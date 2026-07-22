Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Au milieu de la forêt d’Orléans, le prix entend offrir une ressource rarement accordée aux artistes militants : du temps. Pas d’œuvre à produire ni de restitution artistique imposée : seul un retour d’expérience, sous une forme libre, sera demandé. Jusqu’à 10 membres du collectif lauréat pourront séjourner trois jours et deux nuits au domaine Parenthèse, à Chambon-la-Forêt.

L’hébergement et les repas seront pris en charge, ainsi que les déplacements dans la limite de 1500 €. Des espaces seront mis à disposition pour travailler, réfléchir à la stratégie du groupe ou, simplement, se soustraire aux urgences quotidiennes. Les organisateurs présentent cette immersion comme un « temps protégé », destiné à renforcer la cohésion du collectif et à offrir un répit face aux risques d’épuisement militant.

Une proposition qui a immédiatement parlé à Cy, graphiste, illustratrice et autrice de bande dessinée, choisie comme marraine de cette première édition. Elle confie à ActuaLitté : « Pour être au contact de personnes bénévoles et militantes, et en étant moi-même une, je ne connais que trop bien le coût en énergie, en santé mentale et physique, d’un investissement pour le collectif. Le Prix SAIF est l’un des rares - le seul, peut-être - qui offre à un collectif une bulle de respiration. Il ne récompense pas seulement l’action, mais aussi l’investissement intrinsèque pour une cause et les humains qui luttent ensemble. »

Récompenser une action, mais aussi celles et ceux qui la portent

Créé par la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe, en partenariat avec l’association Ce qui nous lie, le prix s’adresse aux collectifs d’artistes-auteur·ices qui placent la création au service de l’intérêt général. Les candidatures pouvaient relever de la défense des droits, de la justice sociale, de la lutte contre les discriminations, de l’écologie ou de la protection des biens communs.

La récompense vise ainsi les groupes qui utilisent l’art comme outil d’action, de transmission, de résistance ou de transformation sociale. Elle doit être remise le 13 septembre 2026, lors de la première édition du festival littéraire et artistique Les Muses.

Le choix d’un prix collectif correspond à l’histoire même de la SAIF. Fondée en 1999 par des artistes désireux de défendre ensemble leurs droits, la société de gestion collective représente près de 9000 architectes, photographes, graphistes, illustrateur·ices, plasticien·nes, designer·euses et autres créateurs des arts visuels (8657 sociétaires au 31 décembre 2025). Elle perçoit et répartit notamment les droits issus de la copie privée, de la reprographie, du prêt en bibliothèque ou de la diffusion des œuvres.

Pour Cy, le « faire ensemble » ne constitue ni un supplément d’âme ni un simple thème de discours. Il est à l’origine des droits dont bénéficient aujourd’hui les créateurs. « Toutes les avancées - et je ne parle pas seulement des artistes-auteur·ices - sont l’œuvre d’une lutte commune. Je bénéficie actuellement d’un héritage collectif pour nos droits, de centaines de personnes qui ont œuvré ensemble pour le bien commun. Mon militantisme prend racine dans cet état des lieux : redonner, préserver et avancer. »

Cette conviction traverse également ses bandes dessinées. « C’est une thématique très transversale dans mes ouvrages : seul·e, on va certes plus vite ; ensemble, on va plus loin. »

« Sans le collectif, pas de Sécurité sociale »

Ce nouveau prix apparaît dans un contexte où les créateurs restent confrontés à une forte précarité et à des protections sociales incomplètes. Les constats repris en 2025 par la SAIF à l’issue d’une mission parlementaire indiquaient que 43 % des artistes-auteur·ices vivaient sous le seuil de pauvreté, tandis que 3,4 % d’entre eux concentraient 48 % des revenus artistiques. La société d’auteurs soutient notamment la mise en place d’une continuité de revenus et l’accès des créateurs à l’assurance chômage.

À ces inégalités s’ajoute le dossier de l’Agessa. Pendant plusieurs décennies, des artistes-auteurs qui pensaient cotiser pour leur retraite n’ont pas acquis les droits correspondants, faute de prélèvement de leurs cotisations vieillesse. Environ 190.000 créateurs pourraient être concernés, selon les estimations régulièrement citées dans ce dossier.

