La bande-annonce d’Avengers: Doomsday révèle Docteur Fatalis

Stephen McFeely signe le scénario, tandis que Kevin Feige, Louis D’Esposito et Jonathan Schwartz assurent la production. La distribution comprend notamment Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ian McKellen et Patrick Stewart. Robert Downey Jr. y tient un nouveau rôle dans l’univers Marvel.

Après avoir interprété Tony Stark dans dix films, l’acteur incarne cette fois Victor von Doom, nommé Docteur Fatalis dans les éditions françaises des comics. Le personnage apparaît pour la première fois dans le cinquième épisode de Fantastic Four, publié aux États-Unis en juillet 1962. Le récit est écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby.

En France, cet épisode est repris par Panini Comics dans Fantastic Four : L’Intégrale 1961-1962. Le volume rassemble les neuf premiers épisodes de la série de Stan Lee et Jack Kirby, dont la première confrontation avec le Docteur Fatalis.

DOSSIER - Comics et super héros : Marvel, pilier historique de l'édition

Par Dépêche

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