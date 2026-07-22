Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Comment Paul et Virginie a transformé l'île Maurice en mythe littéraire ?

Découvrez comment le roman de Bernardin de Saint-Pierre (1788) a transformé l'île Maurice en véritable mythe littéraire.

 

Le 22/07/2026 à 19:31 par Publicommuniqué

|

Publié le :

22/07/2026 à 19:31

Publicommuniqué

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Un roman, un naufrage, une légende née en 1788

Un livre peut-il façonner l'image d'une île entière pendant plus de deux cents ans ? À Maurice, oui – et l'exemple est presque troublant de précision. En 1788, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre publie Paul et Virginie. Le roman deviendra, avec le temps, l'un des textes les plus lus de la littérature française du XVIIIe siècle. Deux enfants grandissent loin de tout, sur une île tropicale ; leur amour se termine dans un naufrage. Rien d'inventé là-dedans, ou presque : l'histoire s'appuie sur un fait réel, le naufrage du Saint-Géran en 1744, au large de l'île, qui a coûté la vie à plusieurs passagers.

L'auteur connaissait le terrain. Il avait vécu sur place, à l'époque où l'île portait encore le nom d'« Isle de France », sous domination coloniale française – bien avant qu'elle ne devienne Maurice, sous administration britannique, en 1810. Ce séjour explique la précision de ses descriptions : les mornes, les champs de canne, les rivières. Rare, pour un roman de cette époque, d'avoir un tel ancrage presque documentaire.

Un ingénieur du roi devenu romancier

Détail que peu de lecteurs connaissent : Bernardin de Saint-Pierre n'était pas romancier de formation. Entre 1768 et 1770, il séjourne sur l'île en tant qu'ingénieur militaire au service de la couronne française, chargé d'évaluer fortifications et infrastructures coloniales. Le romancier viendra plus tard. Mais c'est bien pendant ces deux années qu'il observe – la vie quotidienne, les paysages, les tensions d'une société coloniale – tout ce qu'il réemploiera près de vingt ans après dans son roman.

Le texte s'inscrit dans un ensemble plus large, les Études de la Nature, où l'auteur développe une pensée proche de celle de Jean-Jacques Rousseau, qu'il a personnellement côtoyé. L'idée d'une enfance préservée de la corruption sociale, élevée au contact direct de la nature – on la retrouve presque telle quelle chez Rousseau. Paul et Virginie grandissent ainsi loin des codes rigides de la métropole, dans un cadre que l'auteur présente presque comme une utopie. Puis vient le retour vers la « civilisation ». Et c'est là que tout bascule.

Sur les traces du roman : Pamplemousses et les lieux réels

Le succès a été tel que certains lieux mauriciens ont fini par s'identifier au récit – alors même que l'histoire, elle, reste fictive. Le jardin botanique de Pamplemousses, aujourd'hui Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden, abrite un monument dédié aux personnages de Paul et Virginie. La fiction s'est mêlée à la mémoire collective de l'île, littéralement gravée dans la pierre.

Pour qui veut suivre cet itinéraire littéraire, quatre étapes reviennent souvent :

- Le jardin de Pamplemousses, pour le monument et sa végétation tropicale d'origine.

- La région de Poste de Flacq, proche du site supposé du naufrage du Saint-Géran.

- Le musée naval de Mahébourg, qui conserve des objets liés à l'histoire maritime de l'île, dont certains évoquent l'épave du Saint-Géran.

- L'Île d'Ambre, au large de la côte nord-est – souvent citée comme le point où le navire aurait heurté les récifs en 1744.

Ces sites sont dispersés aux quatre coins de l'île : le nord pour Pamplemousses, l'est pour Poste de Flacq, le sud-est pour Mahébourg. Difficile de tout enchaîner sans un minimum d'autonomie. C'est pour ça que beaucoup de voyageurs choisissent de rent ile Maurice plutôt que de dépendre des horaires d'excursions organisées – s'arrêter à Pamplemousses le matin, pousser vers la côte est l'après-midi pour longer le lagon proche du site du naufrage, puis finir la journée à Mahébourg. Un tel circuit prend généralement une journée pleine, et peu d'agences le proposent en un seul forfait.

