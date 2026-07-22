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La Rose de Java baisse le rideau : la fin d’une librairie de Montparnasse

Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.

Le 22/07/2026 à 17:35 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

22/07/2026 à 17:35

Hocine Bouhadjera

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« La librairie La Rose de Java et son Hub de libraire sont en vacances à perpette… C’est la quille ! » Hubert Bouccara n’a pas choisi l’élégie pour annoncer la fermeture de sa boutique. Devant une librairie désormais vidée de ses rayonnages et d’une grande partie de ses livres, il revendique au contraire le soulagement d’un homme arrivé au terme de son métier.

« Je tourne la clé de la porte de la Rose pour la dernière fois… J’ai longuement et patiemment attendu ce moment, il est enfin arrivé, j’en suis pleinement satisfait. » Il veut désormais écrire, peindre et goûter une « incroyable envie d’oisiveté », après des années rythmées par les recherches bibliographiques, les commandes, les catalogues, les clients et les difficultés économiques.

« J’aurais pu continuer à exercer ce boulot que j’aimais autant que j’aime les livres… mais bon, j’arrive à un âge où il faut penser à faire autre chose avant la secousse finale… » Au 11, rue Campagne-Première, dans le XIVe arrondissement de Paris, Hubert Bouccara avait composé un territoire littéraire à sa mesure : livres anciens, éditions originales, récits de voyage, expéditions, aviation, ethnologie, reportages, photographie et littérature du XXe siècle. 

Le manuscrit offert par Joseph Kessel

La Rose de Java doit son nom au roman publié par Joseph Kessel en 1930, mais aussi à une histoire personnelle entre l’écrivain et le libraire.

Hubert Bouccara découvre l’œuvre de Kessel dans son enfance. À 16 ans, en 1968, il affirme en avoir déjà lu les trois quarts et entreprend de rencontrer l’auteur, alors âgé de 70 ans. Une relation se noue entre le lycéen et celui que ses proches appelaient Jef. Jusqu’à la mort de Kessel, en juillet 1979, les deux hommes voyagent et se fréquentent régulièrement, du Pérou à Israël, en passant par des séjours chez Georges Brassens ou Marc Chagall. 

Pour ses 22 ans, Kessel lui offre le manuscrit de La Rose de Java. Bouccara conservera le document chez lui et donnera, plusieurs années plus tard, son titre à sa librairie. Cette connaissance lui avait encore valu, en décembre 2024, d’être invité à la Sorbonne pour une conférence consacrée à la dernière décennie de Joseph Kessel. 

Une librairie de livres anciens au cœur de Montparnasse

Créée autour de 1990, La Rose de Java était à la fois une librairie de livres anciens et une petite maison d’édition. La rue Campagne-Première appartient à la géographie artistique de Montparnasse, marquée par le passage de Rainer Maria Rilke, Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Aragon, Elsa Triolet ou encore Maïakovski. 

Dans les 17 mètres carrés de la boutique, les livres finissaient par recouvrir presque tout l’espace. Hubert Bouccara résumait lui-même son univers à « la vie des livres, la peinture et le jazz ». Il éditait des catalogues et travaillait à distance avec des bibliophiles, dans un secteur où la clientèle vient rarement du seul quartier.

La Rose de Java avait d’ailleurs adopté très tôt la vente en ligne. Auprès d'En Contact, le libraire explique avoir rejoint, dès 1996 ou 1997, la plateforme Livre Rare Book, à une époque où ses confrères doutaient encore de l’avenir d’Internet. Une vingtaine de milliers de volumes auraient ensuite été proposés par ce canal. 

Il avait brièvement vendu sur Amazon, avant de rompre avec la plateforme. Il dénonçait une commission avoisinant 25 % et le ton d’une entreprise qui aurait commencé, selon lui, à le traiter comme un salarié, allant jusqu’à lui demander ses dates de vacances.

Sauvée une première fois en 2021

La fermeture avait déjà semblé imminente en 2021. La crise sanitaire avait presque anéanti l’activité de la librairie : Hubert Bouccara évoquait alors une chute de 90 % de son chiffre d’affaires et certaines semaines terminées avec seulement 50 € de recettes. Les libraires de livres anciens, très dépendants des expéditions, n’avaient pas bénéficié de toutes les aides accordées à la librairie neuve, notamment pour les frais de port. 

Paul Rodrigue, jeune client qui fréquentait les lieux depuis l’enfance, avait alors lancé une campagne de soutien. Le mécanisme n’était pas présenté comme un don : pour un euro versé, le participant obtenait deux euros d’achat dans la librairie. L’objectif de 30.000 € devait permettre à Bouccara de payer son loyer et ses charges jusqu’à la retraite.

À l’époque, le libraire avait été surpris par l’ampleur de la mobilisation : « Et c’est là que le mot “ami” prend tout son sens : ils sont là, bien présents, tous attachés à cette Rose de Java chère à mon cœur, chère à son auteur Jef Kessel… » La mobilisation avait permis à la librairie de poursuivre son activité, alors que sa fermeture semblait imminente. Cinq ans plus tard, celle-ci intervient finalement comme un départ à la retraite assumé, et non dans le ton catastrophiste de 2021.

