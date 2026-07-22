Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Une nouvelle fin de non-recevoir a été émise par le Conseil d'État, saisi d'un recours en référé par une quarantaine d'organisations, dont la Ligue des droits de l’Homme, le Syndicat National des entreprises artistiques et culturelles, les maisons d'édition Les Lisières et Le Port a jauni, ou encore l’association pour la promotion de la traduction littéraire à Arles.

Ce collectif tentait ainsi d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats et lauréates palestiniens du programme PAUSE, suspendues depuis plusieurs mois par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'après leur recours.

Le programme PAUSE, mis en place à partir de 2017 par le Collège de France, avec le soutien des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture soutient des artistes, chercheurs et chercheuses du monde entier en favorisant leur accueil dans des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions culturelles, généralement dans le cadre d'une résidence.

Son nom résume la finalité du dispositif, puisque PAUSE signifie « Programme français d’Accueil en Urgence des Scientifiques et des artistes en Exil » : il permet ainsi de mettre en sécurité des lauréats et leurs proches. Depuis sa création, ce dispositif a pris en charge les dossiers de plus de 650 personnes en exil, en provenance d'au moins 44 pays, dont l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, le Soudan, la Syrie, la Palestine, l'Iran ou le Congo.

Depuis plusieurs mois, organisations et structures désireuses d'accueillir des lauréats et lauréates palestiniens font état d'importantes difficultés, avec la suspension de l'instruction des dossiers en provenance de Gaza. Début 2026, elles dénonçaient ainsi un « racisme anti-palestinien ». Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour sa part, signalait des « conditions particulièrement complexes qui retardent considérablement la sortie des Palestiniens de Gaza ».

87 dossiers de lauréats palestiniens — ayant obtenu le statut correspondant — et de semi-lauréats — aux dossiers validés, mais dans l'attente de l'octroi du statut de bénéficiaires du programme PAUSE — sont en attente, parfois depuis plus d'un an et demi, tandis que de potentiels bénéficiaires ne peuvent plus déposer de dossier de candidature.

Une urgence non reconnue

Un précédent recours en référé s'était soldé par un échec, le 18 juin dernier. Le juge avait reconnu que l'accueil des bénéficiaires gazaouis avait été « suspendu dans l'attente d'une éventuelle opération d'évacuation de ce territoire susceptible de les toucher », mais pas l'urgence à statuer sur la reprise du programme PAUSE.

Selon lui, en effet, le dispositif du Collège de France ne comporte lui-même « aucune mesure visant à l'évacuation, ou à l'aide à l'évacuation » des lauréats. Ainsi, « la suspension de son exécution, s'il devait exister un doute sérieux sur sa légalité, serait sans effet sur la possibilité, pour les personnes concernées, d'être effectivement et rapidement évacuées de la bande de Gaza ».

Le collectif avait remis le couvert début juillet, avec le dépôt d'un nouveau recours en référé et l'espoir de faire reconnaitre le caractère urgent du dossier. « Nous avons voulu signifier au juge que non seulement il y a avait bien une possibilité d’évacuation des lauréats, mais, qu’en plus, il s'agissait là de l’objet même du programme PAUSE, même si cela n’est pas écrit noir sur blanc sur les contrats », expliquait alors Me Lyne Haiger, qui portait la requête avec Me Julia Basile.

Par une ordonnance rendue le 17 juillet dernier, le juge des référés l'a de nouveau écarté, sans instruction ni audience, estimant que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie. À ses yeux, la suspension du programme découle de raisons extérieures au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères — ce que le collectif conteste, constatant que d'autres pays poursuivent les évacuations.

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Ses arguments n'ont pas bougé d'un iota : selon lui, le programme PAUSE ne propose pas de mesure ou d'aide à l'évacuation des lauréats, et sa reprise ne changerait donc pas la situation des actuels bénéficiaires. Cette fois-ci, les requérants soutenaient pourtant « que le fait d'être lauréat du programme PAUSE accroît les chances de bénéficier d'une opération d'évacuation ». Sans succès.

La décision du juge des référés du Conseil d'État est accessible ci-dessous.

Photographie : La ville de Beit Lahia (Gaza Nord), en ruines, détruite par les bombardements israéliens, le 23 février 2025 (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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