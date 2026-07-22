France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller, récemment primée

« Un détail. » C’est avec une apparente désinvolture que Christophe Bourseiller a annoncé la disparition de Ce monde me rend fou, sa chronique diffusée dans la matinale du week-end de France Inter. Selon l’écrivain et historien, la station a décidé d’interrompre le rendez-vous à la rentrée, tandis que la matinale dans laquelle il était programmé doit également disparaître sous sa forme actuelle.

« Ce fut un plaisant moment qui a duré six ans », confie-t-il, avant de remercier les auditeurs. Les derniers épisodes disponibles étaient encore diffusés en juin 2026, autour de questions telles que la recherche de la célébrité, les effets de mode, la vitesse du monde contemporain ou la possibilité d’un effondrement déjà engagé.

Des livres pour comprendre la folie du monde

En quelques minutes, Christophe Bourseiller partait généralement d’un ouvrage récemment publié pour examiner un comportement collectif, une inquiétude sociale ou une contradiction de l’époque. La chronique accordait ainsi une place importante aux essais et à la littérature, utilisés moins comme objets de critique que comme points de départ d’une réflexion personnelle.

Ces derniers mois, il avait notamment évoqué Success, l’industrialisation du mensonge de Raphaël Liogier, Tendance(s) de Benjamin Simmenauer, Un été sans fin de Joseph d’Anvers ou encore une édition des textes de Sénèque consacrée aux derniers jours de l’humanité.

Le format reposait sur une question souvent volontairement large : faut-il renoncer aux vacances ? Est-il nécessaire d’être à la mode ? Sommes-nous en voie d’abrutissement ? Le chroniqueur associait une lecture à l’observation des habitudes contemporaines, dans un mélange de commentaire social, d’humeur et de recommandation bibliographique.

Stress professionnel, intelligence artificielle, emballement médiatique, influence des algorithmes, émotions de masse, nouveaux usages du langage ou comportements absurdes : les sujets formaient progressivement une cartographie des dérèglements réels ou supposés de la société contemporaine.

Cette matière radiophonique avait donné naissance à Ce monde me rend fou, publié le 9 avril 2025 par les éditions Rivages, en association avec France Inter. Le volume, qui rassemble une sélection de chroniques, se présente comme un « guide pour affronter la folie du monde ».

Un Laurier quelques mois avant l’arrêt

L’arrêt de la chronique intervient quelques mois seulement après sa consécration aux Lauriers de l’audiovisuel. Le 10 février 2026, au théâtre Marigny, Ce monde me rend fou avait reçu le Laurier Radio lors de la 31e édition de la cérémonie organisée par le Club de l’audiovisuel. Christophe Bourseiller rappelle lui-même ce prix dans son message d’adieu, relevant ainsi le contraste entre cette reconnaissance récente et la suppression du rendez-vous quelques mois plus tard.

Né en 1957, Christophe Bourseiller a construit un parcours mêlant écriture, recherche historique, cinéma, télévision et radio. Docteur en histoire, il est notamment connu pour ses travaux sur les mouvements politiques radicaux, les contre-cultures et les avant-gardes.

Auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages, il a consacré des essais à l’extrême droite, à l’ultragauche, au maoïsme, aux courants libertariens ou encore aux communautés alternatives. Son goût pour les marges politiques et culturelles nourrissait directement les chroniques de Ce monde me rend fou, dans lesquelles l’actualité quotidienne rencontrait régulièrement une histoire plus longue des idéologies et des comportements collectifs.

Son parcours radiophonique l’a conduit de RTL à France Musique, où il a notamment animé des programmes consacrés aux musiques d’avant-garde et aux relations entre musique et politique, avant de rejoindre France Inter. Il participe également au Masque et la Plume cinéma, dont il est devenu l’un des chroniqueurs réguliers en 2024.

Une rentrée de grands bouleversements

Le remplacement de la matinale entraîne plusieurs mouvements entre France Inter et France Culture. Quentin Lafay quitte Questions du soir, qu’il avait créé en 2024 sur France Culture, pour devenir le principal intervieweur de la nouvelle matinale du week-end, aux côtés d'Éva Roque. Thomas Snégaroff effectuera le trajet inverse : l’historien quittera France Inter pour reprendre cette tranche consacrée aux débats et aux idées, du lundi au jeudi entre 18 heures et 20 heures.

Ali Baddou abandonne pour sa part les matinées du week-end, qu'il portait avec Marion L’Hour, et récupère une tranche comprise entre 18 heures et 20 heures, du vendredi au dimanche. Nicolas Demorand, absent de la matinale de semaine, reviendra les samedis et dimanches avec Recto verso, rendez-vous annoncé comme plus distancié de l’actualité immédiate et attentif à la culture.

