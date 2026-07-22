Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.
Le 22/07/2026 à 10:03 par Clément Solym
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22/07/2026 à 10:03
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Washington avait refermé le dossier. La Californie l’a rouvert avec onze autres États — et la justice a prié les futurs mariés de conserver leurs clés séparées. Dans une ordonnance rendue le 20 juillet, la juge Araceli Martínez-Olguín, du tribunal fédéral du district nord de Californie, interdit à Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery de finaliser leur rapprochement ou de prendre toute mesure destinée à consolider leurs activités.
La magistrate n’a pas déclaré le rachat illégal : elle juge les questions soulevées assez sérieuses pour empêcher que l’union ne devienne impossible à défaire. Le gel est imposé sur quatorze jours et une audience sur la demande d’injonction préliminaire est fixée au lundi 3 août, à Oakland. Les parties peuvent convenir d’un calendrier plus long, à condition de maintenir l’interdiction.
La plainte déposée le 13 juillet vise trois segments : la distribution américaine des films bénéficiant d’une large sortie en salles, celle des longs métrages promis aux recettes les plus élevées et l’octroi de licences pour les chaînes du câble de base. Pour statuer dans l’urgence, le tribunal s’est concentré sur le premier.
Selon l’expertise produite par les plaignants, le futur ensemble en contrôlerait 27 %. Cette part, confortée par les indicateurs de concentration versés au dossier, suffit à la juge pour retenir à ce stade une présomption d’atteinte à la concurrence. Paramount et Warner contestent ces marchés ainsi que l’analyse économique adverse ; le débat sera repris lors de la prochaine phase.
L’urgence tient aussi aux conséquences d’une intégration immédiate. Une fois les opérations réunies, les informations commerciales sensibles partagées et certains salariés licenciés ou réaffectés, revenir en arrière deviendrait « difficile, sinon impossible », relève l’ordonnance. Mieux vaut, en somme, ne pas brouiller les œufs avant de savoir si la recette respecte le droit de la concurrence.
Le contraste avec le pouvoir fédéral est frontal. Le 12 juin, la division antitrust du ministère américain de la Justice avait achevé huit mois d’enquête sans contester le projet. Elle jugeait peu probable un préjudice dans le streaming, la télévision linéaire ou la production et la diffusion des films en salles, estimant même que l’ensemble pourrait renforcer la compétition face aux grandes plateformes.
Parler d’« autorisation » serait néanmoins trop large : le ministère a fermé son investigation, tandis que les procureurs généraux conservent la faculté de saisir les tribunaux. La coalition redoute des prix plus élevés, une offre réduite et un pouvoir accru face aux salles et aux distributeurs du câble. Ces effets restent allégués et devront être démontrés au fond.
L’accord signé le 27 février prévoit 31 $ en numéraire par action WBD, soit 81 milliards $ en capitaux propres et 110 milliards $ en valeur d’entreprise. Les actionnaires de Warner Bros. Discovery l’ont approuvé le 23 avril. Paramount attend plus de 6 milliards $ de synergies, notamment par l’intégration technologique et la rationalisation des structures.
Pour le livre, le dossier ne se réduit pas à une bataille de plateformes. Warner Bros. Discovery contrôle DC Comics et exploite des univers issus de l’écrit, de Harry Potter à Game of Thrones. Paramount a lancé le 8 avril Paramount Global Publishing, un label destiné aux ouvrages imprimés, numériques et audio, au prolongement de ses franchises et à la création de nouvelles propriétés intellectuelles.
La juge ne s’est toutefois prononcée ni sur l’édition ni sur les droits d’adaptation. La réduction possible du nombre d’acheteurs pour les auteurs et scénaristes relève d’un recours distinct, engagé le 14 juillet par la Writers Guild of America. Le syndicat y invoque le précédent du rachat empêché de Simon & Schuster par Penguin Random House.
Jusqu’à l’audience du 3 août, Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery devront poursuivre leurs activités comme deux entreprises distinctes. Le tribunal décidera alors si cette séparation doit durer pendant l’examen du recours antitrust — sans encore statuer sur le sort définitif des noces.
Crédits photo : Pixabay
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».
17/07/2026, 09:46
Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.
17/07/2026, 09:30
La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.
16/07/2026, 16:43
Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.
16/07/2026, 16:38
La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.
16/07/2026, 14:40
Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.
16/07/2026, 11:46
Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
16/07/2026, 11:00
Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.
16/07/2026, 09:00
Le romancier serbe Vladimir Arsenijević a été frappé et menacé, le 11 juillet à Belgrade, alors qu’il venait préparer une commémoration du génocide de Srebrenica. Quatre jours plus tard, son avocat annonce que deux participants ont reconnu les faits, mais que le parquet n’envisage pas de procédure pénale. PEN International réclame une enquête complète, sur fond de pressions récurrentes contre KROKODIL et les voix critiques en Serbie.
15/07/2026, 17:28
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
15/07/2026, 11:59
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