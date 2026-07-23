Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Une liste relative au vocabulaire des transports terrestres a marqué une étape au sein du Journal officiel de ce 23 juillet, avec une douzaine de termes et d'expressions abordés.

On y trouve ainsi le curieux « biberonnage », qui désigne la « recharge itinérante qui s'effectue de manière automatique lors d'arrêts courts et fréquents » et concerne donc les véhicules électriques. Nécessitant par ailleurs une infrastructure particulière, le biberonnage « est surtout employé pour des véhicules électriques ayant des parcours restreints et réguliers, comme les autobus ou les appareils de manutention », précise la commission. Le terme vient remplacer l'expression anglaise opportunity charging.

Pour rester dans le domaine des transports en commun, la commission aborde le « compte de mobilité », « rattaché à un service centralisé qui, par la seule identification d'un voyageur préinscrit, enregistre ses déplacements urbains quels que soient les modes de transport qu'il utilise et lui facture périodiquement sa consommation » (plutôt que account-based ticketing).

Pour les pouvoirs publics, cette multiplication des transports de personnes nécessite une solide « gestion de la demande de déplacements » (plutôt que travel demand management), soit « un ensemble de mesures qui visent à orienter les comportements des usagers et ainsi à améliorer l'efficacité des systèmes de transport de personnes, en répartissant la demande dans l'espace, dans le temps et entre différents modes ».

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Et, si les contraintes des horaires ou la promiscuité des transports en commun sont pesants, il reste la possibilité de pédaler, pourquoi pas sur un « vélo rallongé » (à la place de longtail bike), équipé d'un « long porte-bagage arrière, adapté notamment au transport d'enfants »...

La liste complète est disponible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Photographie : illustration, fahrradfahrer, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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