Heures sauvages

« Instructions. Il y a 72 objets sur la table que n'importe qui peut utiliser sur moi comme il le désire. Performance. Je suis l'objet. Pendant cette période, je prends l'intégralité de la responsabilité. Durée : 6 heures (20 h – 2 h). »



Imaginez : Naples, en 1974. Ce soir, c’est l'inauguration d’une galerie d’art. Pour l’occasion, André à fait appel à une artiste qu’il a croisée pour la première fois à Belgrade, où sa performance l’a tout simplement bouleversé. Elle s’appelle Marina Abramovic, elle à tout juste 27 ans, et elle est fascinante. Son angle d’attaque : utiliser son corps comme une œuvre d’art à part entière et laisser l’humanité – pour le meilleur et pour le pire – faire le reste. C’est exactement ce qu’elle compte faire ce soir, pendant les six heures qui lui ont été octroyées. Personne, dans l'audience, ne sait ce qu’il va se passer. D’ailleurs, elle non plus. Sur la table s’alignent toutes sortes d’objets, du plus inoffensif au plus létal, allant de la plume à la hache, en passant par le scalpel et le révolver. La question, ici, est claire : jusqu'où l'être humain est-il prêt à aller ? Lorsque les règles disparaissent, lorsque la victime parfaite, silencieuse et passive, s’offre à lui, comment réprimer sa bestialité ?

Les chapitres, courts et effrénés, imposent un rythme à la limite du roman psychologique. Ça monte en puissance, à en faire peur. Car, au début, tout est silence et incertitude. Que va-t-il bien se passer ? Le spectacle a-t-il bien commencé ? Mais, très rapidement, les gestes hésitants se transforment en coups, coupures, une déferlante de cruauté et de violence. Les limites disparaissent, la bienséance avec elles. Ce moment de pure exaltation fait la part belle aux transgressions les plus sauvages, les plus… inhumaines ?

Voici une lecture saisissante, parfois difficile et angoissante, d’autant plus lorsque la réalité nous rattrape : tous les évènements relatés entre ces pages ont réellement eu lieu… Accrochez-vous.