Benjamin Duhamel prendra par ailleurs, dès le 30 août, les commandes d’une émission politique dominicale codiffusée avec France 2 à 13h20. Elle remplacera Questions politiques, tandis qu’Interception et Révélations seront déplacées au dimanche midi.

Ces changements portent la marque de Céline Pigalle, nommée à la direction de France Inter en février 2026 après le départ anticipé d’Adèle Van Reeth. Radio France avait alors placé la préparation de la saison 2026-2027 sous le signe de « très forts enjeux démocratiques », à l’approche de l’élection présidentielle.

Départs et arrêts en série à France Inter

Patricia Martin a par ailleurs présenté en juin sa dernière émission de L’Heure philo, achevant un parcours commencé à France Inter à la fin des années 1980. Première femme à avoir présenté seule la matinale de la station, elle était également devenue l’une des voix littéraires du Masque et la Plume.

France Inter se sépare également de Zoé Varier après trente-cinq années de collaboration. Reporter, productrice de Nous autres et d’Une journée particulière, elle s’était plus récemment consacrée aux programmes destinés aux jeunes enfants, notamment avec les histoires du podcast Toudou.

Lilia Hassaine quitte de son côté Aux livres, etc., rendez-vous littéraire qu’elle présentait depuis deux saisons. Son départ ne résulte pas d’une suppression décidée par la station : la romancière a choisi de ne pas poursuivre à l’approche de la publication de son propre livre, afin d’éviter une situation qu’elle jugeait délicate. Son émission avait succédé à La Librairie francophone d’Emmanuel Khérad, arrêtée après près de vingt ans.

La 20e Heure d’Eva Bester ne reviendra pas non plus. Lancée en 2023 dans la continuité de L’Heure bleue, l’émission accueillait écrivains, artistes, philosophes et intellectuels pour des conversations longues. France Inter assure que la case restera consacrée au « temps long », mais avec une nouvelle incarnation.

À ces changements culturels s’ajoutent l’arrêt de La Bande originale par Nagui après douze années, le départ de Tanguy Pastureau pour RTL et celui de Bertrand Chameroy de la matinale. Créée en 2010 par Alexandra Bensaid, récemment nommée directrice adjointe de la rédaction de France Inter, On n’arrête pas l’éco sera désormais présentée par Claire Chaudière, tandis que Dominique Seux conduira chaque semaine l’entretien avec une grande figure du monde économique.

Pris ensemble, ces mouvements dessinent moins un simple mercato qu’un renouvellement accéléré des voix et des formats de la station.

France Culture profondément remaniée

La station consacrée aux savoirs connaît elle aussi une rentrée agitée. La Suite dans les idées, produite depuis 1999 par Sylvain Bourmeau, est supprimée. Le rendez-vous accordait chaque semaine une place importante aux chercheurs, sociologues, historiens, philosophes et publications récentes en sciences humaines.

La direction invoque une volonté de rendre son offre « plus claire et singulière », dans un contexte où les performances numériques et les écoutes en podcast pèsent de plus en plus sur le maintien des émissions. La case du jeudi après-midi sera reprise par la juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, qui animera Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques.

France Culture maintiendra toutefois un rendez-vous consacré aux sciences humaines et sociales. Chaque vendredi à 12h50, la journaliste Chloé Leprince présentera Le Point idées, une nouvelle émission attentive aux publications académiques en sociologie, histoire, anthropologie, géographie ou science politique. À travers des ouvrages, des revues et des travaux de recherche, elle donnera la parole aux chercheurs et cherchera à éclairer les débats contemporains.

La Conversation scientifique d’Étienne Klein ne sera pas reconduite non plus. France Culture a directement rattaché cette décision au retrait de son doctorat par l’Université Paris Cité, au terme de la procédure ouverte après des accusations de plagiat dans sa thèse.

D’autres changements relèvent davantage de la recomposition que de la suppression. Géraldine Mosna-Savoye reprendra Avec philosophie, après le départ volontaire de Géraldine Muhlmann. La tranche culturelle de la mi-journée sera confiée à Natacha Triou du lundi au jeudi, tandis que Marie Sorbier présentera chaque vendredi une version développée du Point culture. À partir du 31 août, Alexandra Delbot prendra par ailleurs les commandes de La Science, CQFD, diffusée du lundi au jeudi de 16 à 17h.

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La suppression de Ce monde me rend fou apparaît ainsi comme l’une des pièces d’une transformation plus vaste. Entre départs de voix historiques, nouveaux visages et redistribution des cases, Radio France renouvelle profondément ses antennes. Pour les auditeurs attachés aux livres, aux essais et aux conversations longues, la rentrée permettra surtout de mesurer ce qui survivra de ces espaces culturels sous leurs nouvelles incarnations.

Crédits photo : Christophe Bourseiller (Christophe Abramowitz / Radio France)

Par Hocine Bouhadjera

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