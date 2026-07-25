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Frère Jacques, Meunier tu dors : quand dormir devient une faute professionnelle

Un jeune parent finit toujours par découvrir qu’une chanson peut être répétée sans limitation légale. Trois syllabes suffisent pour transformer le foyer en résidence artistique. Après Il était un petit navire, ma progéniture a logiquement partagé les déboires de Frère Jacques et Meunier, tu dors. Deux œuvres courtes, mais répétitives. Et répétées. Encore. Et encore. Jusqu'à se souhaiter des crises de narcolepsie...

Le 25/07/2026 à 08:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

25/07/2026 à 08:30

Nicolas Gary

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Depuis, un moine et un meunier se relaient dans mon crâne comme les deux membres d’une équipe de nuit que personne n’a recrutée. Tous deux somnolent. Tous deux sont dénoncés. Tous deux subissent une campagne musicale destinée à leur rappeler que le repos constitue une défaillance morale.

À force, on aurait presque envie de devenir insomniaque, de leur sonner les cloches toute la journée et d’étudier le potentiel des ailes du moulin comme machine à découper.

Frère Jacques, dormez-vous?

« Frère Jacques, dormez-vous ? » La question est purement rhétorique. Si Jacques répond, il ne dormait pas. S’il dort, il ne peut pas répondre. C’est l’équivalent monastique d’un appel téléphonique destiné à vérifier si quelqu’un refuse de décrocher : l’interrogatoire établit sa culpabilité quelle que soit sa réaction.

Le titre de « frère » ne laisse guère de place au doute : Jacques est un religieux. Et la chanson ne lui demande pas d’effectuer une livraison ou de réparer la toiture. Elle exige : « Sonnez les matines. » Le CNRTL définit celles-ci comme la première partie de l’office divin, dite au point du jour, voire au milieu de la nuit.

Jacques dort donc à l’heure d’un office auquel sa communauté doit se rendre. Reconnaissons-le : le dossier est accablant. Il est moine, les matines relèvent de l’usage monastique et quelqu’un doit bien sonner la cloche. Jacques n’est pas innocent. Mais ses collègues non plus.

Le réveil comme spectacle choral

La méthode mérite attention. Jacques a manifestement manqué son réveil. On pourrait le secouer, puis sonner les cloches pendant qu’il remet ses sandales et prépare une explication recevable devant l’abbé.

Mais non. On chante. Mieux : on chante en canon.

C'est d'ailleurs le propre de certaines comptines, qui se chantent volontiers en canon. Plusieurs voix entreront successivement dans la danse pour demander à Jacques s’il dort. À peine l’une prononce-t-elle son nom qu’une autre reprend l’interrogation accusatrice. Jacques ne reçoit pas un réveil, mais des notifications en rafale émises par des religieux sans téléphone. Ce n’est plus un réveil, c’est une commission d’enquête polyphonique. 

Dans l’exécution en canon, la communauté dispose ainsi de plusieurs voix éveillées et mélodiquement coordonnées. Mais aucune ne paraît disposée à rejoindre le clocher. C’est une brigade de pompiers qui reproduirait la sirène à la bouche devant la caserne en attendant que l’incendie se sente concerné.

À LIRE - La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

L’onomatopée finale achève le travail. Les frères imitent la cloche que, dans le récit du moins, personne ne semble pressé d’actionner : assez d’énergie pour reproduire son bruit, pas pour tirer sur une corde. La passivité devient performance artistique.

Du clocher au moulin

Le cas de Meunier paraît différent. Nous quittons le monastère pour le secteur productif. D’un côté, une machine sonore refuse de démarrer. De l’autre, une machine mécanique menace de s’emballer. Dans les deux cas, la communauté localise immédiatement le problème dans un homme couché. La technologie change ; le coupable conserve son oreiller.

« Meunier tu dors, ton moulin, ton moulin va trop vite: Meunier tu dors, ton moulin, ton moulin va trop fort. » Ici encore, le diagnostic précède l’enquête : le moulin va trop vite parce que le meunier dort.

Surtout, quelqu’un voit que le moulin va trop vite. Ce témoin est présent, comprend le danger, trouve le temps de composer un refrain et ne fait rien. C’est un passager qui constaterait que le train n’a plus de freins, puis rédigerait un message publicitaire pour la compagnie avant d’en informer le conducteur.

Le moulin va trop vite, chantons plus fort

Un moulin n’est pas un mobile décoratif. Ses ailes entraînent les meules : la Plateforme ouverte du patrimoine du ministère de la Culture décrit une roue dentée mettant en mouvement un arbre, puis les meules par d’autres engrenages. C’est un robot ménager à l’échelle du cadastre, auquel personne n’a jugé utile d’ajouter le bouton « arrêt » dans la chanson.

