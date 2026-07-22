Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Harry Potter peut remiser sa baguette, au moins le temps d’un classement. Présent parmi les ouvrages en anglais acquis par les bibliothèques de la Ville de Paris, Harry Potter and the Philosopher’s Stone ne figure plus dans la liste des dix livres en langue étrangère les plus empruntés du réseau municipal, d’après des données dévoilées ce 22 juillet par Babbel.

À sa place s’installe une autre puissance éditoriale, sans chouette ni quai 9 ¾ : Freida McFadden. L’autrice américaine occupe quatre rangs avec The Housemaid, The Housemaid’s Secret, The Intruder et The Housemaid Is Watching.

En France, ces ouvrages sont publiés sous les titres La Femme de ménage, Les Secrets de la femme de ménage et La Femme de ménage voit tout, tous trois traduits par Karine Forestier, ainsi que L’Intruse, traduit par Karine Xaragai – paru chez City, il n’appartient pas à la série consacrée à Millie Calloway.

Le reste du tableau confirme que les lecteurs ne viennent pas nécessairement chercher en rayon les classiques autrefois recommandés pour « se mettre à l’anglais ». Ils empruntent Katabasis, de Rebecca F. Kuang, traduit en français par Michel Pagel, Hamnet, de Maggie O’Farrell, dans la traduction de Sarah Tardy, ou encore On Earth We’re Briefly Gorgeous, d’Ocean Vuong, devenu Un bref instant de splendeur sous la plume de Marguerite Capelle.

S’y ajoutent Funny Story, d’Emily Henry, traduit par Claire Allouch, The Safekeep, de Yael van der Wouden, publié en France sous le titre Dans sa maison dans une traduction de Nathalie Bru, et Departure(s), de Julian Barnes, traduit par Jean-Pierre Aoustin sous le titre Départ(s).

Un mélange de fantasy universitaire, de roman historique, de littérature sentimentale, de thriller et de textes déjà largement repérés par la critique, les prix ou les réseaux sociaux. L’immersion linguistique, certes, mais avec une histoire que l’on avait déjà envie de lire.

L’anglais, version loisir

Selon les informations transmises par le Service des bibliothèques et du livre, l’anglais représenterait 99 % des prêts considérés dans la catégorie des livres en langues étrangères. Le communiqué ne précise toutefois ni la période observée, ni le nombre total d’emprunts, ni la composition exacte du corpus analysé. La proportion doit donc être comprise comme un indicateur fourni pour cette opération, et non comme une statistique générale sur tous les usages linguistiques du réseau parisien.

La domination de la langue ne surprend guère : les titres retenus racontent en revanche une évolution, car la lecture en version originale s’éloigne de l’exercice académique pour rejoindre les pratiques culturelles ordinaires. Il ne s’agit plus seulement de progresser, dictionnaire à portée de main, mais de découvrir un texte sans attendre sa traduction, de retrouver la voix d’un auteur ou de poursuivre une série dans son édition d’origine.

Les bibliothèques évoquent également l’attrait des couvertures britanniques ou américaines, parfois préférées aux éditions françaises. Le livre étranger devient ainsi un objet culturel à part entière, choisi pour son contenu, sa fabrication ou sa circulation internationale — et non plus uniquement pour les services qu’il peut rendre à une conjugaison hésitante.

La programmation des établissements municipaux accompagne déjà ces usages. Les huit Pôles langues des bibliothèques parisiennes réunissent collections, méthodes d’apprentissage et rendez-vous culturels. Ateliers de conversation, clubs de lecture et séances de découverte permettent de pratiquer l’anglais, mais aussi l’allemand, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais, le russe ou le vietnamien.

« L’intérêt pour les langues étrangères se traduit également par l’assiduité du public parisien à notre offre culturelle », observe Fanette Brissot, responsable du pôle Action culturelle du Service des bibliothèques et du livre. Elle décrit un public intergénérationnel, présent aussi bien dans les ateliers réguliers que dans les clubs consacrés aux coups de cœur littéraires.

Une génération Z qui a déjà passé 28 ans

Le communiqué de Babbel place volontiers la génération Z au premier plan. Les chiffres fournis invitent cependant à calmer légèrement l’enthousiasme générationnel : les emprunteurs les plus représentés parmi les lecteurs de littérature en langue étrangère seraient âgés de 28 à 30 ans. Un second pic apparaîtrait autour de 40 ans.

Babbel interprète le premier pic comme le prolongement des compétences acquises pendant les études, utiles pour voyager ou évoluer professionnellement. Autour de 40 ans, les langues s’inscriraient davantage dans la durée : accéder directement aux œuvres, préparer un séjour, accompagner les apprentissages des enfants ou entretenir sa curiosité.

« La lecture en version originale devient alors une façon de pratiquer une langue sans avoir l’impression de travailler », résume Noël Wolf, linguiste et experte culturelle pour l’entreprise. Une formule évidemment avantageuse pour une application d’apprentissage, mais que le classement parisien illustre assez bien : le roman vient d’abord pour le plaisir, la leçon se glisse entre deux chapitres.

Babbel indique enfin que 37,7 % de ses apprenants français déclarent une motivation liée aux loisirs ou à la culture. Là encore, le chiffre concerne les utilisateurs de la plateforme, et non la population française. Mis en regard des emprunts municipaux, il dessine néanmoins un même usage : les langues étrangères quittent peu à peu le cahier d’exercices pour rejoindre la bibliothèque.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Cécile Mazin

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