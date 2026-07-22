15 livres en lice pour le nouveau Prix Strasbourg, 55 000 € à la clé

Quinze ouvrages figurent dans les premières sélections des Prix Strasbourg 2026. Créées par Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le CIC, les Bibliothèques idéales et le Groupe EBRA, ces quatre distinctions seront remises le 29 septembre prochain, pendant le festival strasbourgeois. Leur dotation totale atteint 55.000 €.
Le 22/07/2026 à 13:33 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
22/07/2026 à 13:33
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Lancés le 17 juin 2026, les Prix Strasbourg entendent distinguer des œuvres et des auteurs capables d’éclairer leur époque, d’interroger le monde contemporain et de défendre les valeurs d’une société profondément humaniste.
Le dispositif réunit quatre récompenses : le Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales, consacré à la fiction et à l’autofiction ; le Prix Strasbourg EBRA, tourné vers les essais et les ouvrages de pensée ; le Prix Strasbourg Espoir CIC, destiné à une personnalité littéraire émergente ; et le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel, attribué à un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.
Les organisateurs viennent de dévoiler les sélections des trois premières catégories. Le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel ne fait, de son côté, l’objet d’aucune communication préalable sur les personnalités envisagées.
Le Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales récompense une œuvre de fiction ou d’autofiction pour sa capacité à faire évoluer les regards portés sur l’époque contemporaine.
Cinq titres ont été retenus :
Sofia Andrukhovych, Amadoca, Belfond
Nina Bouraoui, Championne, JC Lattès
Iris Brey, Une réponse, Les Liens qui Libèrent
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Joann Sfar, Cohen contre l’intelligence, Seuil
Le Prix Strasbourg EBRA distingue un essai ou un ouvrage de pensée susceptible d’éclairer les grands enjeux contemporains et de contribuer au débat public.
Quatre livres sont en lice :
Roman Badanine et Mikhaïl Roubine, Le Tsar en personne, Les Arènes
Marion Dubreuil, Pélicot, un procès pour l’Histoire, Futuropolis
Olivier Mannoni, La pensée piétinée. Pourquoi le fascisme écrase la culture, Héloïse d’Ormesson
Peter Sloterdijk, Le livre de l’Europe, Payot
Le Prix Strasbourg Espoir CIC a pour ambition de mettre en lumière une personnalité littéraire émergente. Il doit distinguer une voix singulière et engagée, considérée comme annonciatrice d’une œuvre à venir.
Cinq auteurs et autrices ont été sélectionnés :
Amandine Agić, D’un pays qui n’existe plus, L’Olivier
Eva Bottega, Le ciel ici déborde, Denoël
Anna Haillot, Une bête à ton tour, Les Avrils
Daria Marx, Tuer le vieux, Flammarion
Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Grasset
La quatrième distinction, le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel, récompensera un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.
Contrairement aux trois autres prix, aucune sélection ne sera communiquée en amont. L’identité des personnalités examinées par le jury reste donc inconnue.
L’ensemble des Prix Strasbourg représente une dotation totale de 55.000 €. La répartition de cette somme entre les quatre récompenses n’a pas été précisée dans les informations communiquées.
Les jurys doivent se réunir les 19 et 20 août. Leur composition associera des acteurs du monde du livre, des journalistes du Groupe EBRA, des représentants des différents partenaires ainsi que des étudiants européens, invités à incarner une nouvelle génération de lecteurs et de jurés.
Les lauréats seront proclamés le mardi 25 août à 11 heures, lors d’une conférence de presse organisée à la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel, à Strasbourg.
La cérémonie de remise des prix se tiendra ensuite le mardi 29 septembre à 18 h 30, à Saint-Guillaume, toujours à Strasbourg. Elle réunira les lauréats et les partenaires dans le cadre du festival des Bibliothèques idéales.
Liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Nina Bouraoui (© Patrice Normand, JC Lattès)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 05/03/2026
544 pages
Belfond
24,00 €
Paru le 19/08/2026
360 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 19/08/2026
224 pages
Liens qui libèrent (Les)
16,00 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 04/09/2026
184 pages
Seuil
26,00 €
Paru le 17/09/2026
Editions Les Arènes
24,90 €
Paru le 07/10/2026
Futuropolis Gallisol Editions
25,00 €
Paru le 08/10/2026
224 pages
Héloïse d'Ormesson
16,00 €
Paru le 11/03/2026
314 pages
Payot
24,00 €
Paru le 21/08/2026
160 pages
Editions de l'Olivier
18,50 €
Paru le 26/08/2026
288 pages
Editions Denoël
20,00 €
Paru le 20/08/2026
180 pages
Les Avrils
21,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
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