Un roman qui a marqué la littérature française bien au-delà de Maurice

Paul et Virginie n'a pas seulement nourri l'imaginaire mauricien. Il a influencé toute une génération d'écrivains européens, sensibles au romantisme naissant et à l'exotisme colonial. Rééditions, traductions – le roman en connaît des dizaines dès le XIXe siècle, contribuant à populariser en Europe cette image d'une nature tropicale à la fois idyllique et dangereuse. Idyllique et dangereuse : c'est tout le paradoxe du texte, et probablement ce qui explique sa longévité.

Des éditions illustrées circulent dès le début du XIXe siècle, fixant visuellement certaines scènes – le naufrage final, en particulier, devenu un motif récurrent dans la peinture et la gravure romantiques. Le compositeur Victor Massé en tire un opéra, créé à Paris en 1876. Preuve, s'il en fallait une, que l'histoire dépasse largement le texte d'origine. Plusieurs adaptations cinématographiques suivront au XXe siècle, dont une version française tournée en 1934.

Un huis clos insulaire, une innocence originelle, une fin tragique : la structure même du récit a traversé les modes littéraires sans perdre sa force émotionnelle. Rousseau n'est jamais loin – son influence transparaît dans la vision que l'auteur donne de la nature et de l'éducation des deux enfants, élevés loin des conventions sociales de la métropole.

Ce que le roman raconte encore de l'île aujourd'hui

Deux siècles après sa publication, Paul et Virginie continue d'agir comme une porte d'entrée littéraire vers Maurice. Le roman ne décrit pas l'île moderne, ses hôtels, ses lagons touristiques – il a fixé autre chose : l'image durable d'un territoire à la fois isolé et intensément vivant, façonné par la mer autant que par la terre.

Pour les amateurs de littérature qui visitent l'île, suivre les traces du roman offre une lecture différente du territoire. Plus attentive à son histoire coloniale, à la mémoire qu'elle a laissée dans le paysage. Pas un simple décor de carte postale, donc – mais un texte qui a, d'une certaine manière, écrit une partie de l'identité culturelle de Maurice bien avant que le tourisme ne s'en empare.

Crédits illustration Pexels CC 0

 

 
 
 
 
 

Par Publicommuniqué
Contact :

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Comprendre le hasard : les livres qui expliquent les probabilités et les risques

Découvrez des livres essentiels pour comprendre les probabilités, le hasard, le risque et le rôle de la chance dans les décisions. Apprenez à mieux décider face à l’incertitude.

 

24/06/2026, 11:39

ActuaLitté

Entretien automobile : utilisez les manuels techniques pour éviter les erreurs de référence

Acheter une pièce automobile en ligne est devenu un geste banal. Quelques clics suffisent pour commander des plaquettes de frein, un filtre à huile ou une batterie. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache une réalité plus complexe : identifier la bonne référence demeure souvent le principal défi pour les automobilistes.

19/06/2026, 13:20

ActuaLitté

Benjamin Graham, Peter Lynch, Morgan Housel : trois livres pour comprendre les marchés

Les marchés financiers fascinent depuis longtemps les écrivains, les économistes et les journalistes. Bien avant l’apparition des applications de trading, les livres tentaient déjà d’expliquer les mécanismes de la spéculation, les ressorts psychologiques des investisseurs et les risques liés à la recherche du profit.

 

17/06/2026, 17:58

ActuaLitté

Comme un bon roman, l’entretien auto se lit à l’avance : tout ce que vous ignorez sur le remplacement des amortisseurs

Un récit bien construit sème ses indices longtemps avant le dénouement. Une voiture procède de la même manière : elle parle, elle prévient, elle laisse des traces, mais encore faut-il savoir les lire. 

16/06/2026, 08:17

ActuaLitté

Pass culture : le cinéma passe juste devant le livre, début 2026

Cinq ans après son lancement, le dispositif gouvernemental connaît un virage historique. Après avoir représenté une locomotive pour la lecture, notamment de mangas, un genre encore récemment adoubé par le chancelier de l’Institut de France Xavier Darcos, le Pass Culture voit en 2026 le cinéma s'imposer comme le premier secteur de dépenses.

