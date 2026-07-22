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France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

Le 22/07/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

22/07/2026 à 18:22

Hocine Bouhadjera

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« Un détail. » C’est avec une apparente désinvolture que Christophe Bourseiller a annoncé la disparition de Ce monde me rend fou, sa chronique diffusée dans la matinale du week-end de France Inter. Selon l’écrivain et historien, la station a décidé d’interrompre le rendez-vous à la rentrée, tandis que la matinale dans laquelle il était programmé doit également disparaître sous sa forme actuelle. 

« Ce fut un plaisant moment qui a duré six ans », confie-t-il, avant de remercier les auditeurs. Les derniers épisodes disponibles étaient encore diffusés en juin 2026, autour de questions telles que la recherche de la célébrité, les effets de mode, la vitesse du monde contemporain ou la possibilité d’un effondrement déjà engagé. 

Des livres pour comprendre la folie du monde

En quelques minutes, Christophe Bourseiller partait généralement d’un ouvrage récemment publié pour examiner un comportement collectif, une inquiétude sociale ou une contradiction de l’époque. La chronique accordait ainsi une place importante aux essais et à la littérature, utilisés moins comme objets de critique que comme points de départ d’une réflexion personnelle.

Ces derniers mois, il avait notamment évoqué Success, l’industrialisation du mensonge de Raphaël Liogier, Tendance(s) de Benjamin Simmenauer, Un été sans fin de Joseph d’Anvers ou encore une édition des textes de Sénèque consacrée aux derniers jours de l’humanité.

Le format reposait sur une question souvent volontairement large : faut-il renoncer aux vacances ? Est-il nécessaire d’être à la mode ? Sommes-nous en voie d’abrutissement ? Le chroniqueur associait une lecture à l’observation des habitudes contemporaines, dans un mélange de commentaire social, d’humeur et de recommandation bibliographique.

Stress professionnel, intelligence artificielle, emballement médiatique, influence des algorithmes, émotions de masse, nouveaux usages du langage ou comportements absurdes : les sujets formaient progressivement une cartographie des dérèglements réels ou supposés de la société contemporaine. 

Cette matière radiophonique avait donné naissance à Ce monde me rend fou, publié le 9 avril 2025 par les éditions Rivages, en association avec France Inter. Le volume, qui rassemble une sélection de chroniques, se présente comme un « guide pour affronter la folie du monde ». 

Un Laurier quelques mois avant l’arrêt

L’arrêt de la chronique intervient quelques mois seulement après sa consécration aux Lauriers de l’audiovisuel. Le 10 février 2026, au théâtre Marigny, Ce monde me rend fou avait reçu le Laurier Radio lors de la 31e édition de la cérémonie organisée par le Club de l’audiovisuel. Christophe Bourseiller rappelle lui-même ce prix dans son message d’adieu, relevant ainsi le contraste entre cette reconnaissance récente et la suppression du rendez-vous quelques mois plus tard.

Né en 1957, Christophe Bourseiller a construit un parcours mêlant écriture, recherche historique, cinéma, télévision et radio. Docteur en histoire, il est notamment connu pour ses travaux sur les mouvements politiques radicaux, les contre-cultures et les avant-gardes.

Auteur de plusieurs dizaines d’ouvrages, il a consacré des essais à l’extrême droite, à l’ultragauche, au maoïsme, aux courants libertariens ou encore aux communautés alternatives. Son goût pour les marges politiques et culturelles nourrissait directement les chroniques de Ce monde me rend fou, dans lesquelles l’actualité quotidienne rencontrait régulièrement une histoire plus longue des idéologies et des comportements collectifs. 

Son parcours radiophonique l’a conduit de RTL à France Musique, où il a notamment animé des programmes consacrés aux musiques d’avant-garde et aux relations entre musique et politique, avant de rejoindre France Inter. Il participe également au Masque et la Plume cinéma, dont il est devenu l’un des chroniqueurs réguliers en 2024.

Une rentrée de grands bouleversements

Le remplacement de la matinale entraîne plusieurs mouvements entre France Inter et France Culture. Quentin Lafay quitte Questions du soir, qu’il avait créé en 2024 sur France Culture, pour devenir le principal intervieweur de la nouvelle matinale du week-end, aux côtés d'Éva Roque. Thomas Snégaroff effectuera le trajet inverse : l’historien quittera France Inter pour reprendre cette tranche consacrée aux débats et aux idées, du lundi au jeudi entre 18 heures et 20 heures.

