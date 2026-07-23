Sous le ciel de Kyoto, adaptation d'un roman de Shusuke Fukutoku

Humoriste japonais membre du duo Jaru Jaru, Shusuke Fukutoku a fait une entrée remarquée au sein des lettres japonaises avec un roman paru en 2020 chez Shōgakukan. La réalisatrice Akiko Ohku a elle-même signé le scénario inspiré du récit.

Au cours d'un échange avec le romancier, Akiko Ohku a pointé les étranges coïncidences qui permettent aux personnages principaux de se croiser et de s'approcher, un concept désigné comme la sérendipité. « La sérendipité est le fait qu’une succession d’évènements hasardeux puissent mener à une découverte bénéfique alors que l’on cherchait autre chose. Je me suis donc demandé si je pouvais aborder leur romance dans un style similaire à celui de la trilogie Before de Richard Linklater », explique-t-elle.

Le film rend aussi hommage à Kitamura Kaneko (1903-1931), première étudiante de l'université du Kansai et journaliste féministe. Akiko Ohku l'a entendu souligner, dans un enregistrement d'époque, qu'il était « normal d'être en colère, d'être indigné ». « Plus d'un siècle plus tard, ses paroles ont réveillé ma colère face à la persistance des inégalités entre les sexes dans la société. J'ai voulu exprimer ma solidarité avec elle en faisant en sorte que l’un des personnages du livre ressente et exprime cette même indignation », indique la réalisatrice.

Par Antoine Oury

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