10/06/2026, 09:15

ActuaLitté

Real Madrid ou Manchester City : deux empires du football racontés par les livres

Le Real Madrid et Manchester City dominent depuis plusieurs saisons les discussions autour du football européen. Mais derrière les trophées, les statistiques et les débats tactiques, une autre littérature s’est développée : celle des livres consacrés à ces deux géants du football contemporain. Biographies, enquêtes, récits historiques ou analyses tactiques racontent aujourd’hui deux visions très différentes de la domination européenne.

30/05/2026, 08:45

ActuaLitté

Lecture d’été : pourquoi les Français redécouvrent le plaisir de lire dehors ?

Chaque été, les mêmes images reviennent : un roman glissé dans un sac de plage, une liseuse posée sur une table de terrasse, un essai commencé au bord d’une piscine puis terminé dans un jardin à l’ombre. Mais derrière cette carte postale familière, une évolution plus profonde se dessine : les Français renouent avec une lecture plus lente, plus physique, plus liée aux espaces extérieurs. Parcs, plages, balcons, jardins publics ou terrasses deviennent à nouveau des lieux de lecture à part entière.

25/05/2026, 17:12

ActuaLitté

Permis de conduire : les ouvrages indispensables pour bien se préparer

Passer le permis de conduire ne se résume plus à apprendre des manœuvres ou à réciter le Code de la route. Pour beaucoup de candidats, notamment les plus jeunes, la préparation passe désormais aussi par des livres, des récits et des ouvrages pratiques qui permettent de comprendre la conduite autrement. Entre guides pédagogiques, histoire de l’automobile et nouvelles méthodes d’apprentissage, l’édition accompagne l’évolution du permis en France.

21/05/2026, 16:50

ActuaLitté

Les meilleurs livres vétérinaires pour comprendre et mieux accompagner son animal

Comprendre nos animaux de compagnie passe autant par l’observation quotidienne que par la connaissance.

05/12/2025, 19:47

ActuaLitté

Une bibliothèque olfactive signée Novellista : quand les parfums racontent des histoires

Depuis longtemps, le parfum entretient un dialogue intime avec la littérature. Dans les romans comme dans la poésie, il agit en déclencheur de mémoire, en signe de séduction ou en marque d’identité. Un simple effluve suffit à convoquer un souvenir enfoui, à installer une atmosphère ou à révéler un trait de caractère. 

14/08/2025, 09:31

ActuaLitté

Les séminaires d'entreprise : un levier pour la transmission des savoirs culturels

Alors que le télétravail se développe très fortement depuis la Pandémie, de nombreuses entreprises mettent l'accent sur de nouvelles formes de séminaires pour arriver à fédérer leurs équipes sur des projets innovants. Il devient en effet primordial de réunir l'ensemble des collaborateurs sur des temps forts alors même que les salariés sont amenés à travailler dans des lieux très éloignés les uns des autres.

08/07/2025, 16:51

ActuaLitté

Organiser un dîner raffiné chez soi : des guides pratiques pour une table impeccable

Recevoir reste un art délicat qui, loin de s’être perdu, connaît aujourd’hui un véritable renouveau. Certaines émssions de télévision y sont sans doute pour quelque chose, et c'est tant mieux ! Dans une époque marquée par la rapidité des échanges et le règne du tout-numérique, les repas partagés à domicile doivent reprendre leur place comme temps fort de la convivialité. Quatre ouvrages, aussi différents que complémentaires, proposent des approches précises et nourries d’exemples pour accueillir avec élégance et intelligence.

24/06/2025, 09:47

ActuaLitté

Protéger et sécuriser son logement : des ouvrages pour préparer les risques estivaux

Quand arrivent les beaux jours, la légèreté prend ses quartiers dans les foyers, mais les risques liés à l’été, eux, s’invitent souvent sans prévenir. Qu’il s’agisse d’une canicule prolongée, d’une alerte cambriolage ou d’une panne électrique, certains ouvrages offrent des repères concrets pour anticiper et affronter ces désagréments. Tour d’horizon de quatre titres qui replacent la maison au cœur des préoccupations contemporaines.

 

19/06/2025, 09:13

ActuaLitté

Comment choisir des livres qui correspondent à votre style d’apprentissage ?

Le Baromètre « Les Français et la lecture » 2025 montre que seulement 56 % des Français se considèrent lecteurs réguliers, soit cinq points de moins qu’en 2023. Plus le temps passé devant les écrans augmente, plus l’habitude de lire diminue.

