De l’âge d’or d’Axel Ganz à l’ère Bolloré : une époque s’achève

De Géo à Femme actuelle, en passant par Voici, Télé-Loisirs et Capital, Axel Ganz a profondément transformé la presse magazine française. Le journaliste et homme d’affaires allemand, fondateur de Prisma Presse - devenu Prisma Media -, est mort à l’âge de 88 ans.
Le 22/07/2026 à 12:38 par Hocine Bouhadjera
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22/07/2026 à 12:38
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L’annonce de sa disparition a été transmise à l’AFP par son épouse, son fils et sa petite-fille. Sa famille salue l’une des grandes figures de la presse française, dont la vision a durablement marqué le secteur des médias. Surnommé le « tigre de papier glacé », Axel Ganz avait lancé ou développé une vingtaine de magazines en France. Plusieurs d’entre eux se sont installés durablement dans les kiosques et dans les habitudes de lecture.
Né en 1937 à Auggen, dans le Bade-Wurtemberg, Axel Ganz commence sa carrière dans le journalisme allemand au début des années 1960. Après une première expérience dans la photographie et la presse quotidienne, notamment à la Badische Zeitung, il devient correspondant à Paris de l’hebdomadaire allemand Bunte. En 1970, il rejoint le groupe Bauer, où il prend la responsabilité de plusieurs magazines féminins.
Son installation durable en France intervient à la fin des années 1970. En 1978, le groupe allemand Gruner + Jahr lui confie la création de sa filiale française, Prisma Presse, avec un premier objectif : adapter au marché français le magazine de découverte et de grands reportages GEO. Le premier numéro français paraît l’année suivante.
Ce lancement pose les bases de ce qui deviendra l’un des principaux groupes de presse magazine du pays. Ça m’intéresse suit en 1981, puis Prima en 1982 et Femme actuelle en 1984. Prisma lance ensuite Télé-Loisirs en 1986, Voici en 1987 et le mensuel économique Capital en 1991, avant de poursuivre son développement avec des titres comme Gala, Management, Télé 2 semaines ou TV Grandes Chaînes.
Axel Ganz ne se contentait pas de transposer en France des concepts développés par la presse allemande. Il avait mis au point une méthode reposant sur des formats immédiatement identifiables, des prix accessibles, des tirages importants et une attention particulière portée aux couvertures, à la photographie et à la mise en pages.
Son ambition était de toucher un public beaucoup plus large que celui de la presse magazine traditionnelle. Les sujets devaient être pratiques, clairement hiérarchisés et immédiatement compréhensibles. Cette approche mêlait étroitement travail éditorial, études de lectorat et marketing. Des formules étaient testées avant leur lancement afin de mesurer leur capacité à répondre aux attentes du public.
Cette méthode lui valut autant d’admiration que de critiques. Certains professionnels lui reprochaient une vision industrielle de la presse et des contenus parfois très formatés. Mais les succès commerciaux furent considérables. Lancé avec un tirage supérieur à 800.000 exemplaires, Femme actuelle s’imposa rapidement dans la presse féminine. Prima devint l’un des principaux mensuels de son secteur.
Avec Capital, Axel Ganz applique cette mécanique à un domaine réputé plus austère. Le mensuel entend raconter les entreprises, l’économie et la consommation avec une écriture accessible, des classements, des enquêtes et une mise en scène visuelle éloignée des publications spécialisées. Axel Ganz affirmait que le titre avait atteint une diffusion de 420.000 exemplaires, qu’il présentait comme un record européen pour un magazine économique.
La force du modèle Prisma reposait aussi sur la multiplication de marques spécialisées, chacune associée à un usage précis : l’évasion et la photographie avec Géo, les conseils pratiques avec Femme actuelle et Prima, la télévision avec Télé-Loisirs, l’économie avec Capital ou encore la presse consacrée aux célébrités avec Voici et Gala.
En quelques années, Prisma Presse s’est ainsi constitué un portefeuille couvrant la presse féminine, la connaissance, l’économie, la télévision, la cuisine et le divertissement. Le groupe, rebaptisé Prisma Media en 2012, revendiquait encore en 2021 une audience mensuelle supérieure à 40 millions de personnes sur l’ensemble de ses supports.
Le succès ne fut toutefois pas systématique. Axel Ganz quitte la présidence de Prisma Presse en juin 2005, après vingt-sept années à la tête du groupe, mais refuse alors de parler d’un véritable retrait de la presse. Il revient dès 2006 avec Jasmin, un nouvel hebdomadaire féminin lancé avec Gruner + Jahr. Le magazine ne trouve pas son public et cesse de paraître moins d’un an plus tard.
Prisma est longtemps resté la filiale française de Gruner + Jahr, groupe de presse appartenant à l’allemand Bertelsmann. Une promesse de vente à Vivendi est signée le 23 décembre 2020, puis l’acquisition de 100 % de Prisma Media est finalisée le 31 mai 2021. Le groupe rejoint alors l’ensemble de médias contrôlé par Vivendi, dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire.
La scission de Vivendi, entrée en vigueur en décembre 2024, transfère ensuite Prisma Media à Louis Hachette Group, aux côtés des activités de Lagardère. En mars 2026, Louis Hachette Group indiquait toujours détenir 100 % de Prisma Media, tandis que Vivendi acquérait une participation de 13,58 % dans Prisma Group, la holding de l’entreprise.