« Ce que j’aimais le plus dans cet univers, écrit aujourd’hui Hubert Bouccara, c’est la rencontre avec de singuliers personnages avec qui je tissais des liens d’amitié. » Il ajoute cependant qu’une autre activité lui manquera : les « altercations, voire les engueulades avec les fâcheux », qui, assure-t-il, le faisaient « bien marrer ».

Défenseur des bouquinistes

Ancien bouquiniste des quais de Seine, Hubert Bouccara était resté lié à cette profession après l’ouverture de sa boutique. En 2023, il lance une pétition contre le retrait de centaines de boîtes vertes prévu pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Il dénonçait le risque de destruction des installations, la perte de revenus pendant la période estivale et le manque initial de garanties sur leur remontage. La pétition finira par recueillir plus de 180.000 signatures. « Il est difficile d’imaginer les quais de la Seine sans bouquinistes, ça revient à détruire l’âme de Paris », déclarait-il alors.

Son engagement associait la défense économique du métier à une conception patrimoniale de Paris. Le bouquiniste n’était pas, à ses yeux, un simple vendeur de livres d’occasion, mais l’occupant d’un espace de circulation culturelle ouvert à tous.

À LIRE - "Les bouquinistes sont-ils destinés à devenir des SDF ?"

Un libraire engagé, et parfois brutal

La liberté de ton d’Hubert Bouccara constituait l’une des caractéristiques de La Rose de Java. Elle en a aussi représenté la part la plus controversée.

Après l’attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux en octobre 2022, il place sur sa vitrine une affichette annonçant qu’il ne vendrait aucun de ses livres. Le texte ne se limitait pas à une critique littéraire : il rangeait l’autrice parmi les « collabos antisémites », les « hystéro-féministes », les « indigénistes » et les « racialistes », avant de dénoncer ce qu’il appelait la « puanteur woke ».

Le libraire reprochait à Annie Ernaux ses prises de position en faveur du boycott d’événements culturels israéliens et ses engagements politiques. Il l’accusait publiquement d’antisémitisme, en raison notamment de son soutien à des campagnes de boycott d’événements culturels israéliens, et jugeait son œuvre « insignifiante » ou « inlisable ». Après la polémique, il déclara avoir été harcelé et menacé.

Interrogé en 2025, il expliquait conserver en vitrine un exemplaire de Moins de seize ans, de Gabriel Matzneff, qu’il jugeait pourtant « glauque » et sans intérêt, mais qu’il se disait prêt à vendre pour 500 ou 600 €. Il défendait également la vente d’un ouvrage d’Albert Paraz, qui avait préfacé en 1950 Le Mensonge d’Ulysse de Paul Rassinier, ouvrage majeur dans la généalogie du négationnisme français. Le libraire invoquait, là encore, l’intérêt bibliophilique de l’exemplaire.

Ses prises de parole ultérieures ont confirmé cette orientation anti-« woke », parfois dans des termes ouvertement insultants. Commentant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris, il avait notamment attaqué la présence de drag-queens en mêlant considérations physiques, critique esthétique et dénonciation d’une supposée offense religieuse. 

« Je me suis bien amusé, au revoir et merci »

La boutique ne sera pas transmise sous la forme imaginée dans un récit publié quelques jours avant sa fermeture, où Hubert Bouccara se mettait en scène revenant voir un jeune successeur derrière le comptoir. Ce texte rêvait les livres poursuivant « leur chemin entre de nouvelles mains ». Dans son annonce définitive, le constat est plus matériel : la librairie a été vidée et disparaît de la rue Campagne-Première.

La retraite met également fin aux « Once upon a time à la Rose de Java », ces récits dans lesquels Hubert Bouccara transformait la vie quotidienne de la librairie en succession de rencontres, d’irritations et d’histoires de livres.

Pour refermer la porte, il emprunte une dernière phrase à Romain Gary, tirée de Vie et mort d’Émile Ajar : « Je me suis bien amusé, au revoir et merci. » Puis viennent quelques lignes de Vent de sable, de Joseph Kessel. La boucle est complète : le libraire quitte sa boutique sous la protection des deux écrivains qui l’avaient le plus profondément habitée.

Crédits photo : Hubert Bouccara (© Paul Rodrigue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

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Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

22/07/2026, 11:46

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Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

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Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

22/07/2026, 11:09

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Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

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Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

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De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

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La Guinée réclame à la France le Coran et les manuscrits de Samory Touré

La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.

21/07/2026, 11:47

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Andy Burnham se rapproche de l’Europe : l'industrie du livre attend son chapitre

À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.

21/07/2026, 11:38

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L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.

21/07/2026, 11:02

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Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

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7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.

18/07/2026, 15:23

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Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

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Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

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Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.

17/07/2026, 16:44

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Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.

17/07/2026, 16:41

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Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

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CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.

17/07/2026, 16:02

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Au Japon, 90 bibliothèques font tenir la mer et les océans dans 600 livres

Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.

17/07/2026, 11:25

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Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».

17/07/2026, 09:46

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Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

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Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

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Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

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