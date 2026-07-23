Le Seul Gouffre du monde : vivre avec, vivre sans…

« Mais si, là, maman, elle est là, elle a une chemise noire et un jean, et ses cheveux sont bleus. [...] Mais si, on doit aller l'aider, elle a le visage par terre. » Alors que Lauren et sa famille s’arrêtent pour grignoter dans un parc, Thom, son fils, voit une femme morte. Là, au loin, dans ce paysage défiguré par trois mois d’incendies… Mais personne d’autre ne la voit. Un mirage, une hallucination. Pourtant, sa description est mot pour mot celle de Bethany Sue Korbassi, portée disparue.
Le 23/07/2026 à 12:59 par Valentine Costantini
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23/07/2026 à 12:59
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Ce qui aurait dû être une simple sortie en famille finit par secouer toute la communauté. À commencer par Walter, le shérif chargé de l'affaire. Depuis plus d’un an, pas de signe de vie de Bethany. Rien qui puisse aider à tirer une quelconque conclusion quant à ce qui a pu lui arriver : a-t-elle décidé de disparaître, de s’effacer pour qu’on la laisse en paix ? Est-ce plutôt un malheureux accident ? Ou est-ce qu’il s’agit là d’une terrible histoire, de celle dont on entend parler parfois aux informations ?
Elle avait cinquante-deux ans. Le 25 mai de l’année passée, elle avait appelé sa mère en Pennsylvanie, laquelle avait déclaré qu’elle lui avait trouvé une voix heureuse – c’était la dernière fois qu’elle l’avait entendue. [...]
Trois jours plus tard, des randonneurs étaient tombés sur son campement, sa tente ouverte, un sac, sa carte de sécurité sociale, ses affaires, disposées là dans la montagne, et ces gens en short qui commentaient bruyamment la beauté mauve des épis des castillejas s’étaient tus tout à coup, comme s’ils venaient de passer la porte de quelqu’un d’autre.
En entendant parler de cette histoire, Victoria, la sœur de Bethany, se surprend à espérer. Elle a même pris le temps de se rendre à l’endroit précis où sa sœur aurait été aperçue. La poitrine gonflée par la douleur de cette perte et de l’incertitude qui l’accompagne, elle se tourne vers Jonah.
Cet homme, psychologue spécialisé dans l'accompagnement des familles de disparus, est une oreille attentive pour Victoria. Une épaule sur laquelle pleurer. Un ancrage rassurant. Pourtant, lui aussi connaît cette douleur – mieux que personne. Ce deuil, si particulier, fragmenté, il le vit encore…
Avec Le Seul Gouffre du monde, Guillaume Huon signe un roman marquant. Ici, pas de grand thriller haletant ni d’enquête qui se termine en esclandre contre un ou une coupable. Non, rien de tout ça. L’emphase de cette histoire n’est pas tant sur la recherche de vérité en tant que telle, mais sur toutes ces personnes qui restent. Qui n’auront peut-être jamais de réponse.
Avec une plume délicate et atmosphérique, l’auteur décrit cette blessure qui ne peut jamais tout à faire cicatriser. Sur fond de nature dévorée par les flammes, meurtrie, c’est tout un pan de l’expérience humaine qui se déploie, page après page…
Une lecture électrisante.
Par Valentine Costantini
Contact : valentine.costantini@gmail.com
Paru le 19/08/2026
198 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
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Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications. En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde.
17/07/2026, 08:00
L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.
17/07/2026, 07:00
Un polar sur fond historique qui rappelle beaucoup l'ambiance de la Trilogie Berlinoise de Philip Kerr. À Munich en 1946 sous l'occupation US, les destins de réfugiés, profiteurs, militaires, prisonniers, s'entrecroisent tandis qu'un serial-killer s'attaque à des jeunes femmes.
16/07/2026, 11:21
Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.
16/07/2026, 10:19
Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros !
16/07/2026, 08:00
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