Le pôle luxe de Prisma, comprenant notamment Harper’s Bazaar France, MilK et Côté Maison, a parallèlement été cédé à Vivendi. Le portefeuille de Prisma Media rassemble plus de quarante marques.
La mort d’Axel Ganz intervient alors que le groupe qu’il a fondé traverse une profonde restructuration. En mars 2026, Prisma Media a présenté aux représentants du personnel un projet portant sur la suppression de 261 postes, soit environ 40 % des effectifs. Selon les documents communiqués aux syndicats, le nombre maximal de licenciements économiques pourrait atteindre 279 sur les 650 postes recensés à la fin du mois de janvier. Environ 90 emplois de journalistes seraient concernés.
Plusieurs déclinaisons et hors-séries, dont GEO Histoire et Femme actuelle Jeux, doivent également disparaître. Ce projet constitue la troisième vague de départs annoncée en deux ans au sein de Prisma. Une réunion du comité social et économique devait se tenir mercredi 22 juillet, le jour même de l’annonce de la disparition de son fondateur.
À LIRE - Entre plan de départs et remaniement interne, Prisma Media change d’ère
Le modèle fondé par Axel Ganz, porté par les grands tirages et la création régulière de nouveaux magazines, laisse aujourd’hui place à une stratégie tournée vers le numérique, la vidéo et l’intelligence artificielle. Mais près d’un demi-siècle après la naissance de Prisma Presse, les titres qu’il a lancés continuent de structurer le paysage médiatique français, dans les kiosques comme sur les écrans.
Crédit photo : domaine public
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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25/06/2026, 18:33
LivreConnect, une plateforme qui ambitionne de relier auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et prestataires. L’outil recrute désormais des « Membres Fondateurs » avant un lancement officiel annoncé dans les prochains mois.
25/06/2026, 16:58
Patricia Martin présentera ce dimanche, à 14h, sa dernière émission de L’Heure philo sur France Inter. La journaliste, animatrice, productrice et critique littéraire quitte ainsi une station dont elle aura accompagné plusieurs époques, depuis son arrivée à la fin des années 1980 jusqu’aux rendez-vous culturels et intellectuels qu’elle a portés ces dernières années.
25/06/2026, 13:18
À l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy, France Télévisions a présenté son programme en la matière, en évoquant notamment les séries et les réalisations spéciales. Du côté des adaptations, le groupe audiovisuel public a confirmé les diffusions prochaines de Sam & Watson, d'après les livres de Ghislaine Dulier et Bérengère Delaporte, et Akissi, basée sur les BD de Marguerite Abouet et Mathieu Sapin.
25/06/2026, 10:56
Vendredi 26 juin à 23h, Claire Chazal reçoit Éliette Abécassis et Alice Renard dans Au bonheur des livres. Les deux autrices sont invitées autour de la nouvelle, avec deux recueils publiés chez Grasset et Héloïse d’Ormesson.
24/06/2026, 15:32
La juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina rejoint France Culture avec Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques qui traversent la société française. Une arrivée qui accompagne une rentrée agitée à Radio France, marquée par plusieurs changements à France Culture et France Inter.
24/06/2026, 12:12
Géraldine Mosna-Savoye présentera Avec philosophie sur France Culture à partir du 31 août 2026. Diffusée du lundi au jeudi, de 10h à 11h, l’émission quotidienne consacrée à la philosophie reviendra dans une nouvelle formule centrée sur les classiques de la pensée, d’autres traditions philosophiques et les concepts qui traversent l’époque.
23/06/2026, 16:29
France Inter et France Culture déploient leurs grilles d’été 2026, avec une place marquée pour le livre, les écrivains, la philosophie et les grands récits. De Pagnol au Nietzsche de Sylvain Tesson, de Lupin à Jules Verne, de Mary Shelley à Beckett, les deux antennes misent sur la littérature, les archives, les idées et la création sonore.
23/06/2026, 13:33
Partenaire du Festival d’Avignon, Arte accompagnera la 80e édition, organisée du 4 au 25 juillet 2026, avec une diffusion télévisée, des projections, des rencontres et un salon d’écoute. La chaîne diffusera notamment Maldoror, nouvelle création de Julien Gosselin, samedi 18 juillet à 23h30, depuis la Cour d’honneur du Palais des papes. Le spectacle sera ensuite disponible sur arte.tv pendant un an.
23/06/2026, 12:14
Bayard Jeunesse marque en 2026 les vingt ans d’Anatole Latuile avec de nouvelles publications, des activités et une adaptation en prises de vues réelles. La programmation se déploie autour du magazine, de la librairie et du cinéma, avec un tournage prévu à l’été 2026 et une sortie en salles attendue en 2027.
22/06/2026, 17:45
En fin d'année 2025, la Caravane Lumni prenait la route afin de diffuser les conseils de lecture des 8-12 ans. Après un premier arrêt au salon Le Livre sur la Place, à Nancy, en septembre, le dispositif s'est installé au Festival du Livre de Paris, en avril. 25 enfants ont présenté leurs coups de cœur devant la caméra.
22/06/2026, 15:38
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