Ali Baddou abandonne pour sa part les matinées du week-end, qu'il portait avec Marion L’Hour, et récupère une tranche comprise entre 18 heures et 20 heures, du vendredi au dimanche. Nicolas Demorand, absent de la matinale de semaine, reviendra les samedis et dimanches avec Recto verso, rendez-vous annoncé comme plus distancié de l’actualité immédiate et attentif à la culture.

Benjamin Duhamel prendra par ailleurs, dès le 30 août, les commandes d’une émission politique dominicale codiffusée avec France 2 à 13h20. Elle remplacera Questions politiques, tandis qu’Interception et Révélations seront déplacées au dimanche midi.

Ces changements portent la marque de Céline Pigalle, nommée à la direction de France Inter en février 2026 après le départ anticipé d’Adèle Van Reeth. Radio France avait alors placé la préparation de la saison 2026-2027 sous le signe de « très forts enjeux démocratiques », à l’approche de l’élection présidentielle.

Départs et arrêts en série à France Inter

Patricia Martin a par ailleurs présenté en juin sa dernière émission de L’Heure philo, achevant un parcours commencé à France Inter à la fin des années 1980. Première femme à avoir présenté seule la matinale de la station, elle était également devenue l’une des voix littéraires du Masque et la Plume.

France Inter se sépare également de Zoé Varier après trente-cinq années de collaboration. Reporter, productrice de Nous autres et d’Une journée particulière, elle s’était plus récemment consacrée aux programmes destinés aux jeunes enfants, notamment avec les histoires du podcast Toudou.

Lilia Hassaine quitte de son côté Aux livres, etc., rendez-vous littéraire qu’elle présentait depuis deux saisons. Son départ ne résulte pas d’une suppression décidée par la station : la romancière a choisi de ne pas poursuivre à l’approche de la publication de son propre livre, afin d’éviter une situation qu’elle jugeait délicate. Son émission avait succédé à La Librairie francophone d’Emmanuel Khérad, arrêtée après près de vingt ans.

La 20e Heure d’Eva Bester ne reviendra pas non plus. Lancée en 2023 dans la continuité de L’Heure bleue, l’émission accueillait écrivains, artistes, philosophes et intellectuels pour des conversations longues. France Inter assure que la case restera consacrée au « temps long », mais avec une nouvelle incarnation.

À ces changements culturels s’ajoutent l’arrêt de La Bande originale par Nagui après douze années, le départ de Tanguy Pastureau pour RTL et celui de Bertrand Chameroy de la matinale. Créée en 2010 par Alexandra Bensaid, récemment nommée directrice adjointe de la rédaction de France Inter, On n’arrête pas l’éco sera désormais présentée par Claire Chaudière, tandis que Dominique Seux conduira chaque semaine l’entretien avec une grande figure du monde économique.

Pris ensemble, ces mouvements dessinent moins un simple mercato qu’un renouvellement accéléré des voix et des formats de la station.

France Culture profondément remaniée

La station consacrée aux savoirs connaît elle aussi une rentrée agitée. La Suite dans les idées, produite depuis 1999 par Sylvain Bourmeau, est supprimée. Le rendez-vous accordait chaque semaine une place importante aux chercheurs, sociologues, historiens, philosophes et publications récentes en sciences humaines.

La direction invoque une volonté de rendre son offre « plus claire et singulière », dans un contexte où les performances numériques et les écoutes en podcast pèsent de plus en plus sur le maintien des émissions. La case du jeudi après-midi sera reprise par la juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, qui animera Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques.

France Culture maintiendra toutefois un rendez-vous consacré aux sciences humaines et sociales. Chaque vendredi à 12h50, la journaliste Chloé Leprince présentera Le Point idées, une nouvelle émission attentive aux publications académiques en sociologie, histoire, anthropologie, géographie ou science politique. À travers des ouvrages, des revues et des travaux de recherche, elle donnera la parole aux chercheurs et cherchera à éclairer les débats contemporains.

La Conversation scientifique d’Étienne Klein ne sera pas reconduite non plus. France Culture a directement rattaché cette décision au retrait de son doctorat par l’Université Paris Cité, au terme de la procédure ouverte après des accusations de plagiat dans sa thèse.

D’autres changements relèvent davantage de la recomposition que de la suppression. Géraldine Mosna-Savoye reprendra Avec philosophie, après le départ volontaire de Géraldine Muhlmann. La tranche culturelle de la mi-journée sera confiée à Natacha Triou du lundi au jeudi, tandis que Marie Sorbier présentera chaque vendredi une version développée du Point culture. À partir du 31 août, Alexandra Delbot prendra par ailleurs les commandes de La Science, CQFD, diffusée du lundi au jeudi de 16 à 17h. 