Autrement dit, lorsque les ailes accélèrent, toute une chaîne mécanique participe à la fête. Sur certains sites étudiés par l’Inventaire général, les ailes tournaient si près du sol qu’une porte du moulin devenait inaccessible selon la direction du vent.

Nous ne sommes donc pas devant un ventilateur un peu enthousiaste.

Nous sommes devant de grandes structures lancées en rotation près d’un bâtiment rempli d’engrenages, de bois et de farine. L’INRS rappelle que les poussières combustibles, dont la farine, peuvent former avec l’air des nuages explosifs. Cela ne signifie pas qu’un moulin explose dès que ses ailes accélèrent. Mais puisque la comptine pratique l’alerte sans nuance, rendons-lui la politesse.

Cette périlleuse situation appellerait logiquement diverses mesures :

1. réveiller immédiatement le meunier ;

2. tenter de ralentir ou d’arrêter le mécanisme ;

3. éloigner les personnes présentes pour sécuriser la zone ;

4. prévenir les secours disponibles ;

5. chanter deux fois que le moulin va trop vite, puis deux fois qu’il va trop fort.

La tradition pleine de bon sens retient naturellement la cinquième option. Le bâtiment menace de devenir une centrifugeuse à céréales, mais le témoin respecte la métrique. Le moulin peut perdre une aile ; le refrain, jamais un pied. La sécurité, elle, attendra la fin du couplet.

La chanson ne dit ni « Réveille-toi » ni « Arrête ton moulin ». Elle répète son constat jusqu’à ce que la responsabilité paraisse transférée. Nous reconnaissons là une forme ancienne de courrier électronique professionnel : « Bonjour, sauf erreur de notre part, ton moulin va trop vite. Merci de faire le nécessaire. Bien cordialement. »

L’émetteur a signalé le problème. Si l’édifice explose, chacun confirmera qu’une alerte a été chantée. La boîte noire contiendra deux couplets parfaitement audibles et toute la maternelle française témoignera contre le meunier. Quand une infrastructure s’emballe, la faute revient toujours à celui qui a fermé les yeux le dernier.

Le grand complot contre la sieste

Frère Jacques et Meunier, tu dors exposent donc une doctrine contre-productive. Dans la première, une cloche ne sonne pas. Dans la seconde, une machine tourne trop vite. L’une ne produit pas assez de bruit, l’autre beaucoup trop. Quelqu’un dort et cette liberté d'un petit somme doit cesser.

Le sommeil devient la variable d’ajustement universelle. Les cloches sont silencieuses ? Jacques dort. Le moulin s’emballe ? Le meunier dort. Dans cette justice, l’oreiller vaut aveu et la couverture constitue une circonstance aggravante.

Les deux chansons enseignent une règle simple : face à une défaillance collective, désigner celui qui se repose. Cette masse inerte ne peut pas se défendre avant le troisième couplet. C’est probablement la cause, sinon une diversion convenable.

Ding, daing, dong, le moulin va trop fort

Ma progéniture, pour qui la sieste n'est pas toujours associée à un moment paisible, ne perçoit rien de cette violence sociale. Elle savoure avec gourmandise le « ding, daing, dong », mime les ailes et exige que je chante plus vite, puis plus fort, cumulant les fonctions d’abbé, d’inspecteur des moulins et de responsable des essais en soufflerie.

Je m’exécute : la paternité consiste aussi à encourager son propre harcèlement sonore avec une voix enjouée.

Mais je maintiens mes conclusions. Frère Jacques raconte bien la défaillance d’un moine sommé de sonner un office conforme à l’usage. C’est aussi le récit de frères qui transforment un retard liturgique en humiliation musicale, alors que n'importe lequel d'entre eux pourrait déjà tirer sur la corde.

Meunier, tu dors est un rapport d’incident rédigé par des témoins qui ont choisi la rime plutôt que l’arrêt d’urgence. Facile. Ensemble, elles forment le premier manuel de gestion de crise par privation de sommeil. Une cloche attend, un moulin s’emballe et ceux qui chantent ne prennent jamais la place de ceux qui dorment.

Mon enfant finira par se lasser, d'ailleurs elle a déjà découvert cette souris que des apprentis scientifiques et accessoirement grands malades plongent dans l’huile, puis dans l’eau, et nous ouvrirons un nouveau dossier.

En attendant, Jacques peut bien dormir et Meunier aussi. J’ai caché les cloches, en attendant Pâques, et coupé le ventilateur.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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