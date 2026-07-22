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Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

Le 22/07/2026 à 11:46 par Clément Solym

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Publié le :

22/07/2026 à 11:46

Clément Solym

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On ne bannira pas les livres, en Alberta. On pourrait simplement les placer derrière un comptoir, demander l’âge du lecteur et, pour les plus jeunes, réclamer la permission des parents. Pas pareil ? Le gouvernement provincial tient manifestement à la nuance.

Adoptée le 13 mai, la loi 28, ou Municipal Affairs and Housing Statutes Amendment Act, 2026, modifie plusieurs pans de l’administration locale, des règles municipales au fonctionnement des bibliothèques publiques. Sur ce dernier terrain, elle donne surtout au pouvoir exécutif un nouvel outil : la possibilité de réglementer l’accès, l’utilisation et l’emprunt des documents en fonction de l’âge.

Le texte, disponible auprès de l’Assemblée législative de l’Alberta, ne désigne pourtant aucun livre, ne définit aucune catégorie documentaire et ne fixe pas davantage de seuil d’âge. Il ne précise pas non plus comment les éventuelles restrictions devront être appliquées. Tout cela viendra plus tard, par voie réglementaire.

Derrière le comptoir, peut-être

Le ministre des Affaires municipales, Dan Williams, présente depuis avril une cible plus précise : empêcher les enfants de 15 ans et moins de tomber, dans les rayonnages, sur des représentations visuelles explicites d’actes sexuels. Les descriptions uniquement écrites ne seraient pas concernées par l’orientation annoncée.

Les ouvrages visés pourraient rester dans les collections tout en étant conservés derrière le bureau du personnel. Un jeune lecteur pourrait alors y accéder avec l’autorisation de ses parents. Les plus de 15 ans ne seraient pas soumis à cette restriction, selon les explications fournies par le ministre au Jasper Local.

Mais cette mécanique demeure, à ce stade, une intention politique plutôt qu’un règlement achevé. La loi elle-même ne dit pas ce qu’est un document « visuellement explicite ». Elle ne tranche pas entre album, bande dessinée, manga, DVD, revue ou ressource numérique. Elle n’explique pas davantage si chaque lecteur devra justifier son âge, comment sera recueilli l’accord parental ou ce qu’il adviendra des plateformes de prêt électronique.

La Coalition of Alberta Public Libraries, qui rassemble les établissements opposés au dispositif, insiste précisément sur ces absences. En attendant les textes d’application, impossible de mesurer le nombre d’ouvrages concernés, le coût de leur déplacement ou les modifications informatiques nécessaires. Le gouvernement promet une réponse « proportionnée ». Les bibliothèques, elles, aimeraient connaître les proportions.

Vérifier l’âge, revoir les rayons

Derrière une restriction apparemment simple s’annonce une série d’opérations beaucoup moins anodines : examiner les fonds, isoler certains documents, former les équipes, adapter les automates de prêt et trouver un moyen d’appliquer les mêmes règles aux ebooks ou aux services fournis par des entreprises extérieures.

Dans une lettre adressée à la Première ministre Danielle Smith et à Dan Williams, la coalition professionnelle a alerté sur les conséquences pratiques et financières du projet. Une vérification fondée sur l’âge pourrait imposer la présentation d’un justificatif, le passage obligatoire par un bibliothécaire ou la validation d’un parent. Autant de procédures susceptibles, selon elle, de compliquer l’accès des personnes dépourvues de pièce d’identité, notamment certains sans-abri, nouveaux arrivants ou usagers âgés.

Les établissements s’inquiètent également de la confidentialité des consultations. Demander un livre derrière un guichet n’équivaut pas à le saisir librement dans un rayon. La démarche révèle au personnel le choix du lecteur et peut suffire à décourager une demande, sans qu’il soit nécessaire d’interdire quoi que ce soit.

