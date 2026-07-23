La fin de la fiction : Pierre Maurel se réinvente

Avec La fin de la fiction, Pierre Maurel nous propose un album en forme de miroir déformant et déformé, comme si le dessinateur avait décidé de non seulement nous raconter son processus créatif, mais de le replacer dans le contexte général de l'édition de bande dessinée. On y croise donc des auteurs, bien entendu (certains qui galèrent, d'autres qui jouent les rigolos, d'autres encore qui draguent avec succès), mais aussi des éditeurs, des youtubeurs, des lecteurs et des files interminables de dédicaces. Puis des élèves, qui apprennent le métier sur les bancs de l'école.

D'un multivers à l'autre

Pierre Maurel nous avait habitués à se réinventer avec régularité depuis le début de sa carrière, passant aisément du récit de zombies (comme dans Post Mortem) à l'anticipation politique sinistre (dans le très remarqué Blackbird), tout en conservant ses protagonistes jeunes et fans de skateboard.

Quelques années plus tard, il s'inventait un double de papier dans la figure de Michel, journaliste radio, passionné de son et de sens, militant à ses heures, acharné, soupe au lait et revanchard, irrité par un monde ou tout bouge trop vite à son goût. Il en a tiré plusieurs albums, dont nous avons parlé ici et là.

Pour ce projet publié par les éditions Dupuis (dans la collection Les Ondes Marcinelle, repère des auteurs indépendants braconnés à gauche et à droite ces dernières années), Pierre Maurel se dessine un nouvel alter ego, dessinateur de bande dessinée lui aussi, qui s'appelle Marc Zmuda et travaille depuis trop longtemps sur un projet de récit graphique dans l'univers médiéval, à la fois intimiste, radical et indépendant, qui n'avance plus... C'est sans compter sur le destin qui, alors que l'auteur se rend chez un médiéviste réputé, va s'amuser à semer quelques embûches sur sa route.

Intoxiqué malgré lui et sans le savoir, Marc va se retrouver sous psychotrope puissant à tenter de poursuivre sa route et de, tant bien que mal, rencontrer le professeur d'université dont les conseils avisés lui sont indispensables. Loin de régler ses problèmes, cette rencontre va l'amener petit à petit à cheminer sur une route plutôt inattendue et l'auteur indépendant se retrouvera, bon gré mal gré, à réaliser un album de commande pour raconter la biographie d'un jeune youtubeur à succès spécialisé dans le déballage en vidéo de produits sans intérêt.

Le reniement comme marque de fabrique

Évidemment, le Marc Zmuda que l'on a rencontré au début de l'album, professeur de bande dessinée passionné, ne serait pas fier de voir le travail accompli par son avatar quelques planches plus tard. Le chemin emprunté est-il définitif, qui l'a mené de la campagne la plus sauvage aux chapiteaux du festival d'Angoulême, en passant par la villa de luxe d'un universitaire consultant sur des séries télévisées américaines ou les salons feutrés d'un éditeur parisien ?

À travers ce périple, par moment quasi initiatique, c'est tout un panorama du petit monde éditorial que Pierre Maurel nous met sous les yeux. On suit les tribulations de ce Marc haut en couleurs qui, loin de maîtriser les aléas de l'existence, les subit et rebondit tant bien que mal. Confronté à mille questions, par rapport à son métier, à sa vie affective, à sa propre estime de soi, il apporte les réponses qui sont à sa portée. Mais ne sont-elles pas une simple fuite en avant ?

Filiations et cousinages

Graphiquement, ce nouvel album permet au bédéiste de faire preuve d’une inventivité réjouissante. La composition des pages et leur mise en scène sont passées à la moulinette à chaque planche ou presque. Assez loin de la ligne claire qu’on lui connaissait jusqu’ici, Pierre Maurel ne ménage pas ses efforts dans les jeux visuels, les effets de miroir, de loupe et de transformation.

Alors que ces derniers temps, les récits en images publiés pèchent souvent par paresse ou rapidité d’exécution, Maurel soigne les moindres détails : décors, bulles, inserts, métaphores visuelles, doubles pages explosives, passages muets, mais hyper parlants, tous les artifices lui sont bons pour triturer le fil du récit, le tordre et l’étirer, jusqu’au point de non-retour, où la boucle se referme. Et l’on savourera au passage les clins d’œil à la pop culture la plus large, que ce soit les séries télé, les livres dont vous êtes le héros, les animes, les comics US ou même... la BD à succès récente.

Passionné par les fanzines faits maison et les récits autobiographiques, Pierre Maurel revendique avec ce titre sa parenté avec des auteurs qu’il affectionne, comme Noah Van Sciver (auteur des aventures du misérable Fante Bukowski) ou Harvey Pekar. Mais avec une truculence visuelle qui n’appartient qu’à lui et dont on se régale.

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Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com