 

17/06/2025, 12:05

ActuaLitté

Une histoire du café à travers les livres

Le café, bien plus qu'une simple boisson, constitue un phénomène culturel et historique qui a marqué les sociétés à travers les siècles. Des ouvrages captivants retracent cette épopée, révélant les multiples facettes de cette boisson emblématique. Voici quatre livres qui offrent une plongée fascinante dans l'univers du café.

13/06/2025, 14:43

ActuaLitté

Saint-Pol-Roux et Théophile Briant : une amitié profondément poétique

Le « poète de la mer » et « le Magnifique » avaient sans doute tout pour être réunis dans un même ouvrage. C’est chose faite désormais dans une très belle livraison du Bulletin des Amis de Saint-Pol-Roux, pour un numéro double qui rassemble tous les documents entourant une amitié brève, tardive, mais poétiquement riche.

21/04/2025, 10:48

ActuaLitté

Comprendre le langage des fleurs : des ouvrages éclairants

Si vous ne connaissez rien aux fleurs, à leurs significations, à leurs symboliques, il est sans doute temps d’en apprendre davantage. Et, pour cela, il est sans doute opportun de se saisir de quelques bons ouvrages en la matière.

18/04/2025, 14:39

ActuaLitté

MMA : des livres qui éclairent une pratique en plein boom

Si l’on entend souvent parler de MMA, on ne sait pas toujours ce qui se cache vraiment derrière ces trois lettres. Pour en découvrir un peu plus sur ce sport qui déchaîne les foules, avec des avis très partagés, retour sur quelques livres qui éclaire une forme de lutte très particulière.

17/04/2025, 13:11

ActuaLitté

Sénégal : un pays à découvrir par les livres

Partir à la découverte du Sénégal est toujours synonyme d'un certain dépaysement, entre une nature d'une prodigieuse beauté et des villes animées et joyeuses tout autant que colorées. 

16/04/2025, 12:07

ActuaLitté

Sommeil : face aux troubles, des ouvrages pour dormir sur ses deux oreilles

Avec un rythme de vie de plus en plus soutenu et des écrans de plus en plus envahissants, il devient parfois difficile de trouver le sommeil. Pourtant, des solutions simples existent. Il suffit de les mettre en œuvre souvent pour résoudre les insomnies les plus fréquentes. 

14/04/2025, 18:39

ActuaLitté

Marseille : une ville à découvrir par les livres

Quoi de mieux que de feuilleter quelques ouvrages remarquables sur la cité phocéenne avant d’entreprendre une visite d’une des plus belles villes de l’Hexagone.

13/04/2025, 18:36

ActuaLitté

Vietnam : des guides pour faire un beau voyage

Béni par la nature, le Vietnam est véritablement un endroit incroyable à visiter, offrant une multitude de choses étonnantes à voir et à explorer. De la croisière dans le delta du Mékong à l'exploration des îles de la baie d'Halong, le pays offre une surcharge sensorielle de la meilleure façon possible.

12/04/2025, 11:00

ActuaLitté

Des ouvrages pour mieux comprendre les différentes formes de trading

Si l’on souhaite se lancer dans le trading, il ne faut pas le faire complètement à la légère. Comme dans tout investissement, un temps de formation et de réflexion est nécessaire afin d’arriver à des résultats satisfaisants sans prendre des risques démesurés au regard de sa situation patrimoniale.

04/04/2025, 12:39

ActuaLitté

Le Vampire Actif : des livres qui mordent dans la pensée

#Autrelivre2025 – À l’approche du salon L’Autre Livre, prévu du 4 au 6 avril 2025, ActuaLitté met en lumière les maisons d’édition indépendantes qui défendent des lignes éditoriales singulières. À travers une série de cartes blanches, chaque structure invitée revient sur son engagement, ses choix littéraires et la manière dont elle s’inscrit dans le paysage du livre. Les éditions Le Vampire Actif feront partie des exposants présents cette année.

29/03/2025, 11:00

ActuaLitté

Des ouvrages pour faire le point en matière de stratégie d’emailing

En matière de gestion client de la relation client (GRC), il est primordial de mettre en œuvre une stratégie claire et optimisée pour ce qui est du lien maintenu avec la communauté à travers l’établissement de newsletters plus ou moins régulière.

