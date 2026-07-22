15 livres en lice pour le nouveau Prix Strasbourg, 55 000 € à la clé

Lancés le 17 juin 2026, les Prix Strasbourg entendent distinguer des œuvres et des auteurs capables d’éclairer leur époque, d’interroger le monde contemporain et de défendre les valeurs d’une société profondément humaniste.

Le dispositif réunit quatre récompenses : le Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales, consacré à la fiction et à l’autofiction ; le Prix Strasbourg EBRA, tourné vers les essais et les ouvrages de pensée ; le Prix Strasbourg Espoir CIC, destiné à une personnalité littéraire émergente ; et le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel, attribué à un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Les organisateurs viennent de dévoiler les sélections des trois premières catégories. Le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel ne fait, de son côté, l’objet d’aucune communication préalable sur les personnalités envisagées.

Cinq œuvres de fiction pour changer les regards

Le Prix Strasbourg Bibliothèques Idéales récompense une œuvre de fiction ou d’autofiction pour sa capacité à faire évoluer les regards portés sur l’époque contemporaine.

Cinq titres ont été retenus :

Sofia Andrukhovych, Amadoca, Belfond

Nina Bouraoui, Championne, JC Lattès

Iris Brey, Une réponse, Les Liens qui Libèrent

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Joann Sfar, Cohen contre l’intelligence, Seuil

Quatre essais sur les enjeux contemporains

Le Prix Strasbourg EBRA distingue un essai ou un ouvrage de pensée susceptible d’éclairer les grands enjeux contemporains et de contribuer au débat public.

Quatre livres sont en lice :

Roman Badanine et Mikhaïl Roubine, Le Tsar en personne, Les Arènes

Marion Dubreuil, Pélicot, un procès pour l’Histoire, Futuropolis

Olivier Mannoni, La pensée piétinée. Pourquoi le fascisme écrase la culture, Héloïse d’Ormesson

Peter Sloterdijk, Le livre de l’Europe, Payot

Cinq voix pour le Prix Espoir CIC

Le Prix Strasbourg Espoir CIC a pour ambition de mettre en lumière une personnalité littéraire émergente. Il doit distinguer une voix singulière et engagée, considérée comme annonciatrice d’une œuvre à venir.

Cinq auteurs et autrices ont été sélectionnés :

Amandine Agić, D’un pays qui n’existe plus, L’Olivier

Eva Bottega, Le ciel ici déborde, Denoël

Anna Haillot, Une bête à ton tour, Les Avrils

Daria Marx, Tuer le vieux, Flammarion

Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, Grasset

Un Grand Prix sans sélection annoncée

La quatrième distinction, le Grand Prix Strasbourg Crédit Mutuel, récompensera un auteur ou une autrice pour l’ensemble de son œuvre.

Contrairement aux trois autres prix, aucune sélection ne sera communiquée en amont. L’identité des personnalités examinées par le jury reste donc inconnue.

L’ensemble des Prix Strasbourg représente une dotation totale de 55.000 €. La répartition de cette somme entre les quatre récompenses n’a pas été précisée dans les informations communiquées.

Des jurys réunis en août

Les jurys doivent se réunir les 19 et 20 août. Leur composition associera des acteurs du monde du livre, des journalistes du Groupe EBRA, des représentants des différents partenaires ainsi que des étudiants européens, invités à incarner une nouvelle génération de lecteurs et de jurés.

Les lauréats seront proclamés le mardi 25 août à 11 heures, lors d’une conférence de presse organisée à la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel, à Strasbourg.

La cérémonie de remise des prix se tiendra ensuite le mardi 29 septembre à 18 h 30, à Saint-Guillaume, toujours à Strasbourg. Elle réunira les lauréats et les partenaires dans le cadre du festival des Bibliothèques idéales.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Nina Bouraoui (© Patrice Normand, JC Lattès)

Par Hocine Bouhadjera

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