À Jasper, le conseil de la bibliothèque municipale estime que la province répond à un problème qu’il ne rencontre guère. Son secrétaire, Matthew Cairns, indique que l’établissement n’a reçu que deux plaintes de ce type en près de vingt ans — généralement pour demander le déplacement d’un ouvrage d’une section jeunesse vers un rayon destiné aux adolescents.

La bibliothèque applique déjà une procédure de réexamen des documents signalés. Son personnel peut aussi intervenir lorsqu’un mineur souhaite emprunter un film ou un autre support jugé inadapté. Pour Matthew Cairns, ce fonctionnement local offre les garde-fous nécessaires sans transformer chaque équipe en service de contrôle.

Le ministre entre dans les rayons

La portée de la loi 28 ne se limite pas aux futures restrictions. Elle élargit considérablement les pouvoirs provinciaux d’inspection.

Jusqu’ici, le ministre pouvait faire examiner les archives d’un conseil de bibliothèque. Désormais, un inspecteur pourra contrôler les biens accessibles au public, les services, le fonctionnement général de l’établissement et les documents administratifs. Il pourra copier les dossiers utiles, interroger les employés et demander toute information en rapport avec sa mission.

Une fois le rapport remis, le ministre sera autorisé à prendre « toute ordonnance qu’il estime appropriée ». Faire obstacle à l’inspection constituera une infraction.

La réforme déplace ainsi une partie du pouvoir détenu par les conseils locaux vers le gouvernement provincial. Or, les bibliothèques publiques albertaines sont principalement financées par les municipalités et administrées par des conseils issus des communautés qu’elles desservent. La Coalition of Alberta Public Libraries y voit une remise en cause de ce modèle et redoute que les coûts de mise en conformité restent entièrement à la charge des collectivités.

Dan Williams considère au contraire que l’effort demandé sera modeste. Il ne juge pas nécessaire de prévoir de financement supplémentaire pour empêcher les enfants d’accéder à ce qu’il qualifie de matériel pornographique. Encore faut-il déterminer ce que cette appellation recouvrira dans une collection de bibliothèque.

Une première bataille dans les écoles

Le débat n’arrive pas sans précédent. En 2025, l’Alberta avait déjà imposé de nouvelles normes aux bibliothèques scolaires. Une première version de la directive, consacrée aux contenus sexuels, avait conduit le réseau public d’Edmonton à envisager le retrait de plus de 200 titres, parmi lesquels La Servante écarlate, de Margaret Atwood, 1984, de George Orwell, Le Meilleur des mondes, d’Aldous Huxley, ou encore La Couleur pourpre, d’Alice Walker.

Face à la polémique, le gouvernement avait suspendu puis remplacé son texte. La version définitive, entrée en application le 5 janvier 2026, se concentre sur les représentations visuelles explicites d’un acte sexuel. Les descriptions littéraires en sont exclues, comme le rappelle le ministère albertain de l’Éducation.

La province avait notamment cité Gender Queer, de Maia Kobabe, Fun Home, d’Alison Bechdel, Blankets, de Craig Thompson, et Flamer, de Mike Curato. Quatre romans graphiques, dont plusieurs explorent l’identité de genre, l’homosexualité ou l’adolescence. Cette sélection a nourri les accusations de ciblage des œuvres LGBTQ+, récusées par l’exécutif.

Nous avions présenté ce projet de loi le 5 mai 2026. Depuis, le texte a été adopté, mais l’essentiel de son application reste suspendu aux règlements promis par le gouvernement. Les bibliothèques savent désormais que la province pourra décider quels documents soumettre à une limite d’âge. Elles ignorent encore lesquels, pour quels lecteurs et selon quelle procédure.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

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21/07/2026, 11:38

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L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.

21/07/2026, 11:02

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Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

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7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

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Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

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Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.

17/07/2026, 16:44

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Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.

17/07/2026, 16:41

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Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

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CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.

17/07/2026, 16:02

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À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».

17/07/2026, 12:13

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Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges”

À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.

17/07/2026, 10:53

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Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».

17/07/2026, 09:46

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Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

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Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

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Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

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Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

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À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.

16/07/2026, 11:46

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