes de riz et de la soupe miso étaient alors servies pendant que les participants lisaient ou recevaient une aide pour leur travail scolaire.

Selon le Centre de médecine préventive de l’Université de Chiba, l’objectif consistait notamment à aider les enfants à reprendre un rythme quotidien avant la rentrée et à progresser dans leurs devoirs.

Les réactions recueillies à l’issue de cette première édition éclairaient un autre effet de l’opération. Des participants demandaient que le rendez-vous soit organisé chaque mois ; d’autres se réjouissaient de partager un repas avec de nombreuses personnes ou expliquaient que cette expérience leur avait permis de se familiariser avec l’établissement.

Le résultat ne manque pas de logique : pour que les collections deviennent familières, encore faut-il franchir la porte. Un repas pris en commun, une table où poser son cahier et quelques heures gagnées sur la matinée peuvent fournir d’excellentes raisons de le faire.

De la lecture à la santé du territoire

La « bibliothèque du petit-déjeuner » s’inscrit dans le projet Yotsuba, engagé en 2023 par la ville, l’entreprise Iwabuchi Yakuhin et le Centre de médecine préventive de l’Université de Chiba. Fondée sur une convention tripartite, cette coopération cherche à favoriser les rencontres entre habitants et à créer, dans les espaces du quotidien, des conditions propices au bien-être physique et social.

Les actions menées durant sa première phase, de 2023 à 2025, ont associé administration, université, entreprise et population autour de plusieurs lieux ordinaires : bibliothèque, supermarché, quartiers résidentiels ou ateliers destinés aux habitants. Le partenariat autour du petit-déjeuner a reçu une distinction lors d’un congrès de santé publique de la préfecture, puis le prix du gouverneur de Chiba décerné aux projets de coopération locale.

La deuxième phase du projet, prévue de 2026 à 2028, doit prolonger ces expériences. Pour la collectivité, l’enjeu consiste à créer des occasions de rencontre entre générations et catégories d’habitants, sans nécessairement inventer de nouveaux équipements. Ceux qui existent déjà peuvent changer d’usage, ou simplement élargir leurs horaires et leurs fonctions.

Illustration : Ville de Yotsukaidō

Par Cécile Mazin

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