Cy replace le prix dans cette histoire des mobilisations professionnelles : « Nous n’avons pas le choix : il faut lutter activement pour la préservation et l’avancée de nos droits. Cette lutte n’est pas unilatérale ; il y a plein de manières de résister ensemble, en rejoignant des associations ou des syndicats, ou en aidant à son niveau par la pédagogie, les dons, etc. »

Et d'être formelle : « Sans le collectif, pas de Sécurité sociale, pas d’avancées du droit du travail, pas d’aides… Et, dernièrement, chez les artistes-auteur·ices, pas de lutte pour faire reconnaître le scandale de l’Agessa et accéder à la continuité des revenus. »

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Le collectif intervient aussi en amont des revendications, au cœur même du travail artistique. Les discussions entre pairs, la circulation des références et la confrontation des pratiques permettent, selon l'autrice, de déplacer les habitudes individuelles. « Sans le collectif, on ne fait pas émerger de nouvelles idées. C’est en dialoguant, en partageant avec mes collègues et mes ami·es, en m’abreuvant du travail d’autrui, que j’ai ouvert de nouvelles portes créatives. »

« L’art est un soft power incroyablement puissant »

Autrice du Vrai Sexe de la vraie vie, de Radium Girls et, avec Marc Dubuisson, de la série Ana et l’Entremonde, Cy développe un travail dans lequel les enjeux sociaux, les rapports de pouvoir et les formes d’émancipation occupent une place récurrente. Formée au graphisme, elle a travaillé comme directrice artistique avant de se consacrer à ses projets d’illustration et de bande dessinée.

Dans Radium Girls, elle raconte le destin des ouvrières américaines empoisonnées dans les années 1920 par la peinture au radium utilisée dans l’industrie horlogère. Au-delà de la catastrophe sanitaire, le récit met en scène leur amitié et leur mobilisation commune face à leur employeur.

Pour Cy, toute création s’inscrit nécessairement dans une organisation du monde, même lorsqu’elle ne se revendique pas militante. « Créer, c’est politique. Et quand un artiste clame que son œuvre n’est pas politique, c’est un positionnement politique. A contrario, toutes les œuvres ne sont pas forcément engagées : il y a une distinction intrinsèque. »

Elle constate : « L’art est un soft power incroyablement puissant. Nous sommes des créateurs et créatrices d’images, de textes et de sens. Quand on mélange l’art à l’engagement militant, le résultat n’en est que décuplé. »

L’engagement peut être placé au centre du récit, ou apparaître de manière moins frontale. « Personnellement, mes engagements et mes valeurs perfusent mon travail, que ce soit au premier plan avec ma bande dessinée Radium Girls, ou en arrière-plan avec Ana et l’Entremonde, à travers les thèmes abordés en toile de fond. Dans mon travail, l’un ne fonctionne plus sans l’autre. »

Un prix remis au milieu de la forêt

La remise du prix se déroulera pendant Les Muses, un nouveau festival consacré à la littérature, à la bande dessinée, à l’illustration et aux arts graphiques. Organisée à Chambon-la-Forêt, dans le Loiret, cette première édition revendique une implantation rurale et la volonté de rapprocher les artistes de publics éloignés des grandes métropoles culturelles.

Le domaine Parenthèse s’étend sur cinq hectares au cœur de la forêt d’Orléans. Ses 22 petites maisons ont été personnalisées par différents artistes-auteur·ices, parmi lesquels Cy, Mona Chollet, Benoît Peeters, Salomé Saqué ou Mathou. Depuis son ouverture en 2021, le lieu a accueilli plus de 70 retraites créatives et résidences.

Pour Cy, cet environnement n’est pas un simple décor. Elle connaît personnellement Samantha Bailly et Antoine Fesson, qui portent le projet Parenthèse, et y a elle-même travaillé à plusieurs reprises. « Depuis des années, ils s’appliquent, à travers cette initiative, à créer un havre de paix créatif au cœur de la forêt de Chambon. Samantha est une amie de longue date et j’ai vu chaque étape de ce projet, qui prend toujours plus d’ampleur. »

Elle y a séjourné de nombreuses fois, « pour les aider, pour mener des retraites créatives » ou pour se « ressourcer ». « J’y ai écrit nombre de pages de scénario et réalisé une quantité conséquente de croquis, dans cette forêt hors du temps. Le festival Les Muses est un nouveau maillon de cette chaîne d’ébullition créative. »

Le programme du 13 septembre doit mêler rencontres, tables rondes, ateliers, lectures dessinées, dédicaces et marché d’artisans. Plus d’une dizaine d’invité·es sont annoncés, parmi lesquels Mona Chollet, Salomé Saqué, Benoît Peeters, Samantha Bailly, Julien Neel ou Boulet.

Sortir de l’entre-soi

Interrogée sur le collectif idéal à récompenser, Cy ne trace pas de profil précis, mais fait émerger une exigence essentielle : « Qu’il soit aussi tourné vers les autres. Il ne faut pas avoir la sensation qu’il privilégie uniquement un entre-soi. Le bien commun doit être commun à tous et toutes. »

En ne demandant ni résultat immédiat ni nouvelle production, le Prix La SAIF x Ce qui nous lie déplace la définition habituelle d’une récompense artistique. Il distingue moins une œuvre achevée qu’une manière de s’organiser, de transmettre et de durer.

La création y est envisagée comme une force collective, mais le repos aussi. Une façon de rappeler que les luttes ont besoin de dessins, de textes et d’images - autant que de temps pour celles et ceux qui les portent.

Crédit Photo : Cy (© Lisa Miquet)

Par Hocine Bouhadjera

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