À LIRE - L’été de Radio France : Sylvain Tesson et Nietzsche en tête d’affiche

La suppression de Ce monde me rend fou apparaît ainsi comme l’une des pièces d’une transformation plus vaste. Entre départs de voix historiques, nouveaux visages et redistribution des cases, Radio France renouvelle profondément ses antennes. Pour les auditeurs attachés aux livres, aux essais et aux conversations longues, la rentrée permettra surtout de mesurer ce qui survivra de ces espaces culturels sous leurs nouvelles incarnations.

Crédits photo : Christophe Bourseiller (Christophe Abramowitz / Radio France)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Ce monde me rend fou

Christophe Bourseiller

Paru le 09/04/2025

288 pages

Rivages

20,00 €

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17/07/2026, 16:22

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Netflix adapte Le Secret des secrets de Dan Brown en série

Netflix développe depuis mai 2025 une série tirée du Secret des secrets, le dernier roman de Dan Brown consacré à Robert Langdon, traduit en français par Dominique Defert et Carole Delporte et paru aux éditions JC Lattès. En juillet 2026, Morgan Spector négocie le rôle du symbologue tandis que Rebecca Hall est en discussion pour interpréter la scientifique Katherine Solomon, dans cette adaptation créée par l’écrivain avec le scénariste Carlton Cuse.

15/07/2026, 12:43

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France TV suit Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo

Le vendredi 7 août, à 23h55, France 4 donne rendez-vous à Sylvain Tesson au Fort du petit Bé, à Saint-Malo, à l'occasion d'un épisode du Grand BaZH.art, magazine breton des arts et de la culture. L'écrivain-voyageur y rencontrera notamment Alain Étienne Marcel, le gardien des lieux.

13/07/2026, 13:42

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Immeubles clos, disparitions et fractures sociales cette semaine

Du 3 au 9 juillet 2026, la revue du web littéraire observe une semaine dominée par les récits d’enquête, les disparitions, les fractures sociales et les mémoires douloureuses. Entre Christine Lapostolle, Chris Pavone, Gabriel Tallent, Pauline Clavière et Didier Decoin, les discussions critiques dessinent une rentrée de l’ombre, portée par les blogs, les podcasts et quelques vidéos.

11/07/2026, 17:10

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Monument préféré des Français : la demeure de Madame de Sévigné en lice

Les 43es Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre, se rapprochent et la nouvelle émission du Monument préféré des Français aussi. La phase de présélection a permis de constituer une liste de 14 monuments, désormais en lice pour le fameux titre. Parmi les lieux retenus, le Château de Grignan, dans la Drôme, dans lequel séjourna notamment la marquise de Sévigné...

09/07/2026, 15:51

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Les années 2020 et 1989 racontées par Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt

Le groupe France Télévisions a inauguré une nouvelle collection de films documentaires, intitulée « Nos vies retrouvées », dans laquelle des auteurs et autrices évoquent des moments de leur vie intime, entrés en résonnance avec la mémoire collective. Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt se sont prêtés à l'exercice.

09/07/2026, 10:53

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De Stendhal à Morgane Moncomble, France Télévisions (s')adapte

Le groupe audiovisuel public France Télévisions a présenté, lors de sa conférence de rentrée 2026-2027, les contours de sa « Nouvelle Saison », intitulé retenu pour l'événement. Parmi les programmes annoncés, plusieurs adaptations, dont un téléfilm tiré de la romance de Morgane Moncomble, Aime-moi, je te fuis (Hugo Roman).

09/07/2026, 10:38

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Une nouvelle adaptation de La Faille, d'Antónis Samarákis, bientôt à l'écran

Déjà adapté par Peter Fleischmann en 1975, le roman La Faille, de l'écrivain grec Antónis Samarákis (1919-2003), sera porté à l'écran par Theophilos Papastylianos, qui signera là son premier long-métrage. Il a lui-même rédigé le scénario basé sur le roman noir, salué par le Grand prix de littérature policière en 1970.

08/07/2026, 13:13

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Roman Doduik explorera le théâtre dans une websérie sur Lumni

Le comédien et influenceur Roman Doduik poursuit sa collaboration avec la plateforme Lumni et la société de production MediaTV, avec une nouvelle série, « Coup de théâtre ! ». Comme son titre l'indique, elle sera consacrée à l'art dramatique.

08/07/2026, 10:42

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Walid Hajar Rachedi enquête sur les promesses du rêve américain

À l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, célébré ce samedi 4 juillet 2026, Frictions publie Que reste-t-il du rêve américain ?, une mini-série documentaire au format podcast produite à partir d’une enquête menée à Atlanta par Walid Hajar Rachedi, lauréat de la Villa Albertine 2025, pour confronter les idéaux américains de liberté, d’égalité des chances et d’ascension sociale à des témoignages de terrain.

