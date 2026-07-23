Le château de Grignan, refuge de la marquise de Sévigné

Le soleil se couche sur le village perché de Grignan, dans la Drôme provençale : c’est dans ce château Renaissance que Marie de Sévigné posera ses bagages durant trois longs séjours loin du tumulte de Paris. Elle n’a jamais publié un seul livre de son vivant.

Mais 400 ans après sa naissance, sa correspondance offre un témoignage cru, incisif, sur le siècle de Louis XIV. Sévigné fait entendre dans ses lettres une voie d’émancipation pour les femmes dans un XVIIe siècle cadenassé.

Entrer à Grignan aujourd’hui, c’est partir à sa rencontre. La marquise de Sévigné a 45 ans lorsque sa vie bascule. Sa fille Françoise, jeune épouse du comte Adhémar de Grignan, quitte Paris pour venir s’installer définitivement dans le château de son mari, en Provence. Restée seule à Paris, madame de Sévigné entame avec sa fille une correspondance de près de 800 lettres qui passeront à la postérité.

Mais sa fille est loin d’être sa seule destinataire. L’écriture rythme toute la vie de Sévigné et elle multiplie les correspondances avec sa famille et ses amis. Des grandes affaires criminelles à la rubrique culture, des infos politiques aux indiscrets sur Versailles. Sévigné est pour sa fille une chaîne d'actualité continue à une époque où la presse écrite n’existe pas encore vraiment.

À Grignan, et de Grignan, Sévigné aborde des sujets sensibles sur un ton assez avant-gardiste : éloge du voyage, de l’indépendance financière, du veuvage, du contrôle des naissances, de l’éducation comme moyen d’émancipation, du divorce… Le château est abordé comme la chambre d’écho qui réfléchit ses valeurs de libre-penseuse qu’elle transmet à sa fille et à l’ensemble de ses correspondants.

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Le film propose d’entrer dans son intimité lors de ses séjours au château, à travers le méandre des chambres et cabinets privés où on se confie, de la galerie et du vestibule où on reçoit, de la terrasse où on se laisse envelopper par l’heure bleue…

« Marie de Sévigné, l'affranchie de Grignan », un épisode de l'émission Une maison, une artiste, sera diffusé le dimanche 9 août à 22h45, sur France 5, et sera par ailleurs disponible sur la plateforme france.tv.

Le film de 26 minutes, réalisé par Nathalie Plicot et produit par A Prime Group, fait entendre la voix d'Agnès Jaoui et profite des expertises de Noémie Gruère, responsable du pôle des publics au château de Grignan, Nathalie Freidel, autrice de Sévigné, dans le cercle des femmes (Éditions Hermann), Aurore Evain, metteuse en scène, dramaturge et comédienne, Fabienne Calvet, guide au château de Grignan, et Arnaud Vincent-Genod, directeur des Châteaux de la Drôme.

Par Dépêche

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