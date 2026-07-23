Droit de copie : la gestion par le CFC reconduite pour les 5 prochaines années

La gestion du droit de copie reste l'apanage du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), d'après un arrêté assez peu surprenant du ministère de la Culture, publié au Journal officiel du 19 juillet dernier.

Créé en 1983, cet organisme a en effet pour mission principale la collecte et la répartition des droits dus aux auteurs et aux éditeurs, du livre et de la presse, pour les rediffusions de leurs contenus par tous les secteurs d’activité.

Il permet aux auteurs et aux éditeurs de gérer collectivement les droits de rediffusion de leurs contenus et aux secteurs professionnel et éducatif d’avoir un interlocuteur unique pour obtenir les autorisations de rediffusion de tous les contenus de la presse et du livre.

En 2025, 61,4 millions € ont ainsi été reversés aux auteurs et aux éditeurs, sachant que 80.000 organisations sont aujourd’hui couvertes par l’une des licences du CFC.

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Par ailleurs, le CFC finance des actions culturelles autour des secteurs du livre et de la presse, à l'aide des sommes irrépartissables (œuvres provenant de pays étrangers avec lesquels le CFC n'a pas d'accord, ayants droit non identifiés ou retrouvés) et de 25 % des sommes perçues par l'organisme au titre de la copie privée de la presse.

Contrôlé par la Cour des comptes et le ministère de la Culture, le CFC est agréé par ce dernier depuis 1996 pour la copie papier et depuis 2023 pour les rediffusions numériques de la presse et du livre à des fins pédagogiques.

Photographie : illustration, CartridgeSave Images, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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