Le Seul Gouffre du monde : vivre avec, vivre sans…

Ce qui aurait dû être une simple sortie en famille finit par secouer toute la communauté. À commencer par Walter, le shérif chargé de l'affaire. Depuis plus d’un an, pas de signe de vie de Bethany. Rien qui puisse aider à tirer une quelconque conclusion quant à ce qui a pu lui arriver : a-t-elle décidé de disparaître, de s’effacer pour qu’on la laisse en paix ? Est-ce plutôt un malheureux accident ? Ou est-ce qu’il s’agit là d’une terrible histoire, de celle dont on entend parler parfois aux informations ?

Elle avait cinquante-deux ans. Le 25 mai de l’année passée, elle avait appelé sa mère en Pennsylvanie, laquelle avait déclaré qu’elle lui avait trouvé une voix heureuse – c’était la dernière fois qu’elle l’avait entendue. [...] Trois jours plus tard, des randonneurs étaient tombés sur son campement, sa tente ouverte, un sac, sa carte de sécurité sociale, ses affaires, disposées là dans la montagne, et ces gens en short qui commentaient bruyamment la beauté mauve des épis des castillejas s’étaient tus tout à coup, comme s’ils venaient de passer la porte de quelqu’un d’autre.

En entendant parler de cette histoire, Victoria, la sœur de Bethany, se surprend à espérer. Elle a même pris le temps de se rendre à l’endroit précis où sa sœur aurait été aperçue. La poitrine gonflée par la douleur de cette perte et de l’incertitude qui l’accompagne, elle se tourne vers Jonah.

Cet homme, psychologue spécialisé dans l'accompagnement des familles de disparus, est une oreille attentive pour Victoria. Une épaule sur laquelle pleurer. Un ancrage rassurant. Pourtant, lui aussi connaît cette douleur – mieux que personne. Ce deuil, si particulier, fragmenté, il le vit encore…

Avec Le Seul Gouffre du monde, Guillaume Huon signe un roman marquant. Ici, pas de grand thriller haletant ni d’enquête qui se termine en esclandre contre un ou une coupable. Non, rien de tout ça. L’emphase de cette histoire n’est pas tant sur la recherche de vérité en tant que telle, mais sur toutes ces personnes qui restent. Qui n’auront peut-être jamais de réponse.

Avec une plume délicate et atmosphérique, l’auteur décrit cette blessure qui ne peut jamais tout à faire cicatriser. Sur fond de nature dévorée par les flammes, meurtrie, c’est tout un pan de l’expérience humaine qui se déploie, page après page…

Une lecture électrisante.

Par Valentine Costantini

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