Stay free de Patrice Jean : une jeunesse entre insolence et insouciance.

Ce quartier qui aujourd’hui est malheureusement connu pour ses faits divers était un quartier populaire dans lequel Martial, Paul et Samia connaissent « l’infortune des enfants du prolétariat », une disgrâce sociale qui unit les habitants entre solidarité et indifférence. Comment réussir sa vie quand on a des modèles uniquement ouvriers et qu’accéder aux études serait une trahison dans laquelle on ne trouverait pas sa place.

Martial va découvrir le rock, puis le mouvement punk, forme un groupe avec Paul : les Divines Suicide, la musique comme outil de rébellion contre la société et la gauche caviar qui s’est installée au pouvoir. Le Punk révèle un Paul littéraire et un Martial politique. Quant à Samia, elle souhaite plus que tout vivre de sa passion : le cinéma.

Patrice Jean nous entraîne dans les méandres des motivations de ces trois jeunes-là, de leur adolescence prisonnière de l’école et des parents à leur jeunesse émancipatrice. Trois itinéraires, dont un chaotique, qui sont minutieusement décortiqués, grattant le fond des âmes pour en ressortir une narration universelle et intense. Samia, l’élève modèle aime Martial le rebelle : « nous étouffons dans le réel, comme des poissons hors de l’eau se tordant sur l’herbe sèche avant de crever ».

Mais Martial choisit le combat et la marginalité pour vivre son idéal, tandis que Samia préfère la fuite. Magnifique portrait de cette jeune fille aspirée par le cinéma, qui n’arrive pas à trouver sa place dans les clichés où on l’enferme et la culture de ses origines. Paul tant bien que mal tente de jouer au mieux de la guitare dans le groupe avant d’en être écarté : le succès est à ce prix et obéit aux lois du marché.

Martial, lui, n’a aucune ambition qu’il qualifie « de compromission avec la médiocrité », il perçoit dans la gloire une forme de puissance bourgeoise, seul créer pour éveiller les consciences est sa seule motivation. Il reste fidèle à ses convictions avec une sensibilité extrême qui se mue peu à peu en colère sourde, un ressentiment rongé par la violence. Pour ces trois-là, la vie grouille en dehors de leur quotidien autant idiot qu’enivrant.

Et puisque le futur est une illusion et qu’à la fin rien ne restera vraiment, chacun tente de vivre « l’imperfection du réel ». Quant au progrès qui désenclave ce quartier durant ces années, il n’apporte qu’un assoupissement des désirs de liberté de ses habitants et une certaine satisfaction de consommation.

Stay free est un roman riche, lucide, terriblement prenant, d’une sensibilité à fleur de peau dans lequel l’auteur ne triche pas, mais expose à nu les sentiments confus, paradoxaux, exaltants et toujours sincères, d’une jeunesse qui sait d’avance que rien ne dure et que la fragilité génère de la rareté. La meilleure surprise de cette rentrée littéraire.

Par Christian Dorsan

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