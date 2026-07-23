Rose-Marie Lagrave défend le droit de choisir sa mort

En analysant des événements éprouvants qu’elle ou ses proches ont vécus ces dernières années, et dont chacun fait l’expérience un jour, elle repense en profondeur les enjeux de la fin de vie et du système de santé mis à mal par les politiques austéritaires. Après Se ressaisir, en guise de post-scriptum et portée par un élan vital, Rose-Marie Lagrave invite à sortir de l’angoisse fatale en inventant de nouvelles solidarités, pour rester libres et dignes, jusqu’au bout.

Mêlant descriptions et introspections, cette enquête autobiographique tente d’interpréter une succession de moments douloureux vécus par l’autrice en un temps resserré, hâtivement consignés sur des bouts de papier épars avant de lui servir de matériaux empiriques. Au gré d’une trajectoire de transfuge de classe féministe, Se ressaisir envisageait la vieillesse comme un ultime moment émancipateur.

Désormais, la dissonance entre élan vital et lâcher-prise corporel s’imprime au premier plan. Cela n’empêche pas Rose-Marie Lagrave de garder sa combativité et sa lucidité de sociologue féministe pour souligner l’indignité sociale réservée à la vieillesse et le droit de chacun‧e à décider de l’heure de sa mort et de sa façon de mourir, si la vie est devenue une insoutenable charge.

De la sociologie de la vieillesse à l’histoire et à l’anthropologie de la mort, en passant par la littérature, tout un faisceau d’approches sont mobilisées pour interroger des situations très personnelles. Cette mise en perspective questionne les assertions les plus consensuelles, qui perdurent dans les injonctions à « vieillir heureux ». Aussi ce nouvel ouvrage vise-t-il à penser par cas un enchevêtrement de faits sociaux et d’expériences vécues, au lieu d’enfermer la vieillesse et la maladie dans un soliloque angoissant avec la mort.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Rose-Marie Lagrave, née en 1944 en Normandie, est une sociologue française spécialisée dans les questions de genre et directrice d'études à l'EHESS.

Parution le 17 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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