Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

Alexis Joly est annoncé dans Le Legs de Marivaux, mis en scène par Aurélien Hamard-Padis. Les représentations commenceront le 24 septembre 2026 au Studio-Théâtre. Il jouera ensuite dans La vie est un songe de Pedro Calderón de la Barca, sous la direction de Benjamin Lazar, à partir du 11 mars 2027 dans la Salle Richelieu.

Le comédien a d’abord suivi une formation au Studio Rhinocéros et au Cours Florent. Il a intégré le Conservatoire national supérieur d’art dramatique en 2023 et en est sorti diplômé en 2026. Sa fiche d’agence mentionne notamment les enseignements d’Adama Diop, Élise Caron, Mounir Margoum, Christophe Patty et Marie-Armelle Deguy.

Avant son engagement à la Comédie-Française, Alexis Joly a joué dans plusieurs spectacles, parmi lesquels Jouer avec les fantômes, mis en scène par Anne Montfort, La Maladie de la famille M, dirigée par Lilas Chaussende, et Art de Yasmina Reza, sous la direction de Philippe Catoire. Il a aussi participé à une lecture de Cinna de Corneille organisée par la Comédie-Française au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Dirigée artistiquement par Loïc Corbery en vue d’une diffusion sur France Culture, cette lecture lui confiait les rôles d’Évandre et de Polyclète.

Deux créations pour Mounir Margoum

Mounir Margoum participera d’abord à la création de Berlin mon garçon de Marie NDiaye. Le spectacle sera mis en scène par Mariame Clément au Théâtre du Vieux-Colombier à partir du 24 février 2027. Il retrouvera ensuite Marivaux avec Les Fausses Confidences, dans une mise en scène de Christophe Honoré présentée dès le 3 juin dans la Salle Richelieu.

Né le 7 juillet 1976 à Clermont-Ferrand, Mounir Margoum appartient à la promotion 2003 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Il commence sa carrière professionnelle la même année dans Titus Andronicus de Shakespeare, mis en scène par Lukas Hemleb au Théâtre de Gennevilliers. En 2004, il joue dans Les Sacrifiées de Laurent Gaudé, sous la direction de Jean-Louis Martinelli au Théâtre Nanterre-Amandiers.

Sa collaboration avec Jean-Louis Martinelli s’est poursuivie dans plus de six spectacles. Elle comprend notamment Une virée d’Aziz Chouaki, Bérénice de Racine et Les Fiancés de Loches de Georges Feydeau. Plus récemment, le metteur en scène l’a dirigé dans Un homme sans titre, un seul-en-scène adapté d’un texte de Xavier Le Clerc.

Mounir Margoum a également travaillé avec Arthur Nauzyciel, Nicolas Stemann, Laurent Pelly, Célie Pauthe, Justine Heynemann et Christophe Rauck. Les spectacles auxquels il a participé ont notamment été présentés au Théâtre Nanterre-Amandiers, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, au Théâtre Vidy-Lausanne et dans la Cour d’honneur du palais des Papes à Avignon. Son parcours théâtral comprend des textes de Shakespeare, Racine, Feydeau, Laurent Gaudé, Aziz Chouaki et Taher Najib.

Du cinéma aux séries télévisées

Au cinéma, Mounir Margoum est apparu dans les productions internationales Détention secrète, réalisée par Gavin Hood, et Le Cinquième Pouvoir de Bill Condon. Il a aussi joué dans Trois mondes de Catherine Corsini, L’Ombre des femmes de Philippe Garrel, Les Cowboys de Thomas Bidegain et Divines de Houda Benyamina.

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Dans Par accident de Camille Fontaine, sorti en 2015, il tient le premier rôle masculin aux côtés de Hafsia Herzi et d’Émilie Dequenne. Cette interprétation lui a valu un prix du public au Festival Jean-Carmet de Moulins. À la télévision, il a notamment incarné Qoussaï Hussein dans la série britannique House of Saddam et joué dans Trepalium, Balthazar et Ouija, un été meurtrier.

Mounir Margoum a par ailleurs réalisé deux courts métrages : Hollywood Inch’Allah en 2008 et R. et Juliette en 2009, dont il a également signé le scénario et le montage. Enseignant au Conservatoire, il a compté Alexis Joly parmi ses élèves avant leur engagement dans la même troupe, rappelle Sceneweb.

Crédits photos : La comédie française - Arthur Weidmann, Travail personnel - CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

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