États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les revenus recensés dans l’ensemble des catégories suivies par l’Association of American Publishers atteignent 931,1 millions de dollars en mai 2026. Depuis janvier, leur montant cumulé s’établit à 4,7 milliards de dollars, en hausse de 2,6 % par rapport aux cinq premiers mois de 2025.

Le segment Trade, qui rassemble les livres destinés au grand public, représente 799,5 millions de dollars sur le mois, soit une progression de 7,6 %. Sur cinq mois, son activité atteint 3,8 milliards, en augmentation de 2,3 %.

Le broché prend l’avantage

Parmi les formats imprimés, le broché réalise la meilleure performance en valeur. Ses recettes augmentent de 10,4 %, à 290,8 millions de dollars, devant le relié, en hausse de 7,4 %, à 281,5 millions.

Les reliures spéciales progressent plus rapidement encore, de 25 %, mais demeurent un marché beaucoup plus restreint, avec 18,9 millions de dollars. À l’opposé, le mass market paperback, format économique de grande diffusion propre au marché américain, chute de 73,8 %, à 2,5 millions.

Les résultats cumulés confirment l’écart entre le broché et le relié. Depuis janvier, le premier gagne 6,6 %, à 1,4 milliard de dollars, tandis que le second recule de 3,2 %, à 1,3 milliard. Les reliures spéciales affichent une croissance de 26,1 %, à 94,6 millions, quand le mass market perd 75,6 %, pour tomber à 10,1 millions.

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La bonne tenue du mois de mai ne suffit donc pas à effacer le recul enregistré par le relié depuis le début de l’année. Elle prolonge en revanche la progression du broché déjà observée dans le StatShot d’avril 2026, lorsque ses recettes avaient augmenté de 10 %.

L’audio numérique devance toujours l’ebook

Le livre audio dématérialisé poursuit sa croissance, avec 100,7 millions de dollars de recettes en mai, en hausse de 13 %. Il devance l’ebook, qui se tasse de près de 1 %, à 84,2 millions.

Depuis le début de l’année, les revenus de l’audio numérique augmentent de 14,5 %, à 500,4 millions de dollars. Ceux du livre numérique reculent au contraire de 3,5 %, à 429,7 millions. Cette divergence était déjà visible au premier trimestre, avec une croissance de 15,9 % pour l’audio et une baisse de 5 % pour l’ebook.

Le livre audio sur support physique gagne certes 16,3 % en mai, mais reste marginal, avec seulement 500.000 dollars de recettes. Son bilan depuis janvier demeure négatif : 2,2 millions de dollars, soit un recul de 6,3 %.

Les presses religieuses accélèrent

Les éditeurs spécialisés dans les ouvrages religieux totalisent 69 millions de dollars en mai, en hausse de 9,3 %. Le broché affiche la plus forte progression, de 27,8 %, à 13,8 millions, suivi par l’ebook, en augmentation de 23,5 %, à 4,4 millions.

Les livres reliés demeurent toutefois le premier format de ce segment, avec 38,8 millions de dollars, en hausse de 4,9 %. L’audio numérique gagne pour sa part 8,8 %, à 4,1 millions.

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Sur cinq mois, la croissance des presses religieuses se révèle plus modérée : leurs recettes augmentent de 0,9 %, à 351,1 millions de dollars. Le relié recule de 2,6 %, quand le broché, l’ebook et l’audio numérique progressent respectivement de 7,3 %, 3,6 % et 2,9 %.

L’éducation progresse, l’édition pro recule

Les matériels destinés à l’enseignement, du préscolaire à l’université, génèrent 88,9 millions de dollars en mai, soit 1,1 % de plus qu’un an auparavant. Leur activité cumulée atteint 672,7 millions depuis janvier, en hausse de 3,2 %. L’édition professionnelle et savante — droit, médecine, sciences, techniques ou économie — connaît une évolution inverse sur le mois. Ses recettes diminuent de 3,3 %, à 30 millions de dollars. Elles restent néanmoins en progression de 2,8 % depuis le début de l’année, à 166,6 millions.

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Par Clément Solym

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