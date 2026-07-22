La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

Asya Djoulaït est la nouvelle lauréate de la résidence d’écriture Villa Annie Ernaux, portée par l’Institut français de Turquie avec le soutien du fonds de dotation La Petite Escalère. Pendant huit semaines, du 22 septembre au 18 novembre 2026, la romancière et professeure de lettres modernes pourra se consacrer à un nouveau projet depuis Istanbul.

Le texte annoncé sera « protéiforme ». Il interrogera la manière dont une expérience étrangère peut être vécue, racontée et déplacée par l’écriture, jusqu’à devenir un objet esthétique, intellectuel ou symbolique.

Ce projet rejoint directement l’ambition de la Villa Annie Ernaux : permettre à des auteurs et autrices francophones de travailler au croisement des cultures, des langues et des imaginaires français et turcs.

Pendant la résidence, Asya Djoulaït sera également appelée à rencontrer différents publics et professionnels du livre. Le programme prévoit que les résidents consacrent l’équivalent d’une demi-journée par semaine à des lectures, ateliers d’écriture, interventions dans des établissements francophones ou échanges avec les acteurs culturels locaux. Une restitution publique doit par ailleurs être organisée à l’issue du séjour.

Une résidence accompagnée d’une traduction en turc

La Villa Annie Ernaux accueille chaque année trois auteurs ou autrices pour des séjours pouvant atteindre huit semaines. Les projets peuvent relever de tous les genres de la création littéraire contemporaine : roman, littérature jeunesse, polar, poésie ou bande dessinée.

Le dispositif comprend la prise en charge du logement et du voyage aller-retour, ainsi qu’une allocation de 450 € par semaine, soit 3600 € pour huit semaines. À l’issue du séjour, l’Institut français commande également un texte ou un roman graphique, rémunéré 800 €, d’une longueur maximale de cent pages. Celui-ci doit être traduit en turc.

La résidence porte le nom d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, dont la quasi-totalité de l’œuvre est traduite en Turquie. Asya Djoulaït succède notamment à Lou Darsan, première lauréate du programme, et à Manon Jouniaux.

De Noire précieuse à Ibn

Née à Paris en 1993, Asya Djoulaït enseigne la littérature au lycée. Elle publie en 2020 son premier roman, Noire précieuse, chez Gallimard. Le livre confronte notamment le nouchi, langue populaire ivoirienne mêlant français, argot et langues locales, au « français des Blancs ». Il explore une relation entre une mère et sa fille, traversée par les questions d’identité, de transmission et de langue. Le roman a été distinguée par le Prix du Jeune Écrivain et par le Festival du premier roman.

Son deuxième roman, Ibn, paraît chez Grasset en mars 2025. Il suit Issa, un adolescent de Montreuil qui découvre sa mère morte sur son tapis de prière. Marqué par le souvenir de son père, dont le corps avait été rapatrié pour être enterré « au pays », il décide de dissimuler le décès, de veiller seul sa mère et de l’inhumer lui-même selon le rite musulman.

Le récit se déploie du mardi au vendredi, entre l’appartement familial, la Grande Mosquée de Paris, des forums religieux et les magasins où l’adolescent cherche de quoi construire un mausolée. Grasset présente le roman comme une réécriture contemporaine d’Antigone, dans laquelle Ibn se dresse contre la loi, la raison et les normes sociales pour conserver auprès de lui le corps de sa mère.

Le livre a valu à Asya Djoulaït le Prix des Jeunes, décerné dans le cadre du Prix Alain Spiess du deuxième roman. Le jury saluait notamment le portrait d’un adolescent musulman confronté simultanément au deuil, à Dieu et au monde extérieur.

Crédits photo : Istanbul, rive nord du Bosphore (Moyan Brenn, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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