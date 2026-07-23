Maspalomas : la solitude des placards

Un AVC [accident vasculaire cérébral NdR] survient dans un cruising bar et oblige sa fille, à qui il ne parle plus depuis 15 ans, à le rapatrier à San Sebastian, sa ville natale et de le placer dans une maison de retraite. Dans cet univers loin de ses habitudes et de son mode de vie, Vicente doit physiquement retrouver l’autonomie qu’il a perdue et se résigner à vivre dans une communauté à laquelle il n’appartient plus.

Ce film tout en douceur, signé par Aitor Arregi et José Mari Goenaga, parle de la vieillesse sans pathos, mais avec sensibilité et justesse. Sensibilité tout d’abord avec ce « retour à l’enfance » avec cette perte d’autonomie physique (Vicente doit réapprendre à marcher et se servir de son bras gauche), mais aussi sociale, dans les maisons de retraite, les résidents sont soumis à des règles de vie qui restreignent leur liberté.

Ce manque d’indépendance est vécu comme une infantilisation. Justesse ensuite par le jeu d’acteur, qui sous son air bougon et réfractaire, se plonge dans un silence méfiant, voyant de l’hostilité de toutes parts. Et puis, il faut bien affronter sa fille, tiraillée entre le devoir familial et son ressentiment : elle se culpabiliserait de ne pas assister son père, elle s’en veut de le faire suite à son départ du foyer et son absence depuis sa retraite aux Canaries.

Si la station balnéaire de Maspalomas est connue comme un haut lieu de la vie gay, l’éloignement fait prendre conscience à Vicente d’un placard doré dans lequel il s’était senti à la fois à l’aise et prisonnier. Lui, qui a quitté sa femme et sa fille pour enfin vivre sa vie d’homosexuel, a vécu sa jeunesse sous Franco, période où révéler sa différence pouvait conduire en prison.

Alors, dans cette maison de retraite qu’il juge hostile – son voisin de lit est un hétérosexuel catholique conservateur - Vicente se tait, allant même à demander à changer d’aide-soignant qui est ouvertement gay pour une jeune femme de crainte d’être découvert. Vicente sombre dans le silence, la résignation et rentre à nouveau dans le placard de sa vie d’adulte. Retour en arrière après avoir vécu tant de liberté. Le film aborde la solitude des seniors gays dans un environnement de personnes âgées n’ayant pas les mêmes références et les mêmes désirs.

Car il est question de sexualité, la vieillesse n’est pas synonyme d’extinction du désir de sexe, en retrouvant peu à peu son autonomie, Vicente retrouve sa vitalité. Mais comment alors vivre pleinement sa vie au milieu d’une génération encore marquée par l’église et la tradition ? Vicente renonce à révéler son homosexualité pour ne pas brusquer les convictions des autres résidents.

« On s’habitue à tout », dit-il à sa fille quand une nouvelle direction propose de modifier et d’assouplir les règles. La résignation a eu raison de sa personnalité, il s’est fondu dans le décor, devenant un résident comme un autre, rejouant le jeu qui avait dû être le sien pendant son mariage. Mais jusqu’à quand peut-on s’effacer ?

Quand les institutions prennent le relais de nos vies, confisquant l’autonomie au profit de la santé, l’individu cesse d’être une personnalité à part entière pour devenir un patient incapable de décider sa propre vie. En vieillissant, nous devenons encombrants et devons gommer ce que nous fûmes pour être ce qu’on attend de nous : des êtres dociles et soumis, avec cette peur de déranger en permanence, s’excusant parfois d’être encore là, vivant. Mais, comme Vicente, les seniors gays peuvent-ils vivre la même fin de vie que les autres ? Tout le talent et la pudeur de ce film tiennent dans ce questionnement.

Librement inspiré d’un personnage du roman de David Leavitt, Le Langage perdu des grues (paru en 2000 chez Denoël, traduction de Michel Lederer), ce film en langue basque qui met à l’honneur des gays âgés peu présents au cinéma, mérite une attention particulière et appellera sans doute beaucoup plus de bienveillance et d’attention sur cette population qui ne doit pas regagner les placards de sa jeunesse.

Par Christian Dorsan

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