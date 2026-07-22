La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.
Le 22/07/2026 à 17:48 par Hocine Bouhadjera
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22/07/2026 à 17:48
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Asya Djoulaït est la nouvelle lauréate de la résidence d’écriture Villa Annie Ernaux, portée par l’Institut français de Turquie avec le soutien du fonds de dotation La Petite Escalère. Pendant huit semaines, du 22 septembre au 18 novembre 2026, la romancière et professeure de lettres modernes pourra se consacrer à un nouveau projet depuis Istanbul.
Le texte annoncé sera « protéiforme ». Il interrogera la manière dont une expérience étrangère peut être vécue, racontée et déplacée par l’écriture, jusqu’à devenir un objet esthétique, intellectuel ou symbolique.
Ce projet rejoint directement l’ambition de la Villa Annie Ernaux : permettre à des auteurs et autrices francophones de travailler au croisement des cultures, des langues et des imaginaires français et turcs.
Pendant la résidence, Asya Djoulaït sera également appelée à rencontrer différents publics et professionnels du livre. Le programme prévoit que les résidents consacrent l’équivalent d’une demi-journée par semaine à des lectures, ateliers d’écriture, interventions dans des établissements francophones ou échanges avec les acteurs culturels locaux. Une restitution publique doit par ailleurs être organisée à l’issue du séjour.
La Villa Annie Ernaux accueille chaque année trois auteurs ou autrices pour des séjours pouvant atteindre huit semaines. Les projets peuvent relever de tous les genres de la création littéraire contemporaine : roman, littérature jeunesse, polar, poésie ou bande dessinée.
Le dispositif comprend la prise en charge du logement et du voyage aller-retour, ainsi qu’une allocation de 450 € par semaine, soit 3600 € pour huit semaines. À l’issue du séjour, l’Institut français commande également un texte ou un roman graphique, rémunéré 800 €, d’une longueur maximale de cent pages. Celui-ci doit être traduit en turc.
La résidence porte le nom d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, dont la quasi-totalité de l’œuvre est traduite en Turquie. Asya Djoulaït succède notamment à Lou Darsan, première lauréate du programme, et à Manon Jouniaux.
Née à Paris en 1993, Asya Djoulaït enseigne la littérature au lycée. Elle publie en 2020 son premier roman, Noire précieuse, chez Gallimard. Le livre confronte notamment le nouchi, langue populaire ivoirienne mêlant français, argot et langues locales, au « français des Blancs ». Il explore une relation entre une mère et sa fille, traversée par les questions d’identité, de transmission et de langue. Le roman a été distinguée par le Prix du Jeune Écrivain et par le Festival du premier roman.
Son deuxième roman, Ibn, paraît chez Grasset en mars 2025. Il suit Issa, un adolescent de Montreuil qui découvre sa mère morte sur son tapis de prière. Marqué par le souvenir de son père, dont le corps avait été rapatrié pour être enterré « au pays », il décide de dissimuler le décès, de veiller seul sa mère et de l’inhumer lui-même selon le rite musulman.
Le récit se déploie du mardi au vendredi, entre l’appartement familial, la Grande Mosquée de Paris, des forums religieux et les magasins où l’adolescent cherche de quoi construire un mausolée. Grasset présente le roman comme une réécriture contemporaine d’Antigone, dans laquelle Ibn se dresse contre la loi, la raison et les normes sociales pour conserver auprès de lui le corps de sa mère.
Le livre a valu à Asya Djoulaït le Prix des Jeunes, décerné dans le cadre du Prix Alain Spiess du deuxième roman. Le jury saluait notamment le portrait d’un adolescent musulman confronté simultanément au deuil, à Dieu et au monde extérieur.
Crédits photo : Istanbul, rive nord du Bosphore (Moyan Brenn, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.
18/07/2026, 09:00
Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.
17/07/2026, 17:16
La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.
17/07/2026, 16:44
Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.
17/07/2026, 16:41
Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.
17/07/2026, 16:10
Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
17/07/2026, 16:02
La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».
17/07/2026, 12:13
Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.
17/07/2026, 11:25
À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.
17/07/2026, 10:53
Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».
17/07/2026, 09:46
Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.
17/07/2026, 09:30
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