19/03/2025, 16:10

ActuaLitté

Québec : des livres pour partir à la découverte de lieux authentiques

La province du Québec, au Canada, attire en tout premier lieu les Français, car il n’y a pas la barrière de la langue à passer. Mais ce sont aussi des paysages majestueux qui donnent envie d’évasion. Des grands espaces qui sont à déguster sans modération.

18/03/2025, 15:50

ActuaLitté

Les frères Lehman : l’histoire d’une famille, de son ascension à sa chute

Retour sur le choc qu’a pu représenter, en septembre 2008, l’annonce de la faillite d’une banque américaine de renommée internationale et établie depuis le milieu du XIXème siècle.

17/03/2025, 19:58

ActuaLitté

Côte d’Ivoire : des livres à lire avant de partir

C’est décidé, votre prochaine destination, c’est la Côte d’Ivoire. Vous réalisez ainsi un rêve que vous poursuiviez depuis peut-être déjà des années. Mais avez-vous vraiment fait le tour de la question ? Il est peut-être encore temps de vous plonger dans quelques livres avant de poser un pied dans l’avion.

14/03/2025, 10:01

ActuaLitté

Quand l’histoire du jeu vidéo nous est contée

Avec le très grand succès que représente aujourd’hui le jeu vidéo, de nombreux ouvrages ont été publié pour revenir sur les grandes étapes d’une success story unique. Il n’y a plus d’âge pour jouer et toutes les générations se retrouvent autour des titres les plus célèbres.

10/03/2025, 19:25

ActuaLitté

Quelques lectures clés pour les managers en 2025

Découvrez les lectures essentielles pour les managers en 2025 : conseils pratiques sur la transformation numérique, leadership et gestion du changement.

06/03/2025, 10:05

ActuaLitté

Occultisme : des ouvrages qui éclairent des pratiques multiples aux inspirations variées

En termes d’arts divinatoires et de sciences occultes en général, deux camps semblent perpétuellement s’affronter : ceux qui y croient et qui n’hésite pas à y recourir, et les autres, qui font preuve, en la matière d’une certaine distance, parfois teintée d’ironie.

04/03/2025, 10:38

ActuaLitté

Des livres qui éclairent les pratiques de la méditation

Qui ne pratique pas la méditation aujourd’hui ? On peut dire qu’il ne s’agit plus d’une mode mais d’un véritable phénomène de société. Et chacun y va de ses préceptes. Revenons cependant aux sources, aux fondamentaux pour mieux comprendre tout ce qui se cache derrière l’engouement pour la méditation.

03/03/2025, 15:19

ActuaLitté

Créer un refuge paisible avec des livres : l'aménagement de votre bureau à domicile ou bibliothèque idéale

Les livres ne sont pas seulement des portes vers d'autres mondes, mais aussi des outils puissants pour transformer nos espaces de vie. Que ce soit pour se détendre après une longue journée ou pour nourrir notre créativité, la lecture offre un refuge qui nous aide à échapper au quotidien.

19/02/2025, 16:28

ActuaLitté

Comment les livres inspirent le leadership et l’innovation ?

Si l'on peut lire des ouvrages de fiction pour s'évader, il est aussi possible de rechercher à faire évoluer nos capacités à travers des ouvrages qui nous façonnent et nous aident à développer nos talents, notamment dans un cadre professionnel.

12/02/2025, 12:56

ActuaLitté

Créer des plans de maisons : des livres et des logiciels pour réaliser son projet

Réaliser une maison, c’est souvent le projet d’une vie. Il s’agit donc de se préparer de la meilleure façon qu’il soit afin de se prémunir contre toute mauvaise surprise. S’informer, en la matière, est primordial.

21/01/2025, 07:46

ActuaLitté

Des guides pour découvrir les villes européennes avec des activités gratuites

Si l’on pense souvent que voyager coûte forcément très cher, cette réalité n’est cependant pas une fatalité. Il existe un grand nombre d’activités que l’on peut faire à moindre coût, voire de façon totalement gratuite. Il faudra, bien sûr, au préalable, se rendre sur les lieux…

14/01/2025, 17:59

Top Articles

Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.