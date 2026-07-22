Cinq ans pour écrire en Suisse : Mathias Énard couronné par le Prix Spycher

Le jury, présidé par Thomas Geiger et composé de Christian Döring, Sabine Dörlemann et Stephan Bader, a choisi de distinguer l’ensemble du travail de Mathias Énard. Dans sa décision, il souligne l’ampleur intellectuelle de ses récits, leur érudition ainsi que leur capacité à franchir les frontières géographiques et culturelles.

Les jurés voient en lui « un auteur majeur, de dimension européenne ». Ils mettent notamment en avant Déserter (Actes Sud), considéré comme une forme d’aboutissement provisoire d’une œuvre déjà abondante.

Une littérature entre Orient et Occident

Dans ce roman, paru en allemand sous le titre Tanz des Verrats, dans une traduction de Holger Fock et Sabine Müller, Mathias Énard entremêle les trajectoires de l’Orient et de l’Occident. Il y remonte également le fil de la violence, depuis les récits homériques jusqu’à l’époque contemporaine, pour questionner la condition humaine.

Cette circulation entre les territoires, les époques et les savoirs traverse toute son œuvre. Né en 1972, Mathias Énard a étudié l’arabe et le persan, puis vécu plusieurs années au Proche-Orient avant de s’installer à Barcelone.

Écrivain et traducteur, il est notamment l’auteur de La Perfection du tir, Zone, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Rue des voleurs, Boussole et Déserter. Son travail revient régulièrement sur les relations entre Orient et Occident, la mémoire des conflits et la transmission des connaissances. En 2015, Boussole lui avait valu le Prix Goncourt.

Cinq années de résidence à Leuk

Attribué depuis 2001 par la Fondation du château de Leuk, le Spycher : Literaturpreis Leuk ne se limite pas à une récompense ponctuelle. Pendant cinq ans, son lauréat peut séjourner jusqu’à deux mois par an dans la commune suisse, avec un logement et une allocation.

Le dispositif entend offrir du temps à l’écriture tout en favorisant les échanges avec la région. Mathias Énard succède ainsi à plusieurs auteurs européens, parmi lesquels Durs Grünbein, Felicitas Hoppe, Marie NDiaye ou encore László Krasznahorkai. Récompensé à Leuk en 2010, ce dernier a reçu le Prix Nobel de littérature en 2025.

L’anniversaire du prix donnera lieu à plusieurs rendez-vous. Le samedi 26 septembre 2026, d’anciens lauréats et lauréates participeront à des lectures à Leuk-Stadt.

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La cérémonie se déroulera le lendemain, dimanche 27 septembre à 11h, au château de Leuk. L’éloge de Mathias Énard sera prononcé par Julia Encke, journaliste, autrice et docteure en littérature. Depuis 2020, elle dirige les pages culturelles de la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, après avoir été responsable de sa rubrique littéraire pendant cinq ans.

Le lauréat 2025 était l’écrivain suisse Jonas Lüscher.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Mathias Énard (© Peter-Andreas Hassiepen/ Hanser Berlin)

Par Dépêche

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