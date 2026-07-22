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Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

Le 22/07/2026 à 11:09 par Cécile Mazin

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Publié le :

22/07/2026 à 11:09

Cécile Mazin

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Harry Potter peut remiser sa baguette, au moins le temps d’un classement. Présent parmi les ouvrages en anglais acquis par les bibliothèques de la Ville de Paris, Harry Potter and the Philosopher’s Stone ne figure plus dans la liste des dix livres en langue étrangère les plus empruntés du réseau municipal, d’après des données dévoilées ce 22 juillet par Babbel.

À sa place s’installe une autre puissance éditoriale, sans chouette ni quai 9 ¾ : Freida McFadden. L’autrice américaine occupe quatre rangs avec The Housemaid, The Housemaid’s Secret, The Intruder et The Housemaid Is Watching.

En France, ces ouvrages sont publiés sous les titres La Femme de ménage, Les Secrets de la femme de ménage et La Femme de ménage voit tout, tous trois traduits par Karine Forestier, ainsi que L’Intruse, traduit par Karine Xaragai – paru chez City, il n’appartient pas à la série consacrée à Millie Calloway.

Le reste du tableau confirme que les lecteurs ne viennent pas nécessairement chercher en rayon les classiques autrefois recommandés pour « se mettre à l’anglais ». Ils empruntent Katabasis, de Rebecca F. Kuang, traduit en français par Michel Pagel, Hamnet, de Maggie O’Farrell, dans la traduction de Sarah Tardy, ou encore On Earth We’re Briefly Gorgeous, d’Ocean Vuong, devenu Un bref instant de splendeur sous la plume de Marguerite Capelle.

S’y ajoutent Funny Story, d’Emily Henry, traduit par Claire Allouch, The Safekeep, de Yael van der Wouden, publié en France sous le titre Dans sa maison dans une traduction de Nathalie Bru, et Departure(s), de Julian Barnes, traduit par Jean-Pierre Aoustin sous le titre Départ(s).

Un mélange de fantasy universitaire, de roman historique, de littérature sentimentale, de thriller et de textes déjà largement repérés par la critique, les prix ou les réseaux sociaux. L’immersion linguistique, certes, mais avec une histoire que l’on avait déjà envie de lire.

L’anglais, version loisir

Selon les informations transmises par le Service des bibliothèques et du livre, l’anglais représenterait 99 % des prêts considérés dans la catégorie des livres en langues étrangères. Le communiqué ne précise toutefois ni la période observée, ni le nombre total d’emprunts, ni la composition exacte du corpus analysé. La proportion doit donc être comprise comme un indicateur fourni pour cette opération, et non comme une statistique générale sur tous les usages linguistiques du réseau parisien.

La domination de la langue ne surprend guère : les titres retenus racontent en revanche une évolution, car la lecture en version originale s’éloigne de l’exercice académique pour rejoindre les pratiques culturelles ordinaires. Il ne s’agit plus seulement de progresser, dictionnaire à portée de main, mais de découvrir un texte sans attendre sa traduction, de retrouver la voix d’un auteur ou de poursuivre une série dans son édition d’origine.

Les bibliothèques évoquent également l’attrait des couvertures britanniques ou américaines, parfois préférées aux éditions françaises. Le livre étranger devient ainsi un objet culturel à part entière, choisi pour son contenu, sa fabrication ou sa circulation internationale — et non plus uniquement pour les services qu’il peut rendre à une conjugaison hésitante.

La programmation des établissements municipaux accompagne déjà ces usages. Les huit Pôles langues des bibliothèques parisiennes réunissent collections, méthodes d’apprentissage et rendez-vous culturels. Ateliers de conversation, clubs de lecture et séances de découverte permettent de pratiquer l’anglais, mais aussi l’allemand, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais, le russe ou le vietnamien.

« L’intérêt pour les langues étrangères se traduit également par l’assiduité du public parisien à notre offre culturelle », observe Fanette Brissot, responsable du pôle Action culturelle du Service des bibliothèques et du livre. Elle décrit un public intergénérationnel, présent aussi bien dans les ateliers réguliers que dans les clubs consacrés aux coups de cœur littéraires.

Une génération Z qui a déjà passé 28 ans

Le communiqué de Babbel place volontiers la génération Z au premier plan. Les chiffres fournis invitent cependant à calmer légèrement l’enthousiasme générationnel : les emprunteurs les plus représentés parmi les lecteurs de littérature en langue étrangère seraient âgés de 28 à 30 ans. Un second pic apparaîtrait autour de 40 ans.

Babbel interprète le premier pic comme le prolongement des compétences acquises pendant les études, utiles pour voyager ou évoluer professionnellement. Autour de 40 ans, les langues s’inscriraient davantage dans la durée : accéder directement aux œuvres, préparer un séjour, accompagner les apprentissages des enfants ou entretenir sa curiosité.

« La lecture en version originale devient alors une façon de pratiquer une langue sans avoir l’impression de travailler », résume Noël Wolf, linguiste et experte culturelle pour l’entreprise. Une formule évidemment avantageuse pour une application d’apprentissage, mais que le classement parisien illustre assez bien : le roman vient d’abord pour le plaisir, la leçon se glisse entre deux chapitres.

Babbel indique enfin que 37,7 % de ses apprenants français déclarent une motivation liée aux loisirs ou à la culture. Là encore, le chiffre concerne les utilisateurs de la plateforme, et non la population française. Mis en regard des emprunts municipaux, il dessine néanmoins un même usage : les langues étrangères quittent peu à peu le cahier d’exercices pour rejoindre la bibliothèque.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com

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La femme de ménage Tome 1

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Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

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De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

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Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

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Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

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Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

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De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

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La Guinée réclame à la France le Coran et les manuscrits de Samory Touré

La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.

21/07/2026, 11:47

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Andy Burnham se rapproche de l’Europe : l'industrie du livre attend son chapitre

À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.

21/07/2026, 11:38

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L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.

21/07/2026, 11:02

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Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

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7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

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Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

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Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.

17/07/2026, 16:44

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Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.

17/07/2026, 16:41

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Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

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CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.

17/07/2026, 16:02

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À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».

17/07/2026, 12:13

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Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges”

À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.

17/07/2026, 10:53

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Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».

17/07/2026, 09:46

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Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

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Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

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Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

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Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

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À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.

16/07/2026, 11:46

ActuaLitté

La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.

16/07/2026, 11:00

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