Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Avec la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia) et trois réseaux professionnels de festivals et salons littéraires — le Réseau des évènements littéraires et festivals (RELIEF), le Club 99 — Fédération des festivals BD & arts associés et la Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse —, la rue de Valois se penche sur la situation des salons, festivals et autres manifestations littéraires.

« L’objectif de cette étude est de mesurer, d’une part, la situation économique des manifestations qui font état d’un effet de ciseau entre le niveau des financements et l’augmentation de leurs charges, et d’autre part d'obtenir des premiers indicateurs sur l'importance de leur impact culturel et social, notamment au regard du développement de leurs actions en direction des publics les plus jeunes et/ou éloignés de la lecture », détaille le ministère de la Culture.

L'étude intervient en effet après plusieurs alertes lancées par le secteur, notamment celle de RELIEF, dès 2025. Le réseau pointait alors « une inquiétude croissante face à une situation budgétaire qui se dégrade continuellement », peu après l'annonce de l'arrêt de la Fête du livre de Bron.

Un an plus tard, le même réseau soulignait, dans une étude, les moyens humains limités, les budgets contraints mais une action culturelle importante. La somme consacrée à cette dernière s'élevait, au sein de ses membres, à 3,2 millions €, dont 816.600 € reversés aux auteur·ices, pour un budget moyen de 18.992 € par structure et un budget médian d’action culturelle fixé à 35.000 €.

Parallèlement, les soutiens financiers tendent à se désengager. Entre 2025 et 2026, les budgets culturels des régions, par exemple, ont baissé en moyenne de 6 %, tandis que l'État lui-même a effectué un sérieux coup de rabot sur les moyens alloués aux Directions régionales des affaires culturelles.

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Le propre baromètre des festivals du ministère de la Culture — 1700 répondants en 2025, parmi lesquels 8 % de festivals du livre et de la littérature — soulignait que 79 % des événements répondants déclaraient avoir rencontré des difficultés lors de cette édition 2025, d'ordre économique pour un tiers des répondants, comme l'année dernière. 39 % des répondants pointaient un recul des aides départementales, 36 % des aides régionales.

Les résultats de l'étude seront publiés dans le courant de l'automne 2026 et disponibles sur le site du ministère de la Culture.

Les structures organisatrices de manifestations littéraires sont invitées à participer, à cette adresse.

Photographie : Le salon Livres dans la boucle, à Besançon, en septembre 2024 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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