Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Le 30 juin dernier, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez signait un arrêté, publié quelques jours plus tard au Journal officiel, afin d'interdire la diffusion aux mineurs d'une Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte, un livre négationniste commercialisé en France par les Éditions des Tuileries, société éditrice de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol.

L'ouvrage, proposé au prix de 92 €, déroule, en « 700 pages, 590 entrées, 353 illustrations », « une vision sans censure ni contrainte de toutes les preuves pertinentes qui soutiennent le récit orthodoxe de l’Holocauste : les vraies, les fausses et les mensongères ». L'entreprise d'extermination du peuple juif y est qualifiée, dans la présentation du livre, de « plus grande campagne de propagande que l’humanité ait jamais connue ».

L'interdiction de diffusion auprès des mineurs se justifiait, pour le ministère, par certains passages de l'ouvrage, l'un d'entre eux déplorant que « les élèves de nombreux pays sont contraints d'apprendre le récit orthodoxe de l'Holocauste sans encouragement à l'esprit critique ». Pour la Place Beauvau, il semblait bien « que l'encyclopédie vise expressément, au-delà du public d'adulte, un public jeune, invité à remettre en question la Shoah, ses manifestations et ses conséquences ».

Sollicité, le ministère nous précise que l'arrêté exploite « l'ensemble des réponses administratives offertes par la loi du 16 juillet 1949, et plus précisément par son article 14 ». Outre l'interdiction aux mineurs, il prohibe par ailleurs « l'exposition de cette publication à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elle de la publicité par la voie d'affiches et interdit d'effectuer, en faveur de cette publication, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées ».

Au moment de la publication de cet article, nous avons pu constater que l'Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte avait disparu du site de Rivarol, qui la proposait auparavant.

La première page du moteur de recherche Google affiche toutefois plusieurs liens d'achat, notamment sur la plateforme britannique Bookshop.org, sur la version belge de la plateforme Amazon (avec un prix à 126 €) et bien sûr sur la boutique de l'Academic Research Media, Review Education Group (ARMREG), une structure négationniste britannique fondée en 2023 pour prendre la suite de Castle Hill Publishers, maison d'édition créée par Germar Rudolf, auteur et éditeur négationniste allemand — qui n'est autre que l'instigateur de cette Encyclopédie de l'Holocauste.

Des faits signalés à la justice

Le ministère de l'Intérieur nous indique que, parallèlement aux mesures liées à la loi du 16 juillet 1949, Laurent Nuñez « a signalé ces faits, susceptibles de recevoir la qualification pénale de contestation de l'existence de crime contre l'humanité, à Madame la procureure de la République de Paris ».

La Place Beauvau précise que les auteurs du livre « ne sont pas connus », mais évoque une interview du négationniste français multi-condamné Vincent Reynouard, pour Rivarol, dans laquelle « ce dernier expliquait que les noms des auteurs n'avaient pas été rendus publics mais qu'il pouvait supposer qu'il s'agissait de plusieurs révisionnistes britanniques ».

D'après le site d'ARMREG, Germar Rudolf serait bien à l'origine de cette publication, dont l'édition française et la traduction auraient été, selon nos informations, supervisées par l'organisation américaine Committee for Open Debate on the Holocaust (Comité pour un débat ouvert sur l’Holocauste, Codoh) et Vincent Reynouard lui-même.

Interrogé sur les actions entreprises vis-à-vis des Éditions des Tuileries, le ministère de l'Intérieur indique que « l'autorité judiciaire est saisie des faits et il lui appartient de déterminer les personnes responsables ».

Concernant la production littéraire de Vincent Reynouard lui-même, dont la prose est aussi promue par Rivarol, Beauvau remarque que « les ouvrages actuellement en vente de M. Reynouard ont tous été publiés il y a maintenant plus d'un an. Aucun d'entre eux ne peut donc faire l'objet d'une interdiction de vente aux mineurs. Seul un futur ouvrage dont le contenu entrerait dans le champ d'application de la loi de 1949 pourrait faire l'objet d'un arrêté d'interdiction de vente aux mineurs. »

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Sollicité au sujet de la diffusion parfois très libre de textes à caractère haineux, le ministère de l'Intérieur assure être « engagé dans la lutte contre les écrits négationnistes, révisionnistes, antisémites et racistes », par des arrêtés d'interdiction et le signalement des « faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à l'autorité judiciaire ».

Rappelons qu'un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, présenté le 9 juillet dernier en Conseil des ministres, pourrait renforcer l'arsenal législatif pour lutter contre les écrits négationnistes.

Photographie : Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, aux côtés de la secrétaire d'État britannique à l'Intérieur, Shabana Mahmood, à Dunkerque, le 23 avril 2026 (UK Government, CC BY NC ND 4.0)

Par Antoine Oury

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