De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Après son départ de Libération, Dov Alfon pourrait retrouver le monde de l’édition. D’après les informations de La Lettre, Denis Olivennes étudierait sa nomination à la tête de l’une des 55 maisons réunies au sein d’Editis, groupe détenu par Daniel Křetínský.

Aucune maison ni aucun calendrier ne sont toutefois précisés. Le média évoque une structure généraliste et indique que les directions de Robert Laffont et de Plon ne seraient pas concernées.

Contacté par La Lettre, Denis Olivennes a démenti l’existence de discussions avec Dov Alfon, rappelant que celui-ci avait quitté Libération pour écrire un livre. De son côté, l’ancien directeur de la rédaction assure que cet ouvrage est « pour l’instant, le seul projet éditorial » qui l’intéresse et qu’il « s’interdit de penser à tout autre chose ».

Au moment d’annoncer sa démission de Libération, le 8 avril, Dov Alfon avait notamment invoqué son âge et son souhait de revenir à l’écriture.

Un éditeur avant Libération

Prendre la direction d’une maison ne constituerait pas une première pour Dov Alfon. Entre 2004 et 2008, il a occupé les fonctions de directeur éditorial de Kinneret-Zmora, une importante maison d’édition israélienne publiant notamment des romans, des essais et des enquêtes journalistiques.

Il a ensuite dirigé la rédaction du quotidien israélien Haaretz, avant de prendre celle de Libération en 2020. Denis Olivennes était alors co-gérant du journal. Les deux hommes ont ainsi travaillé ensemble pendant plusieurs années.

Dov Alfon est également l’auteur d’Unité 8200, un roman d’espionnage publié en France par les éditions Liana Levi en 2019. Le livre s’inspire de son expérience au sein du renseignement militaire israélien.

Dans ce livre, un passager israélien devient la cible, à Roissy, d’un enlèvement organisé par un gang chinois. Pendant vingt-quatre heures, un commissaire français et deux agents israéliens tentent de démêler une affaire où se croisent mafias, services secrets et gouvernements.

Des changements chez Editis

La piste Dov Alfon intervient alors qu’un autre recrutement important serait étudié. Le 2 juillet, ActuaLitté rapportait qu’Olivier Nora, évincé de la présidence de Grasset en avril, pourrait rejoindre Editis. Plusieurs fonctions avaient été envisagées pour l’ancien dirigeant, qui pourrait être accompagné de certains de ses proches collaborateurs. Ni Olivier Nora ni Editis n’avaient alors confirmé cette arrivée.

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Rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que les pistes Olivier Nora et Dov Alfon concernent la même maison ou le même périmètre. Leur apparition successive accompagne toutefois la réorganisation actuellement menée au sein du groupe.

Il y a quelques semaines, ActuaLitté faisait déjà état de plusieurs ajustements dans l’organisation d’Editis, notamment du départ annoncé de Nicolas Gonçalves et d’une redistribution de ses responsabilités. La Lettre évoque, de son côté, un projet de rapprochement entre certaines maisons de littérature générale.

Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté

Par Clotilde Martin

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