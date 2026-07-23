Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.
Le 23/07/2026 à 11:00 par Antoine Oury
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Publié le :
23/07/2026 à 11:00
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Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.
Une liste relative au vocabulaire des transports terrestres a marqué une étape au sein du Journal officiel de ce 23 juillet, avec une douzaine de termes et d'expressions abordés.
On y trouve ainsi le curieux « biberonnage », qui désigne la « recharge itinérante qui s'effectue de manière automatique lors d'arrêts courts et fréquents » et concerne donc les véhicules électriques. Nécessitant par ailleurs une infrastructure particulière, le biberonnage « est surtout employé pour des véhicules électriques ayant des parcours restreints et réguliers, comme les autobus ou les appareils de manutention », précise la commission. Le terme vient remplacer l'expression anglaise opportunity charging.
Pour rester dans le domaine des transports en commun, la commission aborde le « compte de mobilité », « rattaché à un service centralisé qui, par la seule identification d'un voyageur préinscrit, enregistre ses déplacements urbains quels que soient les modes de transport qu'il utilise et lui facture périodiquement sa consommation » (plutôt que account-based ticketing).
Pour les pouvoirs publics, cette multiplication des transports de personnes nécessite une solide « gestion de la demande de déplacements » (plutôt que travel demand management), soit « un ensemble de mesures qui visent à orienter les comportements des usagers et ainsi à améliorer l'efficacité des systèmes de transport de personnes, en répartissant la demande dans l'espace, dans le temps et entre différents modes ».
À LIRE - Scientific advisory board : comment le dire en français ?
Et, si les contraintes des horaires ou la promiscuité des transports en commun sont pesants, il reste la possibilité de pédaler, pourquoi pas sur un « vélo rallongé » (à la place de longtail bike), équipé d'un « long porte-bagage arrière, adapté notamment au transport d'enfants »...
La liste complète est disponible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.
Photographie : illustration, fahrradfahrer, CC BY 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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17/07/2026, 16:44
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
17/07/2026, 16:41
Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.
17/07/2026, 16:10
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
17/07/2026, 12:13
Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
17/07/2026, 11:25
À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.
17/07/2026, 10:53
Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».
17/07/2026, 09:46
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