06/07/2026, 11:57

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Enquêtes, secrets et emprise : quelles lectures ont marqué la semaine ?

Du 27 juin au 3 juillet 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf font émerger une semaine dominée par les enquêtes, les tensions familiales et les récits d’emprise. Laura Alcoba arrive en tête des titres les plus commentés, suivie de Florence Jou, Moa Herngren, Piergiorgio Pulixi et Patrick Radden Keefe, dans une réception nourrie par la presse, les blogs, les podcasts et les vidéos.

03/07/2026, 16:48

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France 4 diffuse Marius, de Jean-Philippe Daguerre, d'après Pagnol

La chaine France 4 diffuse, ce dimanche 5 juillet à 21h, une captation de la pièce Marius, de Jean-Philippe Daguerre, basée sur l'œuvre de Marcel Pagnol en 4 actes et 6 tableaux. Inédite, elle a été réalisée au Théâtre Le Ranelagh (Paris), le 9 décembre 2025.

03/07/2026, 09:47

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Le Poisson arc-en-ciel reprend vie en marionnettes au cinéma

Studiocanal Allemagne développe un long métrage d’animation adapté d’Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, le classique jeunesse de Marcus Pfister dont la couverture peut rappeler des souvenirs à plusieurs générations. Le film, produit avec Claussen + Putz Filmproduktion et Zodiac Pictures, doit sortir en Allemagne le 19 novembre 2026. Cette adaptation en marionnettes, tournée à Augsbourg, reprend l’histoire d’un poisson aux écailles scintillantes confronté à la solitude, au partage et à l’amitié.

01/07/2026, 16:06

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France 2 diffusera La mère et l'assassin, d'après le roman d'Alexandra Echkenazi

La plateforme france.tv accueillera, dès le 7 août prochain, la mini-série en quatre épisodes La mère et l'assassin, tirée du roman homonyme d'Alexandra Echkenazi, paru en mai 2023 aux éditions Plon. Une diffusion sur France 2 suivra, à une date pour l'instant inconnue.

01/07/2026, 10:03

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La Revue Esprit accueille un nouveau rédacteur en chef à la rentrée

Le chercheur et journaliste Pierre Benetti rejoindra la Revue Esprit comme rédacteur en chef à la rentrée. Il évoque « l’honneur » de rejoindre cet « espace de liberté intellectuelle et d’indépendance depuis sa création en 1932 ».

26/06/2026, 16:02

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Les Mémés et Faim de l'histoire ! bientôt diffusés, en séries, sur Arte

Partenaire du Festival International du film d’animation d’Annecy, la chaine Arte se devait d'y présenter quelques projets d'adaptation. Parmi ceux-ci, Putain de chat !, d'après les BD de Lapuss’ et Tartuff (éditions Kennes), mais aussi deux autres séries animées, également tirées d'albums de bande dessinée. Ainsi qu'un long-métrage, Melvile...

26/06/2026, 15:39

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Inceste, esclavage, pouvoir : les lectures qui ont marqué la semaine

Du 12 au 18 juin 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf dessinent une semaine de lectures traversée par les violences intimes, les mémoires coloniales et les mécanismes du pouvoir. Douglas Kennedy, Romain Lemire et Gayl Jones dominent les échanges, tandis que les blogs, la presse, les podcasts et les vidéos font émerger des réceptions parfois très contrastées.

26/06/2026, 11:22

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Cyrano : Guillaume Gallienne réalise une adaptation animée de la pièce de Rostand

Alors que le Festival international du film d’animation d’Annecy bat son plein jusqu'à ce samedi 27 juin, les projets se dévoilent à la pelle, notamment du côté de France Télévisions. Le groupe confirme ainsi la production de Cyrano, premier long-métrage d'animation de Guillaume Gallienne. Une relecture de l'œuvre d'Edmond Rostand, à base d'animaux anthropomorphisés...

26/06/2026, 11:20

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Dreamland, Elle(s)... Sur France TV, toute une série d'adaptations animées

Pour alimenter sa programmation, dans le domaine de l'animation, France Télévisions se tourne volontiers vers des œuvres graphiques et littéraires. Dans le cadre du festival d'Annecy, le groupe audiovisuel public a annoncé quelques-unes de ses futures diffusions, tirées de manga ou de bandes dessinées...

