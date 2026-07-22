Un jeu de combat DC, DCKO, attendu sur mobile en 2027

Chaque équipe sera composée de deux combattants pouvant intervenir au cours d’une même manche. Le personnage placé en retrait pourra servir de « side kick » à son partenaire et participer à une attaque commune. La composition du duo devra ainsi tenir compte des aptitudes propres à chacun.

Le multijoueur opposera des personnes connectées au même moment. Des parties rapides et des rencontres classées sont annoncées, avec un palmarès mondial. D'après Gamepress, les victoires permettront de faire progresser les personnages et de débloquer de nouvelles capacités.

DCKO comprendra également une campagne solo. Les joueurs y affronteront notamment la Ligue des Assassins de Ra’s al Ghul, les robots d’Amazo et les forces démoniaques de Trigon. Des missions saisonnières, des failles [sorte de mode “arcade”, NdR] et une arène figurent parmi les activités prévues.

Une progression commune aux différents modes

L’expérience et les monnaies obtenues en solo serviront à améliorer les combattants, cette progression sera conservée lors des parties en ligne. Les personnages pourront gagner des niveaux, renforcer certaines caractéristiques et accéder à de nouvelles capacités.

Le jeu permettra de réunir des héros et des super-vilains, sans respecter les alliances habituelles des bandes dessinées. Deux équipes composées des mêmes personnages pourront aussi se distinguer par leurs capacités et leurs améliorations.

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Des costumes inspirés de différentes périodes de l’histoire éditoriale de DC seront proposés par ailleurs. Le modèle économique reposera sur un accès gratuit, mais le fonctionnement des inévitables achats intégrés reste à préciser.

Les combats se dérouleront dans plusieurs lieux connus de l’univers DC, dont la Batcave, la Forteresse de Solitude ou encore les puits de Lazare. La direction artistique reprend les contours marqués et les contrastes de couleurs propres aux comics. Aucune date de lancement plus précise que l’année 2027 n’a pour le moment été communiquée.

Par Ewen Berton

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