Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Heures sauvages

Marie Petitcuénot

« Instructions.

Il y a 72 objets sur la table que n'importe qui peut utiliser sur moi comme il le désire.

Performance.

Je suis l'objet.

Pendant cette période, je prends l'intégralité de la responsabilité.

Durée : 6 heures (20 h – 2 h). »


Imaginez : Naples, en 1974. Ce soir, c’est l'inauguration d’une galerie d’art. Pour l’occasion, André à fait appel à une artiste qu’il a croisée pour la première fois à Belgrade, où sa performance l’a tout simplement bouleversé. Elle s’appelle Marina Abramovic, elle à tout juste 27 ans, et elle est fascinante. Son angle d’attaque : utiliser son corps comme une œuvre d’art à part entière et laisser l’humanité – pour le meilleur et pour le pire – faire le reste. C’est exactement ce qu’elle compte faire ce soir, pendant les six heures qui lui ont été octroyées. Personne, dans l'audience, ne sait ce qu’il va se passer. D’ailleurs, elle non plus. Sur la table s’alignent toutes sortes d’objets, du plus inoffensif au plus létal, allant de la plume à la hache, en passant par le scalpel et le révolver. La question, ici, est claire : jusqu'où l'être humain est-il prêt à aller ? Lorsque les règles disparaissent, lorsque la victime parfaite, silencieuse et passive, s’offre à lui, comment réprimer sa bestialité ? 

Les chapitres, courts et effrénés, imposent un rythme à la limite du roman psychologique. Ça monte en puissance, à en faire peur. Car, au début, tout est silence et incertitude. Que va-t-il bien se passer ? Le spectacle a-t-il bien commencé ? Mais, très rapidement, les gestes hésitants se transforment en coups, coupures, une déferlante de cruauté et de violence. Les limites disparaissent, la bienséance avec elles. Ce moment de pure exaltation fait la part belle aux transgressions les plus sauvages, les plus… inhumaines ? 

Voici une lecture saisissante, parfois difficile et angoissante, d’autant plus lorsque la réalité nous rattrape : tous les évènements relatés entre ces pages ont réellement eu lieu… Accrochez-vous. 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
24/07/2026 à 13:15

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Heures sauvages

Marie Petitcuénot

Paru le 20/08/2026

144 pages

Héloïse d'Ormesson

17,00 €

ActuaLitté Fnac.com
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487819450
9782487819450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.