26/06/2026, 09:34

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LivreConnect, le réseau professionnel du livre entre en phase de test

LivreConnect, une plateforme qui ambitionne de relier auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et prestataires. L’outil recrute désormais des « Membres Fondateurs » avant un lancement officiel annoncé dans les prochains mois.

25/06/2026, 16:58

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Sam & Watson et Akissi en séries animées sur France Télévisions

À l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, France Télévisions a présenté son programme en la matière, en évoquant notamment les séries et les réalisations spéciales. Du côté des adaptations, le groupe audiovisuel public a confirmé les diffusions prochaines de Sam & Watson, d'après les livres de Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte, et Akissi, basée sur les BD de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin.

25/06/2026, 10:56

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Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres

Vendredi 26 juin à 23h, Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres. Les deux autrices sont invitées autour de la nouvelle, avec deux recueils publiés chez Grasset et Héloïse d’Ormesson.

24/06/2026, 15:32

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Arte installe ses caméras au Festival d’Avignon 2026

Partenaire du Festival d’Avignon, Arte accompagnera la 80e édition, organisée du 4 au 25 juillet 2026, avec une diffusion télévisée, des projections, des rencontres et un salon d’écoute. La chaîne diffusera notamment Maldoror, nouvelle création de Julien Gosselin, samedi 18 juillet à 23h30, depuis la Cour d’honneur du Palais des papes. Le spectacle sera ensuite disponible sur arte.tv pendant un an.

23/06/2026, 12:14

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Anatole Latuile fête ses vingt ans avant son passage au cinéma

Bayard Jeunesse marque en 2026 les vingt ans d’Anatole Latuile avec de nouvelles publications, des activités et une adaptation en prises de vues réelles. La programmation se déploie autour du magazine, de la librairie et du cinéma, avec un tournage prévu à l’été 2026 et une sortie en salles attendue en 2027.

22/06/2026, 17:45

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La Caravane Lumni de retour, avec de nouveaux conseils de lecture

En fin d'année 2025, la Caravane Lumni prenait la route afin de diffuser les conseils de lecture des 8-12 ans. Après un premier arrêt au salon Le Livre sur la Place, à Nancy, en septembre, le dispositif s'est installé au Festival du Livre de Paris, en avril. 25 enfants ont présenté leurs coups de cœur devant la caméra.

22/06/2026, 15:38

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De Douglas Kennedy à Romain Lemire : Mémoires enfouies, destins croisés et voix retrouvées

Du 12 au 18 juin, les chroniques recensées par Bibliosurf font remonter des récits hantés par les mémoires enfouies, les violences intimes et les fractures politiques. De Douglas Kennedy à Gayl Jones, les livres les plus commentés de la semaine composent un paysage romanesque traversé par les identités fragiles, les héritages coloniaux et les voix qui cherchent à se reconstruire. 

20/06/2026, 17:51

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Putain de chat, la série de Lapuss’ et Tartuff, adaptée en série animée

Arte annonce la diffusion, dès le 6 juillet sur arte.tv et YouTube Courts Toujours, puis à partir du 13 juillet jusqu'au 28 août à la télévision, du lundi au vendredi à 20h50, de la série animée Putain de chat !. Cette dernière s'inspire de la série d'albums de Lapuss’ et Tartuff, publiée par les éditions Kennes.

19/06/2026, 12:14

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Le Roman de Marceau Miller porté à l'écran pour France Télévisions

Le tournage de l'adaptation du Roman de Marceau Miller, signé par Marceau Miller et paru en janvier 2025 aux éditions La Martinière, a démarré le 17 juin dernier. Produite par Gaumont Télévision, la mini-série compte à son casting, notamment, Elisa Erka et Thierry Godard.

19/06/2026, 10:18

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Arte diffusera une adaptation en série documentaire du livre Écolo mon cul

Paru en février 2023 aux éditions Eyrolles, Écolo mon cul, de Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, passe sur les écrans, sur arte.tv, YouTube et toutes les chaînes sociales du réseau franco-allemand. Produite par Breath Film, cette adaptation compte 8 épisodes de 10 minutes, autour des choix écologiques du quotidien.

19/06/2026, 10:13

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Petit Ours Brun revient dans une nouvelle série animée

Bayard Jeunesse Production a annoncé, à l’occasion du Festival international du film d’animation d’Annecy, le développement d’une nouvelle série animée consacrée à Petit Ours Brun. Destiné aux enfants de 3 à 5 ans, le programme comptera 78 épisodes inédits de 5 minutes, réalisés en 2D. Le projet prolonge l’exploitation audiovisuelle du personnage, créé en 1975, avec des récits centrés sur le quotidien, les émotions et les premières découvertes de l’enfance.

17/06/2026, 15:57

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