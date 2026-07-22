De l’âge d’or d’Axel Ganz à l’ère Bolloré : le symbole d’une époque qui s’achève

L’annonce de sa disparition a été transmise à l’AFP par son épouse, son fils et sa petite-fille. Sa famille salue l’une des grandes figures de la presse française, dont la vision a durablement marqué le secteur des médias. Surnommé le « tigre de papier glacé », Axel Ganz avait lancé ou développé une vingtaine de magazines en France. Plusieurs d’entre eux se sont installés durablement dans les kiosques et dans les habitudes de lecture.

De l’Allemagne aux kiosques français

Né en 1937 à Auggen, dans le Bade-Wurtemberg, Axel Ganz commence sa carrière dans le journalisme allemand au début des années 1960. Après une première expérience dans la photographie et la presse quotidienne, notamment à la Badische Zeitung, il devient correspondant à Paris de l’hebdomadaire allemand Bunte. En 1970, il rejoint le groupe Bauer, où il prend la responsabilité de plusieurs magazines féminins.

Son installation durable en France intervient à la fin des années 1970. En 1978, le groupe allemand Gruner + Jahr lui confie la création de sa filiale française, Prisma Presse, avec un premier objectif : adapter au marché français le magazine de découverte et de grands reportages GEO. Le premier numéro français paraît l’année suivante.

Ce lancement pose les bases de ce qui deviendra l’un des principaux groupes de presse magazine du pays. Ça m’intéresse suit en 1981, puis Prima en 1982 et Femme actuelle en 1984. Prisma lance ensuite Télé-Loisirs en 1986, Voici en 1987 et le mensuel économique Capital en 1991, avant de poursuivre son développement avec des titres comme Gala, Management, Télé 2 semaines ou TV Grandes Chaînes.

Une presse populaire pensée comme un produit

Axel Ganz ne se contentait pas de transposer en France des concepts développés par la presse allemande. Il avait mis au point une méthode reposant sur des formats immédiatement identifiables, des prix accessibles, des tirages importants et une attention particulière portée aux couvertures, à la photographie et à la mise en pages.

Son ambition était de toucher un public beaucoup plus large que celui de la presse magazine traditionnelle. Les sujets devaient être pratiques, clairement hiérarchisés et immédiatement compréhensibles. Cette approche mêlait étroitement travail éditorial, études de lectorat et marketing. Des formules étaient testées avant leur lancement afin de mesurer leur capacité à répondre aux attentes du public.

Cette méthode lui valut autant d’admiration que de critiques. Certains professionnels lui reprochaient une vision industrielle de la presse et des contenus parfois très formatés. Mais les succès commerciaux furent considérables. Lancé avec un tirage supérieur à 800.000 exemplaires, Femme actuelle s’imposa rapidement dans la presse féminine. Prima devint l’un des principaux mensuels de son secteur.

Avec Capital, Axel Ganz applique cette mécanique à un domaine réputé plus austère. Le mensuel entend raconter les entreprises, l’économie et la consommation avec une écriture accessible, des classements, des enquêtes et une mise en scène visuelle éloignée des publications spécialisées. Axel Ganz affirmait que le titre avait atteint une diffusion de 420.000 exemplaires, qu’il présentait comme un record européen pour un magazine économique.

Une succession de titres devenus familiers

La force du modèle Prisma reposait aussi sur la multiplication de marques spécialisées, chacune associée à un usage précis : l’évasion et la photographie avec Géo, les conseils pratiques avec Femme actuelle et Prima, la télévision avec Télé-Loisirs, l’économie avec Capital ou encore la presse consacrée aux célébrités avec Voici et Gala.

En quelques années, Prisma Presse s’est ainsi constitué un portefeuille couvrant la presse féminine, la connaissance, l’économie, la télévision, la cuisine et le divertissement. Le groupe, rebaptisé Prisma Media en 2012, revendiquait encore en 2021 une audience mensuelle supérieure à 40 millions de personnes sur l’ensemble de ses supports.

Le succès ne fut toutefois pas systématique. Axel Ganz quitte la présidence de Prisma Presse en juin 2005, après vingt-sept années à la tête du groupe, mais refuse alors de parler d’un véritable retrait de la presse. Il revient dès 2006 avec Jasmin, un nouvel hebdomadaire féminin lancé avec Gruner + Jahr. Le magazine ne trouve pas son public et cesse de paraître moins d’un an plus tard.

De Bertelsmann à la galaxie Bolloré

Prisma est longtemps resté la filiale française de Gruner + Jahr, groupe de presse appartenant à l’allemand Bertelsmann. Une promesse de vente à Vivendi est signée le 23 décembre 2020, puis l’acquisition de 100 % de Prisma Media est finalisée le 31 mai 2021. Le groupe rejoint alors l’ensemble de médias contrôlé par Vivendi, dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire.

La scission de Vivendi, entrée en vigueur en décembre 2024, transfère ensuite Prisma Media à Louis Hachette Group, aux côtés des activités de Lagardère. En mars 2026, Louis Hachette Group indiquait toujours détenir 100 % de Prisma Media, tandis que Vivendi acquérait une participation de 13,58 % dans Prisma Group, la holding de l’entreprise.

Le pôle luxe de Prisma, comprenant notamment Harper’s Bazaar France, MilK et Côté Maison, a parallèlement été cédé à Vivendi. Le portefeuille de Prisma Media rassemble plus de quarante marques.

La mort d’Axel Ganz intervient alors que le groupe qu’il a fondé traverse une profonde restructuration. En mars 2026, Prisma Media a présenté aux représentants du personnel un projet portant sur la suppression de 261 postes, soit environ 40 % des effectifs. Selon les documents communiqués aux syndicats, le nombre maximal de licenciements économiques pourrait atteindre 279 sur les 650 postes recensés à la fin du mois de janvier. Environ 90 emplois de journalistes seraient concernés.

Plusieurs déclinaisons et hors-séries, dont GEO Histoire et Femme actuelle Jeux, doivent également disparaître. Ce projet constitue la troisième vague de départs annoncée en deux ans au sein de Prisma. Une réunion du comité social et économique devait se tenir mercredi 22 juillet, le jour même de l’annonce de la disparition de son fondateur.

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Le modèle fondé par Axel Ganz, porté par les grands tirages et la création régulière de nouveaux magazines, laisse aujourd’hui place à une stratégie tournée vers le numérique, la vidéo et l’intelligence artificielle. Mais près d’un demi-siècle après la naissance de Prisma Presse, les titres qu’il a lancés continuent de structurer le paysage médiatique français, dans les kiosques comme sur les écrans.

Crédit photo : domaine public

Par Hocine Bouhadjera

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