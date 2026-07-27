La Maison des reines

« De même que toutes les autres femmes du camp, Cassandre était destinée à une vie d’esclavage. Sa naissance royale, son statut de grande prêtresse d’Applon, rien de tout ça ne suffirait à la sauver. Comme tout le monde ici, comme sa propre mère, elle n’était plus une personne importante ; en fait, elle n’était même plus une personne. Elle était une chose, parce que c’est ce qu’est une esclave – et pas seulement aux yeux des autres, de ceux à qui elle appartient, ceux qui usent et abusent d’elle ; non, c’est pire que ça. Vous devenez une chose même à vos propres yeux. »



La guerre de Troie est terminée. Le sang a coulé, le feu a tout ravagé. Les Grecs, victorieux, sont sur le point de rentrer chez eux, accompagnés de nombreuses femmes qui se voient forcées de monter à bord de leurs navires. Parmi elle, Cassandre et sa servante Ritsa. La première est condamnée à ne jamais être crue, malgré ses prédictions et ses visions. Elle est aussi devenue la concubine du roi Agamemnon, dont elle entrevoit la mort à venir. La seconde apprécie peu sa maîtresse. Elle rêve de retrouver sa liberté, de ne plus avoir à obéir à quiconque… Pourtant, elle sait que ce qui l’attend à la suite du périple à venir n’a rien de reluisant. Certainement que tout ne fera que s’empirer.

De l’autre côté de la mer, la reine Clytemnestre, épouse d’Agamemnon, attend. Depuis 10 ans, le coeur détruit par la perte de sa fille – sacrifiée par le roi en échange d’un vent favorable vers Troie –, elle prépare sa vengeance. Depuis 10 ans, elle ne souhaite qu’une chose : le détruire, d’une façon ou d’une autre, pour lui faire payer sa cruauté.

Ceci est une histoire racontée par les femmes de ces mythes qui ont habité nos sociétés occidentales. Une histoire de destins, de détermination de soi et de révolte. Porté par une plume généreuse, ce roman nous permet de redécouvrir des récits qu’on pense si bien connaître… À travers le regard de ces femmes, c’est toute la violence humaine qui se dévoile.



Traduction assurée par Laurent Bury.