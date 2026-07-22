Le Grand Concours de Poésie revient après deux ans d’absence

Après deux ans d’absence, le Grand Concours de Poésie fait son retour. L’appel à textes, lancé le 20 juillet, s’adresse aussi bien aux auteurs de haïkus qu’aux adeptes du vers libre, de la prose poétique ou des formes plus classiques.

Aucun thème n’est imposé. Chaque personne peut envoyer un seul texte, d’une longueur comprise entre trois et vingt lignes. Les organisateurs acceptent toutes les formes poétiques et invitent les participants à proposer ce qu’ils considèrent comme leur « plus beau texte ».

Les candidatures resteront ouvertes jusqu’au 20 août 2026 à minuit. L’envoi doit obligatoirement passer par le formulaire accessible depuis la biographie des comptes Instagram de Crottins Verbaux et du Poetry Club. Les poèmes transmis par message privé ou directement par courrier électronique ne seront pas pris en compte.

La participation suppose également de suivre les deux comptes à l’origine du concours, @crottinsverbaux et @lepoetryclub. Les résultats seront communiqués le 1er septembre 2026 sur Instagram et par courrier électronique.

Cent poèmes réunis dans un livre

Le concours ne se limite pas à distinguer un seul lauréat. Les cent textes retenus doivent être publiés dans un recueil collectif, annoncé pour le courant du mois d’octobre.

La personne arrivée en tête remportera également un abonnement à vie au Poetry Club ainsi que trois mois d’ateliers de poésie. Les organisateurs ajoutent, avec le ton volontairement léger qui accompagne l’appel à candidatures, un « prestige infini ».

Les résultats seront annoncés le 1er septembre, à la fois sur Instagram et par courrier électronique. Le calendrier laisse ainsi une dizaine de jours au jury pour examiner les contributions reçues entre le 20 juillet et le 20 août.

Le nom des jurés de l’édition 2026 et les modalités précises de sélection n’ont pas encore été indiqués dans l’annonce.

Plus de 900 poèmes lors de la précédente édition

Le concours avait déjà rencontré un public important avant cette interruption. En 2024, plus de 900 personnes avaient soumis un texte. Un jury composé d’Élise, des Mots, de Marion, du compte Un livre, une histoire, de Paul, de Grosso Modo, et d’Hadrien, de Crottins Verbaux, en avait retenu cent.

Ces poèmes avaient été publiés en ligne, puis rassemblés dans un volume intitulé Les 100 poèmes du Grand Concours de Poésie 2024. La précédente édition s’était déroulée du 27 mai au 16 juin 2024.

Un an plus tôt, l’édition 2023 avait déjà reçu plus de 600 textes. Son jury réunissait notamment Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu ! Chatterton, aux côtés de plusieurs créateurs et créatrices actifs sur les réseaux sociaux.

Crottins Verbaux, une poésie accessible et populaire

Derrière Crottins Verbaux se trouve Hadrien, auteur et illustrateur qui publie de courts poèmes, des dessins et des vidéos au style volontairement naïf. Il présente son travail comme une recherche du regard de l’enfance et défend une poésie accessible, susceptible de circuler hors des espaces littéraires habituels.

Le nom Crottins Verbaux remonte à ses années d’étudiant. Hadrien expliquait l’avoir choisi parce qu’il n’assumait pas encore pleinement d’écrire devant ses camarades et ne souhaitait pas être pris trop au sérieux.

Son univers associe les textes courts à l’illustration et aux formes propres aux réseaux sociaux. En 2024, il a publié J’avais oublié que c’était beau, un ouvrage mêlant poèmes, dessins et propositions d’écriture autour de la beauté du quotidien.

Au-delà de son propre travail, il cherche à fédérer une communauté de jeunes auteurs et de talents émergents. Le Grand Concours de Poésie et le Poetry Club constituent les deux principales expressions de cette démarche.

Faire sortir la poésie du seul livre

Créé en 2024, le Poetry Club organise des événements dans lesquels des poètes confirmés, des voix émergentes et des artistes venus d’autres disciplines se succèdent sur scène pour lire leurs textes. Son ambition revendiquée consiste à rapprocher la poésie du divertissement et à la diffuser auprès d’un public plus large.

Le format emprunte au rythme des comedy clubs : plusieurs artistes interviennent successivement, avec des textes courts, souvent liés au quotidien, aux émotions ou à l’intime. Le projet entend notamment atténuer le caractère intimidant que peuvent conserver les librairies, les institutions littéraires et certaines lectures publiques pour les personnes qui ne les fréquentent pas habituellement.

Ses rencontres ont déjà accueilli des poètes et poétesses de la scène contemporaine, mais aussi de jeunes auteurs repérés sur Instagram ou TikTok. Le Poetry Club organise également des ateliers et des scènes consacrées à l’émergence, en partenariat avec différents lieux culturels et écoles d’écriture.

Avec son concours, le collectif prolonge cette volonté par le livre. Les textes naissent et circulent sur les réseaux sociaux, sont sélectionnés collectivement, puis trouvent une forme imprimée dans laquelle des auteurs encore inconnus peuvent côtoyer des voix déjà suivies.

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Crédits photo : Grand Concours de Poésie

Par Hocine Bouhadjera

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