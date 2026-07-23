Le drag la pousse à remettre son couple et son identité en jeu

Cette quête de liberté, Nour la partage également avec Kenza, Rebecca et Sol qui sont, iels aussi, à la recherche d’une façon d’habiter autrement leurs désirs et leurs corps dans un monde parfois trop étriqué.

Avec Beau comme tu changes, Joseph Kai signe un roman graphique intime et sensible sur la perte de repères, la transition et l’acceptation de soi, continuant ainsi son travail commencé avec L’Intranquille.

Les éditions Casterman vous proposent un extrait en avant-première :

Joseph Kai est un artiste et auteur dont le travail évolue à la croisée de la bande dessinée, de l’installation et de l’édition. Sa pratique mêle documentation et fiction spéculative pour explorer les thèmes de l’intimité et de la transformation, à travers de multiples strates de narration visuelle.

Membre du collectif Samandal Comics, il a publié son premier roman graphique, L’Intranquille (Restless), en 2022 aux éditions Casterman et Street Noise Books. Son travail a récemment été présenté à la Cité Internationale de la Bande Dessinée d’Angoulême, à la Galerie Anne Barrault, à l’Institut du Monde Arabe ainsi qu’au Beirut Art Center.

Parution le 26 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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