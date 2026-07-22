De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.
Le 22/07/2026 à 12:08 par Clotilde Martin
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22/07/2026 à 12:08
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Après son départ de Libération, Dov Alfon pourrait retrouver le monde de l’édition. D’après les informations de La Lettre, Denis Olivennes étudierait sa nomination à la tête de l’une des 55 maisons réunies au sein d’Editis, groupe détenu par Daniel Křetínský.
Aucune maison ni aucun calendrier ne sont toutefois précisés. Le média évoque une structure généraliste et indique que les directions de Robert Laffont et de Plon ne seraient pas concernées.
Contacté par La Lettre, Denis Olivennes a démenti l’existence de discussions avec Dov Alfon, rappelant que celui-ci avait quitté Libération pour écrire un livre. De son côté, l’ancien directeur de la rédaction assure que cet ouvrage est « pour l’instant, le seul projet éditorial » qui l’intéresse et qu’il « s’interdit de penser à tout autre chose ».
Au moment d’annoncer sa démission de Libération, le 8 avril, Dov Alfon avait notamment invoqué son âge et son souhait de revenir à l’écriture.
Prendre la direction d’une maison ne constituerait pas une première pour Dov Alfon. Entre 2004 et 2008, il a occupé les fonctions de directeur éditorial de Kinneret-Zmora, une importante maison d’édition israélienne publiant notamment des romans, des essais et des enquêtes journalistiques.
Il a ensuite dirigé la rédaction du quotidien israélien Haaretz, avant de prendre celle de Libération en 2020. Denis Olivennes était alors co-gérant du journal. Les deux hommes ont ainsi travaillé ensemble pendant plusieurs années.
Dov Alfon est également l’auteur d’Unité 8200, un roman d’espionnage publié en France par les éditions Liana Levi en 2019. Le livre s’inspire de son expérience au sein du renseignement militaire israélien.
Dans ce livre, un passager israélien devient la cible, à Roissy, d’un enlèvement organisé par un gang chinois. Pendant vingt-quatre heures, un commissaire français et deux agents israéliens tentent de démêler une affaire où se croisent mafias, services secrets et gouvernements.
La piste Dov Alfon intervient alors qu’un autre recrutement important serait étudié. Le 2 juillet, ActuaLitté rapportait qu’Olivier Nora, évincé de la présidence de Grasset en avril, pourrait rejoindre Editis. Plusieurs fonctions avaient été envisagées pour l’ancien dirigeant, qui pourrait être accompagné de certains de ses proches collaborateurs. Ni Olivier Nora ni Editis n’avaient alors confirmé cette arrivée.
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Rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que les pistes Olivier Nora et Dov Alfon concernent la même maison ou le même périmètre. Leur apparition successive accompagne toutefois la réorganisation actuellement menée au sein du groupe.
Il y a quelques semaines, ActuaLitté faisait déjà état de plusieurs ajustements dans l’organisation d’Editis, notamment du départ annoncé de Nicolas Gonçalves et d’une redistribution de ses responsabilités. La Lettre évoque, de son côté, un projet de rapprochement entre certaines maisons de littérature générale.
Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 11/04/2019
384 pages
Liana Levi
21,00 €
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Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».
17/07/2026, 09:46
Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.
16/07/2026, 16:38
La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.
16/07/2026, 14:40
Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.
16/07/2026, 11:46
Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
16/07/2026, 11:00
Le romancier serbe Vladimir Arsenijević a été frappé et menacé, le 11 juillet à Belgrade, alors qu’il venait préparer une commémoration du génocide de Srebrenica. Quatre jours plus tard, son avocat annonce que deux participants ont reconnu les faits, mais que le parquet n’envisage pas de procédure pénale. PEN International réclame une enquête complète, sur fond de pressions récurrentes contre KROKODIL et les voix critiques en Serbie.
15/07/2026, 17:28
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».
15/07/2026, 15:00
Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
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