Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Washington avait refermé le dossier. La Californie l’a rouvert avec onze autres États — et la justice a prié les futurs mariés de conserver leurs clés séparées. Dans une ordonnance rendue le 20 juillet, la juge Araceli Martínez-Olguín, du tribunal fédéral du district nord de Californie, interdit à Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery de finaliser leur rapprochement ou de prendre toute mesure destinée à consolider leurs activités.

La magistrate n’a pas déclaré le rachat illégal : elle juge les questions soulevées assez sérieuses pour empêcher que l’union ne devienne impossible à défaire. Le gel est imposé sur quatorze jours et une audience sur la demande d’injonction préliminaire est fixée au lundi 3 août, à Oakland. Les parties peuvent convenir d’un calendrier plus long, à condition de maintenir l’interdiction.

Vingt-sept pour cent, et quelques questions

La plainte déposée le 13 juillet vise trois segments : la distribution américaine des films bénéficiant d’une large sortie en salles, celle des longs métrages promis aux recettes les plus élevées et l’octroi de licences pour les chaînes du câble de base. Pour statuer dans l’urgence, le tribunal s’est concentré sur le premier.

Selon l’expertise produite par les plaignants, le futur ensemble en contrôlerait 27 %. Cette part, confortée par les indicateurs de concentration versés au dossier, suffit à la juge pour retenir à ce stade une présomption d’atteinte à la concurrence. Paramount et Warner contestent ces marchés ainsi que l’analyse économique adverse ; le débat sera repris lors de la prochaine phase.

L’urgence tient aussi aux conséquences d’une intégration immédiate. Une fois les opérations réunies, les informations commerciales sensibles partagées et certains salariés licenciés ou réaffectés, revenir en arrière deviendrait « difficile, sinon impossible », relève l’ordonnance. Mieux vaut, en somme, ne pas brouiller les œufs avant de savoir si la recette respecte le droit de la concurrence.

Washington avait clos, pas verrouillé

Le contraste avec le pouvoir fédéral est frontal. Le 12 juin, la division antitrust du ministère américain de la Justice avait achevé huit mois d’enquête sans contester le projet. Elle jugeait peu probable un préjudice dans le streaming, la télévision linéaire ou la production et la diffusion des films en salles, estimant même que l’ensemble pourrait renforcer la compétition face aux grandes plateformes.

Parler d’« autorisation » serait néanmoins trop large : le ministère a fermé son investigation, tandis que les procureurs généraux conservent la faculté de saisir les tribunaux. La coalition redoute des prix plus élevés, une offre réduite et un pouvoir accru face aux salles et aux distributeurs du câble. Ces effets restent allégués et devront être démontrés au fond.

DC Comics, des livres et un acheteur de récits

L’accord signé le 27 février prévoit 31 $ en numéraire par action WBD, soit 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise. Les actionnaires de Warner Bros. Discovery l’ont approuvé le 23 avril. Paramount attend plus de 6 milliards $ de synergies, notamment par l’intégration technologique et la rationalisation des structures.

Pour le livre, le dossier ne se réduit pas à une bataille de plateformes. Warner Bros. Discovery contrôle DC Comics et exploite des univers issus de l’écrit, de Harry Potter à Game of Thrones. Paramount a lancé le 8 avril Paramount Global Publishing, un label destiné aux ouvrages imprimés, numériques et audio, au prolongement de ses franchises et à la création de nouvelles propriétés intellectuelles.

La juge ne s’est toutefois prononcée ni sur l’édition ni sur les droits d’adaptation. La réduction possible du nombre d’acheteurs pour les auteurs et scénaristes relève d’un recours distinct, engagé le 14 juillet par la Writers Guild of America. Le syndicat y invoque le précédent du rachat empêché de Simon & Schuster par Penguin Random House.

Jusqu’à l’audience du 3 août, Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery devront poursuivre leurs activités comme deux entreprises distinctes. Le tribunal décidera alors si cette séparation doit durer pendant l’examen du recours antitrust — sans encore statuer sur le sort définitif des noces.

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Par Clément Solym

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