Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans le processus d’écriture de mes textes, je me laisse parfois inspirer par le prénom qui sera attribué au personnage principal. L’héroïne du roman devait s’appeler « Shirin », un prénom féminin et un terme signifiant « pâtisserie », ou désignant quelque chose de doux, de sucré, d’agréable en persan. L’idée que notre prénom, sa sonorité et sa signification viennent modeler la trajectoire de notre vie m’a toujours fascinée.

Je trouve cela d’autant plus intéressant que nous ne pourrons jamais quantifier dans quelle mesure s’est exercée cette influence, à quel point et comment notre existence aurait été différente si l’on nous avait donné tel prénom plutôt que tel autre. Il arrive que des parents nomment leur enfant avec la volonté de créer un lien avec un être disparu, une communauté ou un pays qu’ils ont quitté.

Mais avec le temps, c’est en fait la cassure que le prénom peut venir accentuer, par exemple la rupture avec un genre, une langue, ou un groupe auquel on ne s’identifie pas. Pour le personnage de Chérine, je voulais explorer cette idée d’une jeune fille dont le prénom signifie « douce » et qui par sa situation, son histoire et celle de ses parents, est comme conditionnée à ne pas faire de vagues.

Ce n’est pas seulement le cas pour cette héroïne d’ailleurs, en tant que femme ces injonctions à rester tranquilles nous sont insufflées très tôt. Cela peut nous diriger dans la spirale de la violence, quelle que soit la forme que celle-ci peut prendre. C’est pernicieux, car avec le temps on parvient non seulement à se complaire dans cette violence, mais on arrive également à l’ériger comme une norme dans notre rapport au monde.

L’Iran est venu comme une autre source inspiration pour le texte. C’est un pays dans lequel j’ai vécu, dont j’ai appris la langue et pour lequel je garde une forme de lien, une affection assez forte. Sur place, j’avais notamment été frappée par la dichotomie entre les mondes intérieur et extérieur, donnant presque lieu à une schizophrénie collective.

La situation politique du pays contraint chacun à enfiler un masque social, qu’on ne s’autorise à laisser glisser que dans certains contextes (chez soi, dans ce café où l’on a ses habitudes, sur un chemin isolé en montagne, etc.) Dans ces situations, je remarquais que tout se modifiait : les sujets de conversation évidemment, mais également les postures, les manières de porter ses vêtements ou les intonations des voix.

J’ai grandi dans une banlieue et je pouvais y voir cette même dualité. On module ses gestes, ses mots et ses tenues, non pas pour échapper aux forces de répression comme en Iran, mais pour se fondre parmi les habitants du centre-ville, préserver sa réputation ou réussir un entretien d’embauche. Au-delà de leurs trajectoires individuelles, les personnages du roman sont ainsi pris dans des dynamiques qui les dépassent, et dont on mesure l’importance au fil de la lecture.

Thaïs Dia

Thaïs Dia a grandi dans une ville populaire de la région lyonnaise. Docteure en lettres avec une thèse portant sur la figure romanesque du jeune de banlieue, elle a habité au Canada, aux États-Unis et en Iran. Chérine est son premier roman.

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Par Auteur invité

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