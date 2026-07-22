Un trio de finalistes pour le Prix des Horizons imaginaires 2026

Les finalistes du Prix des Horizons imaginaires

Au revoir New York, Paul Bordeleau (Nouvelle Adresse)

Du ventre des montagnes, Fanie Demeule (Québec Amérique)

La maison du rang Lynch, Alexie Morin (Le Quartanier)

Dès l'automne, les clubs de lecture qui se seront inscrits au Prix des Horizons imaginaires liront les trois œuvres finalistes, débattront, puis voteront pour le ou la lauréate.

Les inscriptions des clubs de lecture à la 11e édition du Prix sont ouvertes et le resteront jusqu’au 30 septembre 2026. Auparavant réservée aux étudiant·es des Cégeps (Collèges d'enseignement général et professionnel) et des universités, la participation au Prix des Horizons imaginaires est ouverte à tous·es depuis l'an dernier, il suffit de joindre un club de lecture.

Cette année, le jury ayant sélectionné les finalistes était composé de Raphaëlle B. Adam, Catherine Desgagnés et Robin Leclerc Gros-Louis. Cette 11e édition propose des œuvres riches qui se démarquent et intéresseront sans aucun doute les lecteur·ices passionné·es par les littératures de l’imaginaire.

Le vote final et la remise du prix ont lieu en novembre, dans le cadre du Salon du livre de Montréal. Une bourse de 1000 $ et une sculpture de l'artiste Karl Dupéré-Richer sont remises à la personne lauréate.

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Conçu par un enseignant de français du Collège Marianopolis et administré par la Fondation Lire pour réussir, le Prix des Horizons imaginaires reçoit l’appui et le soutien de nombreux partenaires, dont le réseau des Librairies indépendantes du Québec, Jodan Assurances, Druide informatique inc., Antidote, Le Salon du livre de Montréal, la librairie Joie de livres et les revues Solaris et Brins d’éternité.

L'année dernière, le Prix des Horizons imaginaires était revenu à Ève Lambert pour son roman Les sentiers de neige (Héliotrope).

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Par Dépêche

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