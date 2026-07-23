Gus, le T-Rex à 50 millions de dollars : où s’arrêtent les limites de la propriété privée ?

Des livres à l'actualité... est une nouvelle rubrique produite par ActuaLitté en partenariat avec les éditions Actes Sud.

Avec ses 11,5 mètres de long, son crâne remarquablement conservé et environ 61% de son squelette, « Gus » est devenu le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu. La Society of Vertebrate Paleontology demande désormais à l’acheteur anonyme de donner le T-Rex à un musée afin qu’il demeure accessible aux chercheurs et aux futures générations.

L’histoire semble tout droit sortie de l’imagination de Dostoïevski. Dans Le Crocodile, un fonctionnaire est avalé vivant par un reptile exposé à Saint-Pétersbourg. Pour le sauver, il suffirait d’ouvrir l’animal. Le hic : le crocodile appartient à un entrepreneur allemand, attire les visiteurs et rapporte de l’argent.

Le sacrifier, même pour libérer un homme, reviendrait à menacer la propriété privée, l’investissement étranger et la logique économique. L’absurde ne vient pas du crocodile même, mais de la manière dont chacun réagit : l’administration hésite, le propriétaire calcule les profits, les journaux transforment l’accident en spectacle…

Même Ivan Matvéitch, coincé dans le ventre de l’animal, finit par rêver de célébrité. Tous acceptent et s’adaptent peu à peu à l’inacceptable, dès lors que celui-ci devient rentable.

D'ailleurs, le 16 juillet, AFP Factuel a justement vérifié une rumeur affirmant qu’une loi canadienne autoriserait la saisie de maisons ou de terrains au nom des droits des peuples autochtones. Sauf que non : les juristes interrogés expliquent que le texte demande en fait au gouvernement fédéral d’adapter ses lois aux principes fixés par l’ONU et de consulter davantage les communautés autochtones. Pourtant, comme dans la nouvelle, le seul mot « propriété » suffit à créer la crainte d’une dépossession et à détourner le débat.

Dostoïevski attaque aussi la transformation médiatique autour de l’événement : ici, les journaux déforment l’accident et font d’Ivan Matvéitch une véritable attraction. Les nombreuses incohérences et le caractère artificiel de la mise en scène ont révélé une fabrication destinée à exploiter la peur et à imposer un récit avant toute vérification. Comme dans Le Crocodile, ce qui compte n’est plus ce qui s’est réellement passé, mais l’interprétation que l’on parvient à faire circuler.

Fossile vendu au plus offrant, rumeur de confiscation, fausse vidéo… Les situations diffèrent, mais elles révèlent un même déplacement : les faits comptent moins que les récits construits autour d’eux. Dans Le Crocodile, Dostoïevski ne cherche pas à démontrer une théorie. Il enferme simplement un homme dans le ventre d’un animal, puis observe comment une société entière parvient à justifier l’absurde dès lors qu’il devient rentable.

La narration auditive donne toute sa force à cette mécanique : elle fait entendre les raisonnements que les personnages pensent évidents et plonge l’auditeur au cœur d’un monde où l’on finit, peu à peu, par accepter l’inacceptable.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Pierre-François Garel :

Crédits photo : Pixabay, CC

Par Samantha Trapier

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